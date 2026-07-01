Lo que los adultos mayores deben saber antes de tomar un medicamento GLP-1 para bajar de peso

Durante 35 años, Barbara Senich solo tuvo pantalones negros. “Pensaba que, de alguna manera, así me vería menos gorda”, dijo…

Durante 35 años, Barbara Senich solo tuvo pantalones negros.

“Pensaba que, de alguna manera, así me vería menos gorda”, dijo Senich, de 69 años, quien ha luchado contra la obesidad durante la mayor parte de su vida.

En su momento de mayor peso, Senich, que mide 1,80 m, llegó a pesar 154 kg. Perdió al menos 45 kg dos veces con dietas líquidas, pero finalmente recuperó el peso. La cirugía bariátrica la ayudó a bajar a 84 kg, pero los beneficios resultaron ser temporales y el peso comenzó a aumentar de nuevo.

“Tenía ropa de tres o cuatro tallas diferentes, por si volvía a engordar”, comentó.

Hace unos cinco años, Senich finalmente se sintió lo suficientemente segura como para regalar toda su ropa de mayor tamaño. Su peso se ha estabilizado en torno a los 62 kg, un número que, según ella, no había visto en la báscula desde su adolescencia, gracias a una combinación de medicamentos: el GLP-1 Zepbound; metformina, que trata la resistencia a la insulina; y un tercer fármaco que ayuda con los atracones, llamado Contrave.

Este verano, disfruta usando pantalones blancos e incluso un par nuevo de color rosa pálido.

“Esto es lo que ha sido un milagro para mí: matenerme”, afirmó.

Si bien los medicamentos la han ayudado a mantenerse delgada, también han supuesto un gasto considerable para su presupuesto. Paga Zepbound a través del programa LillyDirect del fabricante, lo cual le ha ayudado un poco, pero ha tenido que asumir ese costo por su cuenta, ya que su plan de medicamentos de Medicare no cubre los medicamentos para bajar de peso.

A partir del miércoles, millones de adultos que cumplen los requisitos de Medicare, como Senich, tendrán acceso a medicamentos populares para bajar de peso con grandes descuentos a través de un programa federal temporal llamado Medicare GLP-1 Bridge.

Sin embargo, espera que esto cambie pronto.

Quienes cumplan los requisitos podrán obtener semaglutida (nombre comercial Wegovy), tirzepatida (nombre comercial Zepbound) y orforglipron (o Foundayo) en pastillas o inyecciones por US$ 50 al mes.

Para calificar, debes ser mayor de 18 años, participar en el programa de cobertura de medicamentos de la Parte D de Medicare y cumplir con ciertos criterios de salud:

– Tener un IMC de 35 o superior, el umbral para la obesidad severa.

– Tener un IMC entre 27 y 34,9 y al menos una de las complicaciones de salud asociadas a la obesidad especificadas para tu peso y estatura.

Bridge es un programa experimental. Por ley, Medicare no puede cubrir medicamentos que se utilicen exclusivamente para bajar de peso. Sin embargo, dado que la obesidad es un factor clave en muchas de las principales enfermedades asociadas al envejecimiento, como enfermedades cardíacas, cáncer, demencia, artritis y diabetes, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid consideran que es conveniente realizar un programa piloto para determinar si estos medicamentos podrían, en última instancia, ahorrar dinero al programa y mejorar los resultados de salud. El programa estará vigente hasta diciembre de 2027.

Un nuevo análisis realizado por la organización sin fines de lucro KFF, dedicada a políticas de salud, reveló que 3,8 millones de estadounidenses cumplirían los requisitos para el programa, según datos de 2023, aunque se desconoce cuántas personas participarán realmente.

El precio ha sido una barrera importante para el acceso a estos medicamentos, especialmente para los adultos mayores con ingresos fijos. Reducir los costos podría finalmente hacerlos accesibles.

No obstante, los expertos médicos advierten que el precio no debe ser el único factor a considerar al decidir si usar uno de estos potentes medicamentos.

