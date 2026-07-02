OpenAI negocia otorgar al Gobierno de Trump una participación del 5 % en la empresa, según el FT

OpenAI, creadora de ChatGPT, está negociando la entrega de una participación del 5 % de la empresa a la administración…

OpenAI, creadora de ChatGPT, está negociando la entrega de una participación del 5 % de la empresa a la administración Trump, según reportes, en medio de un creciente escrutinio gubernamental sobre las compañías de inteligencia artificial.

La propuesta implicaría que otras empresas estadounidenses de IA cedieran participaciones similares al Gobierno, informó el jueves el Financial Times citando a dos personas familiarizadas con lo que se describió como “conversaciones preliminares”.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha argumentado que este acuerdo permitiría al público participar en los beneficios económicos de la IA, según el FT. OpenAI y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Una participación del 5 % en OpenAI tendría un valor aproximado de US$ 42.600 millones, según la ronda de financiación más reciente de marzo, que valoró a la empresa en US$ 852.000 millones. Compartir con el público la riqueza generada por la IA podría ayudar a mitigar parte del rechazo hacia esta tecnología, que amenaza empleos en numerosos sectores y conlleva implicaciones potencialmente vastas para la seguridad nacional.

El mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a la prensa que planeaba reunirse con altos ejecutivos del sector de la IA para discutir la posibilidad de otorgar al público una participación en sus empresas. Señaló que la Casa Blanca estaba evaluando diversas opciones de colaboración con firmas de IA que permitieran al Gobierno beneficiarse del crecimiento de la industria.

Tanto OpenAI como su competidora Anthropic —creadora de Claude AI— han sufrido retrasos en el lanzamiento de sus próximos modelos debido al escrutinio gubernamental. Anthropic anunció el martes que el Gobierno de EE.UU. había levantado las restricciones a la exportación de sus modelos más avanzados tras las negociaciones mantenidas entre la empresa y las autoridades.

Por otro lado, la Casa Blanca solicitó a OpenAI que limitara el lanzamiento de su próximo modelo, GPT-5.6, a un grupo reducido de socios aprobados por el Gobierno debido a sus capacidades avanzadas, según informó una fuente familiarizada con la situación a CNN el mes pasado.

The-CNN-Wire

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