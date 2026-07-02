Exclusivo: el Gobierno de EE.UU. planea impulsar la aplicación de las leyes de inmigración en los lugares de trabajo

El Gobierno de Trump está planeando un aumento de las operaciones de control migratorio en lugares de trabajo, con múltiples…

El Gobierno de Trump está planeando un aumento de las operaciones de control migratorio en lugares de trabajo, con múltiples agencias federales involucradas en determinar cómo incrementar el número de arrestos y apaciguar a la base electoral del presidente, según cinco fuentes familiarizadas con las discusiones.

Funcionarios del Gobierno dicen que las investigaciones penales han estado en curso y que cualquier medida adicional de control se derivará de esas pesquisas. Un portavoz de Seguridad Nacional dijo a CNN que ha habido un “aumento de las investigaciones penales dirigidas al fraude”.

La gestión interna se produce cuando el Gobierno ha intentado equilibrar la ejecución de un número histórico de deportaciones sin agitar a las industrias clave —desde la manufactura hasta la construcción y la agricultura— ni desestabilizar una economía frágil.

El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado anteriormente mensajes contradictorios sobre la realización de redadas en lugares de trabajo. El año pasado, una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia desencadenó una disputa diplomática entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Los sectores más duros en materia migratoria sostienen que la aplicación en lugares de trabajo es necesaria para lograr el éxito de la agenda migratoria más amplia del presidente.

“La realidad es que la aplicación en lugares de trabajo no está ocurriendo y sin eso las cifras no alcanzarán los niveles necesarios”, dijo a CNN un funcionario del Gobierno, refiriéndose a la situación actual.

Funcionarios de varias agencias federales, incluido el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, han estado en conversaciones continuas para elaborar una estrategia que aborde la aplicación en lugares de trabajo, dijeron a CNN tres de las fuentes.

Parte de ese plan, hasta ahora, implica educar a los empleadores sobre sus responsabilidades de contratación, así como realizar arrestos migratorios en lugares de trabajo involucrados en actividad criminal, dijo una de las fuentes. Las fuentes advirtieron que los planes todavía están en progreso y pueden cambiar.

“Esto no es una política nueva”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca. “El Gobierno ha estado realizando investigaciones penales sobre una serie de violaciones desde el inicio de la administración en asuntos como fraude de asistencia social, fraude de beneficios, robo de identidad y más”.

“Estas investigaciones son de naturaleza penal. Si las investigaciones requieren acción de las autoridades para detener a quienes están infringiendo la ley, el Gobierno de Trump hará cumplir la ley”, añadió el funcionario.

Puede tomar meses, si no años, prepararse para una operación en un lugar de trabajo, que a menudo se basa en una investigación penal en curso. Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE generalmente notificarán la intención de auditar la documentación migratoria de una empresa; realizará esa auditoría; y, si surgen problemas, iniciará una investigación penal.

“Son difíciles porque son montañas de papeleo y requiere mucho análisis y diligencia debida para armarlo y probar la culpabilidad”, dijo a CNN un exfuncionario del DHS, refiriéndose a las operaciones en lugares de trabajo. “Requiere bastante esfuerzo”.

Los sectores más duros en materia migratoria y los aliados del presidente han estado instando desde hace tiempo al Gobierno a hacer más en la aplicación en lugares de trabajo, viéndola como una forma de deportar a una gran franja de inmigrantes indocumentados más allá de aquellos que representan amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional y penalizar a los empleadores que los contratan.

“El Gobierno va a enfrentarse a una prueba: ¿van a pasar la prueba o no?”, dijo Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, que aboga por una inmigración limitada. “La prueba es si van a intensificar significativamente la aplicación relacionada con el empleo. Eso no es solo hacer redadas en lugares de trabajo. Eso tiene que ser parte de ello, pero también todo lo demás, como la aplicación de los requisitos de documentación”.

Eso incluye poner a los empleadores sobre aviso, dijo.

La iniciativa en los lugares de trabajo se produce en un momento en el que el Gobierno también está aumentando su gestión general de arrestos. En los últimos días, ICE ha intensificado los arrestos migratorios, llevando a alrededor de 2.000 personas bajo custodia diariamente en promedio, frente a meses anteriores— un objetivo que los funcionarios quieren mantener. (El año pasado, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ordenó a funcionarios de ICE cumplir cuotas diarias de 3.000 arrestos migratorios, una cifra sin precedentes que a la agencia le costó alcanzar.)

“Estamos viendo que aumentan nuestros números de arrestos. Estamos viendo que nuestros números de deportaciones continúan incrementándose. En este momento, estamos deportando en promedio a más de 3.000 individuos; de hecho, el promedio ha sido, desde hace varias semanas, de más de 3.200 individuos al día”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en una conferencia de prensa en Nueva York el miércoles.

“Estamos intensificando cada día porque estamos tratando de restaurar la ley y el orden, independientemente de si vives en un estado rojo o en un estado azul”, añadió.

El año pasado, el propio Trump vaciló repetidamente sobre el tema de endurecer las medidas contra los trabajadores migrantes. En ocasiones había sugerido que las granjas y otras industrias que emplean migrantes deberían ser protegidas, incluso mientras él y algunos asesores de alto nivel han presionado a ICE para que intensifiquen sus redadas migratorias.

Eso provocó bandazos dentro de ICE, ya que se les dijo a los agentes que limitaran las redadas migratorias en granjas, hoteles y restaurantes, y luego se les pidió que continuaran con la aplicación de la ley en los lugares de trabajo.

Aún no está claro cuál sería el alcance de la más reciente iniciativa de aplicación de acciones de control migratorio.

“Esto va a incomodar a algunas personas”, dijo Krikorian, refiriéndose a los empleadores. “No hay manera de hacer (una deportación masiva) y no hay manera de fomentar una autodeportación significativa sin esto”.

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