Mueren por asfixia tres personas en los festejos tras la victoria de México sobre Ecuador

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el partido de dieciseisavos…

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 en la capital mexicana.

Así lo confirmó este miércoles el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Se trata de dos mujeres, de 28 y 19 años, y un hombre de 44.

“Desde el Gobierno de Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una publicación en redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este miércoles sobre las muertes durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana en el Mundial y declaró que dio instrucciones a su Gobierno para apoyar “en todo lo necesario”.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron (…) La Jefatura de Gobierno está en contacto con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación federal, para que también apoyen en todo lo necesario”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Dos de las muertes se produjeron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez. Personal de atención de emergencias hallaron a las dos personas inconscientes y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlas a un hospital, según detallaron las autoridades. Sin embargo, al llegar al centro de salud se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos ya identificados por sus familiares.

En tanto, la mujer e 48 años fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez, y la trasladaron a un hospital, donde finalmente falleció.

Alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador.

The-CNN-Wire

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