“Que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo”, dijo el Dr. John Batsis, geriatra y nutricionista de la Escuela de Salud Pública Gillings de la Universidad de Carolina del Norte.

Según un informe de la Oficina de Referencia de Población, las tasas de obesidad en adultos mayores prácticamente se duplicaron entre 1988-94 y 2015-18. Actualmente, alrededor de 2 de cada 5 adultos mayores son obesos según su IMC, que relaciona el peso con la altura, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Es difícil imaginar una enfermedad asociada al envejecimiento en la que la obesidad no sea un factor determinante. ¿Dolor en las articulaciones? La inflamación causada por el exceso de grasa corporal desencadena y agrava la artritis. Los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y los coágulos sanguíneos en las piernas o los pulmones aumentan considerablemente la probabilidad de padecer obesidad, al igual que la diabetes, la demencia, la enfermedad renal y muchas otras dolencias que limitan la esperanza de vida.

Sin embargo, incluso una pérdida de peso moderada puede reducir estos riesgos. Y en este sentido, hay noticias prometedoras: estudios recientes demuestran que los fármacos GLP-1 parecen ser igual de efectivos en adultos mayores de 65 años que en pacientes más jóvenes. Un estudio publicado recientemente, que comparó la pérdida de peso y los efectos secundarios experimentados por 358 adultos mayores de 65 años que participaron en ensayos del fármaco semaglutida (Wegovy), confirmó que los adultos mayores perdieron un 15,5 % de su peso corporal en promedio, mientras que los adultos más jóvenes perdieron un 15,6 %, prácticamente la misma cantidad. Los participantes del grupo placebo, que siguieron la misma dieta y programa de ejercicio pero recibieron inyecciones de solución salina, perdieron solo un 5 % de su peso corporal en promedio.

De manera similar, un nuevo análisis de siete ensayos controlados aleatorios que evaluaron el fármaco tirzepatida (Zepbound), centrado en los resultados en adultos mayores de 65 años, mostró que con la dosis más alta del fármaco, los adultos mayores perdieron aproximadamente un 23,3 % de su peso inicial en promedio, mientras que los adultos más jóvenes perdieron alrededor de un 22,6 %. En contraste, quienes recibieron placebo perdieron entre un 2 % y un 4 % de su peso inicial.

Un análisis de 64 estudios sobre medicamentos GLP-1 utilizados para la pérdida de peso, publicado en marzo por investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, llegó a la misma conclusión: los beneficios son consistentes, independientemente de la edad del paciente.

Si bien estas conclusiones son alentadoras, los expertos advierten que se basan en ensayos con un número relativamente pequeño de personas mayores. Por ejemplo, en los estudios sobre semaglutida para la pérdida de peso, solo 358 participantes tenían 65 años o más, y 100 de ellos pertenecían al grupo placebo. Los estudios sobre tirzepatida incluyeron a 575 adultos mayores de 65 años sin diabetes tipo 2 y a 351 con diabetes, enfermedad que suele dificultar la pérdida de peso.

“Al analizar los ensayos, la mayoría excluye a los adultos mayores o, si los incluyen, muy pocos superan los 65 años, y aún menos los 75”, afirmó Batsis.

“Un adulto mayor es muy diferente de un adulto joven. Su fisiología es diferente, su biología es diferente, y lo que es importante desde el punto de vista de los resultados también es diferente”, por lo que es importante no intentar extrapolar datos de adultos jóvenes a adultos mayores, añadió.

“Creo que los GLP-1, y lo que realmente sabemos sobre ellos, todavía están en sus inicios”, dijo la Dra. Jennifer Schrack, directora del Centro para el Envejecimiento y la Salud de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

“La obesidad nunca es saludable, y si estos medicamentos ayudan a las personas a perder peso, eso es excelente”, dijo. “Pero creo que debemos considerar cuáles son algunos de los otros problemas potenciales que podrían surgir con estos medicamentos”.

Schrack dice que los adultos mayores que puedan tener problemas de equilibrio o masa ósea deben tener en cuenta que la pérdida de peso con estos medicamentos puede causar pérdida de músculo, no solo de grasa, lo que puede afectar la estabilidad y el riesgo de fracturas. Por eso, el ejercicio de resistencia, o levantamiento de pesas, es indispensable mientras se usan estos medicamentos.

