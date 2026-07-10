El precio del combustible para aviones se desplomó, pero volar no será más barato. Esta es la explicación del CEO de Delta

Delta Air Lines declaró este viernes que las tarifas aéreas no bajarán, a pesar de la fuerte caída del precio…

Delta Air Lines declaró este viernes que las tarifas aéreas no bajarán, a pesar de la fuerte caída del precio del combustible.

En su informe de resultados del segundo trimestre, la aerolínea indicó que sus diversas tarifas han aumentado entre un 11 % y un 12 % debido a la fuerte demanda de viajes, y que considera que estas tarifas son sostenibles. El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, afirmó que la fuerte demanda de viajes mantendrá las tarifas elevadas.

“Las tarifas aéreas dependen de la oferta y la demanda”, declaró Bastian a CNBC en una entrevista el viernes. “La demanda es muy fuerte”, agregó.

Los precios del combustible que paga Delta aumentaron un 75 % en comparación con el año anterior durante el trimestre, debido al fuerte alza de los precios del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. El combustible es el segundo mayor coste para las aerolíneas, solo por detrás de la mano de obra. Esto elevó el gasto ajustado de combustible de Delta en el trimestre en US$ 1.900 millones. Sin embargo, las elevadas tarifas incrementaron los ingresos por pasajeros en US$ 1.700 millones, mientras que los ingresos totales aumentaron en US$ 3.100 millones.

Delta prevé que los costos de combustible en el trimestre actual disminuyan un 20 % con respecto al precio ajustado del combustible que pagó en el segundo trimestre, ya que los precios del petróleo han retrocedido hasta niveles cercanos a los previos a la guerra. Los precios al contado del combustible para aviones han bajado un 36 % desde su máximo.

Bastian afirmó que las tarifas en todo el sector siguen siendo inferiores a las de antes de la pandemia, una vez ajustadas a la inflación.

“Si la gente tiene inquietudes con respecto a las tarifas aéreas, las tiene mucho mayores con respecto a otros productos, lo que quizás explique por qué la demanda se mantiene fuerte para nosotros”, declaró. Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra que las tarifas aéreas aumentaron un 27 % en mayo en comparación con el año anterior, el incremento con respecto a mayo de 2019 fue de solo un 17 %. Mientras tanto, la inflación general, medida por el IPC, aumentó un 31 % desde mayo de 2019.

Bastian afirmó que uno de los factores que impulsan las tarifas es la demanda de viajes por parte de pasajeros con mayor poder adquisitivo. Los ingresos de Delta por pasajeros de clase premium aumentaron un 17 % en el trimestre, mientras que los de clase turista solo crecieron un 8 %.

“Nuestros clientes gozan de una excelente salud financiera y han acumulado una gran cantidad de riqueza”, declaró refiriéndose a la base de pasajeros principal de Delta. Según las encuestas de Delta, viajar es una prioridad para estos clientes.

El aumento del precio del combustible sí afectó las ganancias de Delta en el segundo trimestre, ya que los ingresos ajustados disminuyeron en US$ 358 millones, un 26 %. Sin embargo, este resultado fue mejor de lo que Wall Street había previsto. La aerolínea indicó que las tarifas elevadas le permitirán alcanzar el objetivo de ganancias anuales que se fijó en enero, antes de que la guerra disparara los precios del combustible.

The-CNN-Wire

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