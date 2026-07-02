Miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. es arrestado en el Capitolio tras pedir un juicio político contra Trump

Un mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue arrestado este miércoles en las escalinatas del Capitolio después de pronunciar…

Un mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue arrestado este miércoles en las escalinatas del Capitolio después de pronunciar un discurso en el que pidió un juicio político y la destitución del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.

Jason Watson fue arrestado tras intervenir en una conferencia de prensa organizada por Removal Coalition, un grupo activista de base, informó la organización. Durante el evento, Watson se identificó como un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas y vestía uniforme militar. El representante demócrata por Texas Al Green también asistió a la conferencia.

La Policía del Capitolio de EE.UU., que confirmó el arresto, señaló que el público no puede realizar manifestaciones en las escalinatas de la Cámara de Representantes a menos que esté acompañado por un miembro del Congreso.

Según la policía, Watson fue “escoltado” hasta las escalinatas por un miembro del Congreso, quien luego abandonó el lugar. Después, los agentes le dieron “órdenes legales para detener la manifestación ilegal o sería arrestado”.

“La persona se negó a cumplir nuestras órdenes legales y fue arrestada por obstrucción y alteración del orden”, agregó la Policía del Capitolio, que recordó que existen otras áreas del complejo donde sí están permitidas las manifestaciones.

El martes, un funcionario del Tribunal Superior de Washington dijo a CNN que Watson sería liberado y que no se presentaría un caso en su contra. La oficina del fiscal general del Distrito de Columbia, que habría decidido no presentar cargos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

CNN se comunicó con la Fuerza Aérea de EE.UU. para confirmar si Watson es un miembro en servicio activo, pero no recibió una respuesta inmediata.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, abordó el incidente en redes sociales más tarde el jueves, diciendo: “Espero que cada aviador y guardián cumpla con todas las leyes y políticas que rigen la conducta personal, la participación política y el uso del uniforme”.

Meink añadió: “De conformidad con una investigación exhaustiva —que procederá sin impedimentos—, los comandantes garantizarán la disposición apropiada al exigir responsabilidades a los miembros del servicio de acuerdo con la ley militar y el debido proceso”.

Durante su discurso, Watson criticó las recientes acciones militares del Gobierno de Trump en Venezuela e Irán, así como el endurecimiento de las medidas migratorias, al considerar que violaban varias disposiciones de la Constitución, según un video publicado por Removal Coalition.

“Por ello, el presidente y el vicepresidente deben ser sometidos a un juicio político, declarados culpables y destituidos”, afirmó Watson. Se desconoce si cuenta con representación legal.

Las manifestaciones públicas de desacuerdo entre militares en servicio activo son poco frecuentes, ya que estos deben cumplir las órdenes conforme al Código Uniforme de Justicia Militar, que penaliza las expresiones de desprecio contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso y otros altos funcionarios en virtud del artículo 88. Además, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen prohibido vestir el uniforme mientras participan en actos políticos.

Jessica Denson, fundadora de Removal Coalition, explicó que Watson se puso en contacto con la organización por correo electrónico y que era consciente de las posibles consecuencias de sus actos.

“Empezamos a conversar y nos tomamos muy en serio su deseo de pronunciarse públicamente. Pensamos en la mejor manera de que su sacrificio valiera la pena”, dijo.

Más tarde, Green publicó un video en redes sociales en el que elogió la actuación de Watson.

“Acabo de salir del Capitolio y estuve allí para presenciar cómo un mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos inclinó el arco del universo moral hacia la justicia”, dijo Green. Agregó que Watson “defendió un juicio político contra el presidente” antes de ser arrestado y retirado del lugar.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Green para solicitar comentarios.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

Lauren Chadwick y Katelyn Polantz de CNN contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

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