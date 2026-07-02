“El peor momento” para los venezolanos en Estados Unidos: crecen los llamados para que regrese el TPS luego de los terremotos

Adelys Ferro y el Venezuelan American Caucus —una ONG de la que es fundadora y directora ejecutiva— reciben a diario…

Adelys Ferro y el Venezuelan American Caucus —una ONG de la que es fundadora y directora ejecutiva— reciben a diario mensajes de miles de venezolanos que residen en Estados Unidos. El mes pasado, la máxima preocupación era el destino del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y, con ello, el futuro de estos inmigrantes en EE.UU.

Sin embargo, ahora la inquietud es múltiple. No solo el TPS está prácticamente sin posibilidades de continuar después de la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU., sino que los venezolanos viven una tragedia a la distancia luego de los terremotos que azotaron Venezuela el pasado miércoles y tienen pocas opciones para apoyar.

Ferro dijo en entrevista con CNN que la comunidad de venezolanos en EE.UU. —miles de ellos beneficiarios del TPS, tanto actuales como pasados— se encuentra “en un estado de shock todavía, de desesperación, de incertidumbre, de tristeza, de duelo” por los terremotos, cuyas cifras de personas muertas, heridas, desaparecidas y damnificadas se actualizan todos los días.

“Ahora, con la nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al TPS de Haití, que al final afecta a todas las comunidades con TPS (…), la verdad es que estamos en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido la comunidad inmigrante venezolana en los Estados Unidos”, agregó.

Miembros de la comunidad venezolana en Estados Unidos también han alzado la voz. El inmigrante Daniel Troconis pidió que regrese el TPS, y ni siquiera por motivos políticos, sino porque su país de origen se convirtió en una zona de “desastre natural” por los terremotos, algo que las leyes estadounidenses señalan como uno de sus motivos para poder designar a un país bajo el programa humanitario del Estatus de Protección Temporal.

“Es un desastre que no podemos ni imaginar de todas los fallecidos que tenemos en nuestra Venezuela”, dijo a CNN Troconis, quien vive en Florida, uno de los lugares con la mayor población venezolana en EE.UU.

Hasta este miércoles, según cifras oficiales, los terremotos han dejado 2.295 personas fallecidas y más de 11.000 heridas, además de cientos de estructuras colapsadas o con daños (algunos informes externos señalan que incluso podría haber alrededor de 60.000 edificios con daños). Eso sin contar a las víctimas indirectas, familiares y seres queridos que han tenido dificultades para conseguir agua, alimentos, que viven en refugios temporales o improvisados, y que en varios casos siguen buscando a personas desaparecidas.

Los terremotos y la decisión sobre el TPS —que ocurrieron con apenas un día de diferencia— hacen que este sea “el peor momento humano para los venezolanos que están en los Estados Unidos”, afirmó Ferro.

Ferro, venezolana con cuidadanía estadounidense que ha estado en la primera línea de defensa del TPS desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, dijo que, en estos momentos de crisis, el Estatus de Protección Temporal sería de suma importancia, ya que protegería a los venezolanos en EE.UU. de la deportación, les otorgraría una vía para conseguir un empleo formal y, por ende, se facilitaría el flujo de apoyo a los afectados en Venezuela por medio de las remesas.

“Si tú les das ese estatus legal (a los venezolanos), les vuelves a permitir tener permiso de trabajo, que puedan trabajar de manera legal. Las remesas a Venezuela seguirían llegando en el momento en el que es más crucial, más importante y más crítico para tratar de ayudar, aunque sea en una pequeña parte, al problema económico que se acaba de potencializar en Venezuela con los dos terremotos”, explicó.

Los venezolanos en Estados Unidos han encontrado formas para ayudar a la distancia, como unirse para juntar víveres y otros artículos de primera necesidad para los miles de damnificados en Venezuela. Troconis mencionó que la ayuda ha ido más allá, logrando que “países como Cuba, como República Dominicana, como Colombia, los mismos estadounidenses” se sumen a la ayuda desde ciudades como Miami.