En los ensayos clínicos, los adultos de 65 años o más que tomaban medicamentos GLP-1 tenían más probabilidades de experimentar ciertos efectos secundarios que los de entre 18 y 64 años.

En los estudios sobre tirzepatida, por ejemplo, los adultos mayores que tomaban el medicamento tenían aproximadamente el doble de probabilidades de interrumpir el tratamiento debido a efectos adversos, en comparación con los adultos más jóvenes y otros adultos mayores que participaron en el mismo estudio pero recibieron un placebo.

El 7 % de los participantes citó efectos secundarios gastrointestinales como motivo para suspender el medicamento. Aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores que tomaban tirzepatida experimentó náuseas, alrededor de 1 de cada 10 dijo haber vomitado y alrededor de 1 de cada 5 reportó diarrea o estreñimiento.

Si bien estos porcentajes son similares a las tasas de efectos secundarios como náuseas, diarrea y estreñimiento que experimentan los adultos más jóvenes, los expertos señalan que las consecuencias pueden ser más graves para los adultos mayores.

La sensación de sed disminuye con la edad, lo que dificulta que los adultos mayores se mantengan hidratados incluso en las mejores circunstancias. Si a esto se le suma un episodio de vómitos o una digestión lenta, la deshidratación puede convertirse rápidamente en un problema médico, como problemas renales o una obstrucción intestinal.

Aunque la hidratación sigue siendo crucial, otros temores sobre el uso de GLP-1 en adultos mayores podrían resultar más teóricos que reales.

Por ejemplo, a los médicos les preocupaba que los adultos mayores, que ya pierden masa muscular debido a la edad, pudieran tener un mayor riesgo de caídas y quizás fracturas al tomar medicamentos para bajar de peso. La investigación es limitada, pero hasta ahora, no parece ser así.

«Cuando se pierde peso, se pierde grasa, pero también músculo y hueso», explicó Batsis. Esto ocurre con todo tipo de pérdida de peso, no solo con la que se produce al tomar medicamentos GLP-1. «Sin embargo, el hecho de perder músculo no significa necesariamente perder funcionalidad».

En ensayos clínicos, los adultos mayores que tomaron tirzepatida tuvieron la misma probabilidad de sufrir caídas que quienes recibieron un placebo y menos probabilidades de fracturarse una costilla, la cadera, un brazo o una pierna. El panorama fue prácticamente el mismo para quienes tomaban semaglutida. Los adultos mayores que usaban Wegovy tenían una probabilidad ligeramente menor de sufrir una lesión ósea o articular en comparación con quienes tomaban un placebo, aunque los usuarios de Wegovy eran ligeramente más propensos a las caídas que aquellos asignados a tomar un placebo (el 4,4 % del grupo de Wegovy tuvo una caída documentada, en comparación con el 3,6 % del grupo de placebo).

Primero, habla con tu médico o enfermero/a.

“Cualquier persona que tome estos medicamentos debe recibir una excelente atención médica y un seguimiento riguroso, especialmente al inicio del tratamiento”, afirmó la Dra. Melanie Jay, directora del Programa Integral de Obesidad del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York.

Tu médico puede ayudarte a determinar si cumples con los requisitos para la cobertura del programa Bridge. También puede aconsejarte si considera conveniente comenzar a tomar un GLP-1 según tus circunstancias médicas individuales.

“Los adultos mayores son quienes más se benefician de este medicamento, ya que, por ejemplo, si ya padecen una enfermedad cardíaca, tomar estos medicamentos puede prevenir ataques cardíacos y la mortalidad cardiovascular. Puede reducirla en un 20 % en un período de cuatro años”, explicó Jay, “por lo que son quienes más se benefician, pero también necesitan un seguimiento riguroso”.

