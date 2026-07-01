Mapa de los incendios forestales activos en Estados Unidos, en tiempo real

Cada año, los incendios forestales en Estados Unidos queman millones de hectáreas y destruyen miles de viviendas y otras estructuras,…

Cada año, los incendios forestales en Estados Unidos queman millones de hectáreas y destruyen miles de viviendas y otras estructuras, según datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios de Estados Unidos (NIFC, por sus siglas en inglés).

CNN monitorea los incendios forestales activos de mayor tamaño en el país, así como sus efectos en la calidad del aire. La información de esta página se actualiza periódicamente a lo largo del día.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de sequía han contribuido a que las temporadas de incendios sean más intensas y destructivas en los últimos años, especialmente en estados del oeste como California. Sin embargo, los incendios ocurren en todo el país. Este mapa muestra la ubicación de los incendios activos de mayor tamaño en este momento.

Esta lista muestra información sobre los incendios activos de mayor tamaño que están siendo monitoreados.

Según los datos del NIFC, el número de incendios y la superficie afectada varían cada año. Este gráfico muestra cuántas hectáreas se han quemado hasta este momento del año, en comparación con años recientes.

Las partículas finas presentes en el humo de los incendios forestales pueden representar un riesgo para la salud en las zonas afectadas. Las autoridades federales recomiendan consultar la calidad del aire local para tomar decisiones informadas sobre la salud durante estos eventos. Esta tabla muestra, hora por hora, el Índice de Calidad del Aire (AQI) en cientos de ubicaciones de Estados Unidos.

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