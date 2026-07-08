“La Odisea”: todas las polémicas de la nueva película de Christopher Nolan

Pocas personas han visto la película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, pues se estrena en cines este 17 de…

Pocas personas han visto la película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, pues se estrena en cines este 17 de julio; pero ello no ha impedido que la cinta sea el centro de críticas en redes sociales desde que se difundieron las primeras imágenes de la esperada cinta.

La ferocidad de las críticas llevó a que Nolan decidiese que las funciones de la película previas al estreno se hiciesen solo a críticos de cine y periodistas de medios tradicionales, y no a influencers de redes sociales, como se ha vuelto recurrente en Hollywood en los últimos años, con miras a crear un buen “boca a boca” online de una cinta.

Luce comprensible la polémica. La película de Nolan adapta uno de los clásicos de la literatura universal, escrito por el poeta griego Homero hacia el siglo VIII aC. Es una obra traducida del griego antiguo (su primera edición en inglés es del s. XVI) y analizada por académicos durante siglos.

El escrutinio de expertos y fieles lectores sobre si “La Odisea” de Nolan sería una adaptación fiel o al menos respetuosa del poema épico resultaba inevitable para el director de películas exitosas como “Oppenheimer”, “The Dark Knight”, “Inception” e “Interstellar”, entre otras.

Se suma a este hecho el caracter épico del rodaje y del elenco de la cinta. “La Odisea” no es solo la película de mayor presupuesto que ha dirigido Nolan, sino que es la primer cinta de ficción filmada enteramente con cámaras IMAX de 70 mm. El largometraje se filmó en Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia, el Sahara occidental y Malta, así como en los estudios de Universal Pictures en Los Ángeles.

El foco del interés obedece también en el elenco de “La Odisea”, repleto de estrellas de cine. Lo encabeza Matt Damon en el papel protagonista de Odiseo, y lo acompañan: Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo y Jon Bernthal, entre otros.

A continuación, se precisan cuáles son las pricipales polémicas y críticas que “La Odisea” de Nolan ha protagonizado antes de su estreno.

En el amplio elenco de “La Odisea” dos nombres han acaparado la mayor parte de las críticas en Internet: Lupita Nyong’o y Elliot Page.

Nyong’o interpreta a Helena de Troya, la esposa del rey Menelao y considerada la mujer más hermosa del mundo. Su rapto por parte del príncipe Paris fue el detonante de la Guerra de Troya. En el cine suele ser interpretada por actrices rubias, como, por ejemplo, Diane Kruger en “Troy” (2004).

Así que la elección de la actriz kenyana-mexicana Lupita Nyong’o como Helena de Troya fue criticada en redes sociales, con argumentos cercanos al racismo y que ignoran que “La Odisea” es una obra de ficción.

El detractor más conocido de esta elección de reparto es el multimillonario Elon Musk, quien sin haber visto la película, ya desde enero pasado inició una campaña en X contra la cinta. Por ejemplo, en mayo escribió en X que “Nolan desecró ‘La Odisea’ para poder ser elegible en los premios de la Academia”.

Según Musk, la cinta empleó a una actriz negra y al actor transgénero Elliot Page para cumplir las normas de representación e inclusión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, obligatorias para toda película que aspira a ser nominada a un premio Oscar.

El magnate propietario de Tesla, X y SpaceX ha republicado y publicado críticas contra “La Odisea” de Nolan en múltiples ocasiones en su red social, incluso amplificando publicaciones del comentarista conservador Matt Walsh, quien escribió el 12 de mayo: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más hermosa del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más hermosa’ a una mujer blanca”.

Musk también respaldó a un usuario de X que escribió el 14 de mayo: “La destrucción de ‘La Odisea’ por Nolan y la Izquierda no se trata solo de una película. Se trata de la civilización occidental. Los griegos fueron su fundamento. Desde la democracia hasta el arte, la filosofía y la cultura. La Izquierda quiere destruir la civilización occidental y todo lo que ayudó a crearla”.

Elliot Page también fue el objetivo de ataques en redes sociales, pues se rumoreaba que interpretaría a Aquiles. En “La Odisea”, el personaje ya está muerto y solo aparece como un espíritu cuando Odiseo visita el inframundo. Críticos alegaban que Page, quien es un actor transgénero, no poseía el físico de héroe clásico que se asocia con Aquiles. La realidad es que solo fue un rumor, ya que en imdb.com se indica que Page interpreta a un guerrero griego llamado Sinón, primo de Odiseo.

Sin duda, la nueva versión de “La Odisea”, debido a su relevancia y enorme presupuesto (US$ 250 millones, según Box Office Mojo) ha caído en el fuego cruzado de las llamadas “guerras culturales”.

Algunos medios, como The Guardian, y organizaciones griegas criticaron el anuncio del elenco de “La Odisea” por no incluir actores griegos en los papeles principales. La publicación Greek City Times difundió una carta abierta, ilustrada con una imagen creada con Inteligencia Artificial,

Muchas organizaciones culturales griegas y medios de comunicación mediterráneos criticaron enérgicamente al estudio por producir una película centrada en una de las historias griegas más famosas sin incluir actores griegos reales en el elenco principal.

“No estamos pidiendo exclusión ni limitación. No estamos argumentando en contra de la diversidad, ni en contra de la reinterpretación. La cultura griega siempre se ha formado a través del intercambio, la migración y el encuentro a lo largo de los siglos. Lo que pedimos es algo más sencillo y humano. Que cuando las historias griegas se vuelvan a contar en un escenario global, el pueblo griego no sea vuelto invisible dentro de ellas”, plantea la carta abierta a Nolan.

También hay quienes objetan el uso de un lenguaje coloquial en la película, con expresiones como “Daddy” del inglés moderno escuchadas en el tráiler de “La Odisea”. Se critica que la cinta de Nolan baje el nivel del lenguaje usado en el poema épico del siglo VIII aC y que el elenco recurra a acentos estadounidenses al recitar sus diálogos.

Nola dijo el martes en una entrevista a Los Angeles Times que quería priorizar “el lenguaje que tiene un significado emocional y no intelectual para las personas”. Por eso los personajes en “La Odisea” de Nolan hablan en un diálogo en inglés contemporáneo y no en las palabras de Homero.

“Quizás fui ingenuo y podría salirme el tiro por la culata, pero quería una narrativa terrenal. Para mí era una decisión obvia”, añadió Nolan en la entrevista.

Otra crítica recurrente, aunque esgrimida por académicos y expertos, concierne las libertades visuales de la película. Los críticos han señalado que elementos como la armadura oscura que lleva el rey Agamenón (interpretado por Benny Safdie) se parecen más a Batman o a estilos renacentistas que a la Grecia clásica, mientras que el barco de Odiseo ha sido comparado con una embarcación vikinga y no con el tipo de nave que usaban los guerreros griegos en la época clásica.

Las armaduras de los guerreros en la cinta ostentan placas de acero en un entorno de la Edad de Bronce, lo que, alegan, es una licencia histórica que roba credibilidad a la puesta en escena.

The-CNN-Wire

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