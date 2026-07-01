Niño canadiense de 11 años muere de rabia tras despertarse con un murciélago en la boca

Un niño canadiense de 11 años falleció a causa de la rabia tras despertarse con un murciélago en la nariz…

Un niño canadiense de 11 años falleció a causa de la rabia tras despertarse con un murciélago en la nariz y la boca.

El incidente ocurrió durante una visita a una cabaña en el norte de Ontario en 2024, según un informe publicado el lunes en la Revista de la Asociación Médica Canadiense.

Despertado por el susto, el niño, cuya identidad no se menciona en el informe, apartó el murciélago de su cara de un manotazo. Su padre lo atrapó en una olla y lo liberó afuera, según informaron médicos del Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Manitoba, Canadá.

Dado que el niño no presentaba marcas visibles de mordedura y el comportamiento del murciélago no parecía errático, sus padres no buscaron atención médica.

Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a experimentar una sensación progresiva de hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, seguida de hinchazón facial y pérdida de apetito.

Cuatro días después de que comenzaran los síntomas, una clínica de urgencias local le recetó medicamentos para tratar el herpes, ya que se presumía que presentaba síntomas de parálisis de Bell causada por el virus del herpes.

Tres días después, fue llevado a la sala de emergencias de un hospital de la ciudad de Ontario con dificultades para tragar y vómitos.

Un examen físico reveló úlceras en las encías y una leve afectación de un nervio en el lado derecho de la cara que proporciona sensibilidad y controla la masticación.

La familia del niño informó a los médicos sobre el incidente con el murciélago y, al día siguiente, el médico de urgencias notificó a la autoridad de salud pública local.

Sin embargo, el hospital dio de alta al niño con un diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética, que consiste en llagas en los labios o la boca causadas por el virus del herpes.

A la mañana siguiente, el niño regresó al hospital con debilidad en el lado derecho de la cara, disminución de la sensibilidad y dificultad para hablar.

Mientras esperaba ser ingresado, desarrolló fiebre, dificultad para tragar, confusión y alucinaciones visuales.

Por la noche, el estado del niño empeoró rápidamente. Fue conectado a un respirador y admitido en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).

“Cuando vimos al paciente en la UCIP, sospechamos que era rabia”, dijeron los médicos.

Una prueba PCR confirmó el diagnóstico de rabia al cuarto día de la hospitalización del niño. La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria también identificó una variante del virus de la rabia de murciélago.

El niño falleció al decimoséptimo día de hospitalización.

La rabia es un virus que ataca el sistema nervioso central de los humanos y otros mamíferos, y casi siempre es mortal una vez que aparecen los síntomas.

Se contrae a través de la mordedura o el arañazo de un animal infectado, o si los fluidos corporales del animal entran en contacto con los ojos, la nariz, la boca o una herida abierta, según el sitio web de la Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria (CVMA).

Si bien se confirman varios miles de casos de rabia en animales en Canadá cada año, según la CVMA, la rabia es muy rara en humanos en Canadá, con solo 28 casos reportados en el país desde 1924.

Este paciente fue el primer caso reportado de rabia adquirida localmente en Ontario desde 1967, según los médicos.

En Estados Unidos, menos de 10 personas mueren de rabia cada año, según el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, los CDC afirman que la rabia “representa una grave amenaza para la salud pública” debido a su presencia en la fauna silvestre de todo el país, excepto en Hawai.

A nivel mundial, la rabia supone un grave riesgo para la salud en más de 150 países, principalmente en África y Asia, causando decenas de miles de muertes cada año. Según informó la Organización Mundial de la Salud en 2024, los niños menores de 15 años representan el 40 % de las víctimas.

Según la OMS, los perros causan el 99 % de los casos de rabia en humanos, pero en América, donde la enfermedad está controlada, los murciélagos son la principal fuente.

En Canadá, las mofetas y los zorros también son transmisores frecuentes de la enfermedad, según la CVMA.

Los síntomas en humanos suelen aparecer entre 20 y 60 días después de la exposición, pero pueden comenzar mucho antes o después, indicó la CVMA.

Estos síntomas iniciales incluyen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza o debilidad, o dolor o molestias en la zona de la mordedura. Posteriormente, los síntomas pueden progresar a dificultad para tragar, salivación excesiva, espasmos musculares, convulsiones, confusión, ansiedad, miedo al agua y comportamiento anormal.

La CVMA recomienda no dejar que las mascotas deambulen libremente, no acercarse a animales desconocidos, reportar cualquier comportamiento extraño de animales salvajes al control de animales local o a las autoridades competentes, y proteger los hogares de la fauna silvestre sellando los puntos de entrada y asegurando los contenedores de basura.

Los CDC también recomiendan asegurarse de que las mascotas tengan sus vacunas antirrábicas al día y consultar a un médico antes de viajar sobre el riesgo de exposición a la rabia.

Si un animal le muerde o le araña, lave bien la herida con agua y jabón durante 15 minutos, aplique alcohol isopropílico y busque atención médica de inmediato, insta la CVMA.

Si se administra a tiempo, antes de que aparezcan los síntomas, la profilaxis postexposición (PPE) contra la rabia —un tratamiento que incluye vacunas e inmunoglobulina, un medicamento que reduce la gravedad de las infecciones— puede prevenir la rabia.

Según el informe, no existe un tratamiento eficaz establecido para la rabia una vez que aparecen los síntomas, y la muerte suele ocurrir entre siete y catorce días después del inicio de los síntomas.

“Los murciélagos pueden o no presentar los signos clásicos de la rabia; por lo tanto, cualquier contacto directo de un humano con un murciélago se considera de alto riesgo”, añadieron los médicos de la Universidad de Manitoba.

The-CNN-Wire

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