La ola de calor extremo se encuentra en su recta final y podría provocar tormentas durante las celebraciones del 4 de julio

El 250 aniversario de Estados Unidos también marca la recta final de una de las olas de calor más intensas…

El 250 aniversario de Estados Unidos también marca la recta final de una de las olas de calor más intensas que ha azotado el este del país en años —un fenómeno agravado por el cambio climático— y podría generar una mayor amenaza de tormentas mientras la nación se reúne para celebrar.

El calor extremo está garantizado en todas las celebraciones del 4 de julio en la región, con máximas que alcanzarán los 32 °C y los 38 °C desde Nueva Inglaterra hasta el sureste.

Es probable que el sábado sea el tercer día consecutivo con temperaturas superiores a los 38 °C en grandes ciudades como Filadelfia y Washington.

Al menos 22 localidades batieron o igualaron récords de temperatura diaria el jueves, y otras 17 los registraron el viernes.

Aquí tenéis algunos titulares sobre la ola de calor:

• Enfermedades y muertes relacionadas con el calor: un hombre de 68 años falleció tras podar arbustos el 2 de julio en Bethel Township, Pensilvania, donde las altas temperaturas superaron los 38 grados Celsius, informó la oficina forense del condado de Berks a CNN. La causa de la muerte fue un infarto provocado por un esfuerzo excesivo debido al agotamiento por calor, indicó la oficina. Mientras tanto, los CDC informaron el jueves de tasas extremadamente altas de enfermedades relacionadas con el calor en varias regiones del noreste del país.

• Eventos cancelados o retrasados: el desfile del 4 de julio programado para el sábado por la mañana en Washington fue cancelado debido al calor extremo en la capital del país. La Gran Feria Estatal Americana del presidente Donald Trump abrirá con dos horas de retraso, a las 12:00 p.m.

• Apagones en Nueva York: miles de clientes en el área metropolitana de Nueva York se quedaron sin luz el viernes, según la compañía eléctrica local Con Edison. Algunos de los apagones fueron cortes temporales para evitar interrupciones prolongadas. También se registraron reducciones de voltaje más temprano ese día en algunas zonas de Staten Island, Queens, el Bronx, Brooklyn y Westchester, informó a CNN Jamie McShane, portavoz de Con Edison.

• Alerta de calidad del aire: con una opresiva ola de calor que se extiende sobre el este de Estados Unidos, millones de personas podrían sufrir una doble dosis de aire contaminado. Los fuegos artificiales, desde espectáculos formales de cohetes hasta celebraciones callejeras improvisadas, pueden generar una calidad del aire extremadamente mala, a veces comparable a la de los incendios forestales. En algunas ciudades, la calidad del aire a menudo no vuelve a la normalidad hasta el mediodía del día siguiente.

Las tormentas eléctricas podrían ser otra visita inesperada este Día de la Independencia.

El calor y la humedad extremos aumentarán la probabilidad de tormentas en algunas zonas del Atlántico Medio y el Noreste a partir del sábado por la tarde.

Algunas de estas tormentas podrían ser severas y provocar fuertes ráfagas de viento, pero cualquier tormenta eléctrica traerá rayos, un peligro importante para cualquier actividad al aire libre, especialmente para quienes intentan escapar del calor en el agua o sobre ella.

Las condiciones de tormenta también podrían interrumpir los espectáculos de fuegos artificiales.

La mayor probabilidad de que se produzcan tormentas con ráfagas de viento dañinas de 96 km/h o más se concentrará en la zona de riesgo de nivel 2 de 5 situada más al este del mapa que aparece a continuación.

Hay un aspecto positivo: se prevé que las tormentas eléctricas que se presenten el sábado en el este sean aisladas, en lugar de formar una línea organizada y generalizada. Esto significa que cualquier área afectada por una tormenta eléctrica podría despejarse lo suficiente como para reanudar las festividades.

Una intensa cúpula de calor —una zona de alta presión estancada que atrapa y concentra el aire caliente y húmedo— es la causante de la ola de calor.

Pero el cambio climático provocado por el ser humano, impulsado por la contaminación de los combustibles fósiles, está haciendo que este patrón meteorológico veraniego, tan común, sea mucho más peligroso.

Se prevé que las temperaturas máximas del sábado sean solo ligeramente inferiores a las registradas el jueves y el viernes, debido a la persistencia de la intensa ola de calor.

Cuando los Padres Fundadores firmaron la Declaración de Independencia en 1776, la temperatura máxima en Filadelfia era de 24 grados Celsius. El propio Thomas Jefferson registró la medición.

Para la época, era un día templado, pero 250 años después, la ciudad sufre un calor sofocante.

Se espera una temperatura máxima de 37,7 ºC el sábado en Filadelfia y el índice de calor —que indica cómo se siente el aire en el cuerpo, teniendo en cuenta la humedad— subirá varios grados por encima de la temperatura real del aire.

Washington se enfrenta a otra temperatura máxima de más de 37 ºC y podría registrar el 4 de julio más caluroso de su historia.

Se prevé que la ciudad de Nueva York alcance temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius después de las temperaturas superiores a 37 ºC del jueves y el viernes, pero el índice de calor hará que la ciudad siga sintiéndose como si esas temperaturas nunca se hubieran ido.

El calor comenzará a disminuir el domingo en gran parte del este, y las temperaturas máximas la próxima semana volverán a situarse en los 26 ºC, más propios de la estación.

Sin embargo, en algunas zonas del sureste las temperaturas se mantendrán por encima de los 32 grados durante gran parte de la próxima semana.

Desde el jueves, el calor en el este ha batido al menos tres docenas de récords de temperatura máxima diaria, muchos de ellos récords de temperatura mínima más alta, ya que el calor alcanzó niveles que algunas ciudades no habían experimentado en más de una década.

El jueves por la tarde, Central Park, en la ciudad de Nueva York, alcanzó los 37,7 grados por primera vez desde 2012. Además, igualó el récord de temperatura máxima para ese día.

Cuando las temperaturas alcanzaron los 38,8 ºC en Washington el jueves y el viernes, rompieron récords diarios que se mantenían desde hacía más de 120 años. Filadelfia llegó a los 39,4 grados el jueves e igualó un récord establecido por última vez en 1901.

La intensidad del calor y la humedad combinados esta semana habrían sido prácticamente imposibles sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

Este hallazgo fue publicado el viernes por la mañana por World Weather Attribution, una red científica que analiza el papel del cambio climático en la generación de fenómenos meteorológicos extremos.

“Cuando se ve interrumpida una celebración histórica del 4 de julio y se juegan partidos de la Copa del Mundo en condiciones que no son seguras para jugadores y aficionados, no debería hacer falta otro estudio científico para que la gente tome conciencia”, declaró Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas en el Imperial College de Londres.

“El cambio climático ya está aquí, está afectando a las cosas que disfrutamos en nuestro día a día y seguirá empeorando cuanto más prolonguemos la inevitable transición hacia las emisiones netas cero”, sentenció.

The-CNN-Wire

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