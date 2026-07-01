Esto es lo que costaría la supuesta fiesta de boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

Es un verano cruel para cualquiera que quiera detalles sobre la inminente celebración de boda de Taylor Swift y Travis…

Es un verano cruel para cualquiera que quiera detalles sobre la inminente celebración de boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Pero una cosa es segura: si las nupcias ocurren en el Madison Square Garden (MSG), la recién convertida en multimillonaria y campeón de la NFL en tres ocasiones puede permitirse hacer una gran celebración.

Esto es lo que sabemos hasta ahora: fuentes le dijeron a CNN el martes que el Madison Square Garden está programado para albergar dos eventos relacionados con su unión esta semana: un ensayo este jueves por la noche y una celebración más grande para 1.000 personas al día siguiente. Los reporteros confirmaron un permiso de calle en la zona. ¿Y se rumorea que Stevie Nicks actuará?

MSG, conocido como “la arena más famosa del mundo”, puede tener un doble significado para la pareja.

“La importancia de que sea un lugar que está en la ciudad donde ella tiene un hogar, y porque es un lugar que atiende tanto a la música como a los deportes, es un ajuste perfecto para su unión”, dijo Tracy Taylor Ward, una diseñadora de bodas de lujo, a CNN.

Pero uno no se casa casualmente en una arena en pleno bullicio del centro. Independientemente de si la boda se llevará a cabo en el Garden, esto resalta el poder de estrella —y la abultada billetera— de la pareja.

Una organizadora de bodas de lujo, que habló bajo condición de anonimato debido a las expectativas de privacidad de sus clientes, estimó que una boda de lujo en el Madison Square Garden podría costar entre US$ 15 millones y US$ 20 millones. Otro organizador de bodas de lujo, Jason Rhee, estimó que podría ser “US$ 10 millones”.

Esto es lo que podría requerirse para casarse en la arena.

Toda pareja sabe que el mayor gasto en una boda es el lugar (un promedio de US$ 12.900 en 2026 para nosotros, los mortales, según The Knot). El precio aumenta significativamente en un lugar que acaba de albergar asientos junto a la cancha para la final de la NBA por US$ 220.000.

Rhee estimó que los costos del lugar podrían llegar a los millones, incluyendo los días necesarios para cargar y descargar la decoración y los materiales. TMZ informó que reservar el MSG cuesta US$ 1 millón por noche.

CNN se ha puesto en contacto con el Madison Square Garden para confirmar sus costos de alquiler y política laboral.

Ira Levy dijo que ha manejado la iluminación y el sonido para bodas de clientes de alto perfil, incluyendo la familia Ambani en India e Ivanka Trump. En un lugar como el Madison Square Garden, la iluminación podría comenzar en US$ 650.000 para un evento y llegar hasta “casi US$ 1 millón”, dijo Levy.

Para dar contexto, la iluminación para bodas a gran escala en carpas de lujo suele estar entre US$ 150.000 y US$ 300.000 para todo el evento, señaló.

El organizador de bodas anónimo dijo que, aunque ha visto personas gastar hasta US$ 500.000 en flores y decoración, Swift podría fácilmente alcanzar US$ 1 millón o más debido al tamaño del estadio.

Y luego están las personas detrás de escena.

Es una producción –algo con lo que Swift está bien familiarizada después de la gira The Eras Tour– desde los tramoyistas hasta los aparejadores, que son los trabajadores responsables de colgar el equipo del techo. Ya es costoso, pero en el Madison Square Garden, gran parte de este trabajo está sindicalizado. Eso significa que los costos son más altos que en muchas otras partes de Estados Unidos.

El recinto tiene asociaciones con sindicatos, incluyendo la International Alliance of Theatrical Stage Employees Local One, que representa al equipo de tramoyistas.

Otro gasto enorme será la seguridad, no solo para la pareja, sino también para los invitados de alto perfil.

Luego están los baños, y es difícil imaginar a celebridades de primera fila haciendo fila para los cubículos existentes. No sería descabellado que Swift y Kelce estén “ya sea creando sus propios baños o fabricando nuevas paredes dentro de ellos”, dijo Taylor Ward.

Nadie se imagina a la pareja casándose frente a las gradas del estadio y bajo las banderas de los Knicks. Un agente de policía de la ciudad de Nueva York habló por muchos cuando expresó su duda a CNN afuera del Madison Square Garden: “Ella es una chica glamurosa… No se casaría aquí”.

“(MSG) parece frío y duro, y es la antítesis de lo que uno pensaría cuando piensa en romance y bodas”, dijo Taylor Ward. Pero Swift está “acostumbrada a construir lugares desde cero, y está acostumbrada a alquilar estadios por varios días”.

En cambio, la pareja probablemente lo trataría como un lienzo.

Ward imagina un espacio dentro de un espacio, no muy diferente a las carpas personalizadas y construcciones a medida que son populares en las bodas de lujo actualmente (una carpa tardó cinco días en montarse y recrear una iglesia ortodoxa griega, informó Vogue).

Las carpas hechas a medida pueden costar hasta US$ 1 millón, según un artículo de Vogue sobre la tendencia. Y eso es para bodas que no son la de Taylor Swift.

A Taylor le encantan sus “easter eggs” (huevos de Pascua), y circulan rumores de que Madison Square Garden es simplemente una jugada audaz para desviar la atención de los fans (y de los medios) del lugar donde realmente se celebrarán sus nupcias.

A simple vista, un alquiler de US$ 10 millones es una tarifa exorbitante para una artimaña. Pero para alguien con un valor de US$ 2.100 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, US$ 10 millones es menos del 1 % de su patrimonio neto.

Para alguien como Swift, pagar por una boda multimillonaria es solo otro problema de ricos.

The-CNN-Wire

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