Jay comentó que ha visto pacientes prediabéticos normalizar sus niveles de azúcar en sangre con un GLP-1, pero también ha tenido casos de insuficiencia renal tras comenzar el tratamiento, por lo que una buena atención médica y análisis de sangre de seguimiento son esenciales.

En segundo lugar, bebe más agua.

La Dra. Alison Moore, geriatra e internista de la Universidad de California en San Diego, aconseja a sus pacientes que se aseguren de beber suficiente agua si toman un GLP-1.

“Tengo muchísimos pacientes que sufren de deshidratación leve a moderada porque no sienten la necesidad de beber, así que les digo: ‘Beba un vaso lleno de agua con cada comida, e idealmente dos o más’”, comentó. También recomienda beber la mayor parte del agua temprano en el día para que la vejiga llena no interrumpa el sueño.

El agua también puede ayudar con otro efecto secundario importante de los medicamentos GLP-1 que afecta a los adultos mayores: el estreñimiento.

“El estreñimiento era un gran problema para mí. Sé que no suena muy atractivo, pero puede ser muy molesto”, dijo Barbara Senich, quien cambió de Wegovy a Zepbound en parte debido al estreñimiento que padecía. Cualquier medicamento GLP-1 puede causar estreñimiento, pero su eficacia y los efectos secundarios varían mucho de una persona a otra. Senich comentó que el estreñimiento no le resultó tan problemático con tirzepatida como con semaglutida.

En los ensayos clínicos de tirzepatida, el 19 % de los adultos mayores experimentaron estreñimiento mientras tomaban el medicamento, en comparación con aproximadamente el 6 % de quienes recibieron placebo.

“Hay que estar muy atento”, dijo Senich. “Les digo a todos los que toman estos medicamentos: ‘Anoten cada vez que vayan al baño. Literalmente, anótenlo en su calendario’”.

En tercer lugar, y esto también ayudará con el estreñimiento: busquen asesoramiento nutricional.

“Ciertas dietas pueden empeorar los efectos secundarios, así que es importante asegurarse de tener buena información nutricional y recibir un buen asesoramiento”, dijo Jay, de la Universidad de Nueva York (NYU).

Jay explicó que los alimentos grasos y las comidas copiosas pueden provocar náuseas y vómitos.

Por otro lado, la proteína es fundamental. Consumir suficiente proteína ayuda a preservar la masa muscular, lo que permite mantenerse fuerte y activo. Dado que es fácil sentirse lleno al tomar medicamentos GLP-1, recomienda comenzar las comidas con proteínas.

“Es muy importante empezar con proteínas y luego comer frutas y verduras para asegurar una buena nutrición”, afirmó Jay.

Finalmente, es importante fijarse metas realistas.

Quizás haya un peso de hace décadas que te gustaría volver a ver al subirte a la báscula, pero tal vez debas reconsiderar si ese peso sería saludable ahora.

En lugar de pensar en cuánto quieres pesar, los expertos aconsejan pensar en lo que quieres poder hacer.

“Debemos pasar de un enfoque centrado en el peso a uno más centrado en la funcionalidad” para los adultos mayores, afirmó Batsis, de la Escuela Gillings de la UNC.

Perder peso puede ayudar a las personas a ganar esperanza de vida y también a tener una mejor salud, explicó Batsis. Las articulaciones duelen menos. Moverse también es más fácil y placentero después de perder peso.

Solo hay que tener cuidado de no excederse.

Con la edad llega la paradoja de la obesidad. Numerosos estudios han demostrado que los adultos mayores que tienen algunos kilos de más —incluso los suficientes como para que su IMC los coloque en la categoría de sobrepeso— tienden a ser más saludables que aquellos con bajo peso.

Se cree que parte de esta paradoja se explica por la salud. Las personas muy enfermas a menudo no se alimentan bien y pueden volverse delgadas y frágiles como consecuencia, no como causa.

Pero también parece ser cierto que tener algunos kilos de más puede ayudar a las personas a sobrellevar mejor las enfermedades y otros problemas de salud, señaló Moore, de la UC-San Diego.

“Si estás demasiado delgado a medida que envejeces, eso no es bueno”, dijo Moore.

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