Pero el volver a otorgar TPS a los inmigrantes venezolanos haría que la ayuda económica llegara de manera más directa a familiares y amigos en Venezuela. Al tener protección contra la deportación y permiso de trabajo, no solo disminuye el miedo de salir a las calles para sumarse a la ayuda, sino que las remesas crecen para aquellos que se encuentran en territorio venezolano.

Ferro, no obstante, es realista y menciona que sería casi un “milagro” que el TPS regresara próximamente, pues la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. “básicamente nos está diciendo que las decisiones que tome el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) son absolutas y que no van a poder ser discutibles en una corte federal en Estados Unidos”.

La decisión de la Corte Suprema abarca el caso del TPS para Haití y Siria, pero afecta a todas las designaciones de este estatus migratorio temporal. Por lo tanto, acabar con una designación del TPS, como ha hecho el Gobierno de Trump en múltiples ocasiones desde enero de 2025, queda completamente a discreción del DHS después de la decisión del máximo tribunal del país.

Esto deja a más de 1 millón de personas en riesgo de deportación y sin la posibilidad de trabajar legalmente. De ese total, unas 600.000 personas son venezolanas, que consiguieron las protecciones del TPS en designaciones previas (2021 y 2023, respectivamente). Algunos venezolanos tienen protecciones del TPS hasta octubre, pero a otros ya se les concelaron estos beneficios.

Ferro declaró que, desde el Venezuelan American Caucus y organizaciones aliadas, lo que piden es que se restaure el TPS para los venezolanos ya presentes en EE.UU. y que se renueve para los venezolanos que ya eran beneficiarios del TPS de manera previa.

Normalmente, una designación del TPS tiene una duración de 18 meses y se puede extender por más tiempo una vez pasado ese lapso. Con el fin de que los venezolanos ayuden desde EE.UU. a Venezuela, Ferro dijo que piden que el nuevo TPS dure menos, incluso seis meses.

“No estamos pidiendo nada extraordinario fuera de eso”, añadió la directora del Venezuelan American Caucus.

Los llamados de Ferro y la comunidad venezolana en EE.UU. para reinstaurar y renovar el TPS no han sido los únicos. Congresistas estadounidenses ya hicieron eco sobre estos pedidos.

En una carta dirigida al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, representantes y senadores que forman parte del Caucus Hispano del Congreso pidieron que el Gobierno de EE.UU. detenga las deportaciones de venezolanos y regrese el TPS para proteger a quienes están presentes en el país, en momentos en que Venezuela atraviesa un desastre natural por los sismos de la semana pasada.

“Ante la actual situación de destrucción del país, instamos a su administración a detener las deportaciones a Venezuela, así como a prorrogar y redesignar el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos. Es evidente que las expulsiones a un país que atraviesa un desastre activo resultan insostenibles”, pidieron los congresistas a Trump y Rubio un día después de los terremotos.

CNN contactó al Gobierno de Estados Unidos para saber si tiene intenciones de redesignar y extender el TPS para Venezuela tras los terremotos. El Departamento de Estado refirió cualquier respuesta del tema al DHS. En tanto, el DHS aún no responde.

Asimismo, el pedido de no deportar venezolanos se dio en medio de noticias sobre que EE.UU. deportó a venezolanos el mismo día de los sismos. Los deportados fueron alojados en Venezuela en un hotel que colapsó por los terremotos. Un portavoz del DHS respondió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya no era responsable de los deportados cuando ocurrieron los terremotos.

En ocasiones pasadas, EE.UU. ya ha hecho designaciones de países para el TPS luego de la ocurrencia de terremotos. Las leyes de Estados Unidos señalan que un país puede ser designado bajo este programa humanitario de protección temporal si “se ha producido un terremoto, inundación, sequía, epidemia u otro desastre ambiental en el estado, lo que da lugar a una alteración sustancial, aunque temporal, de las condiciones de vida en la zona afectada”.

“Hay que llamar al corazón de los dirigentes y vean que somos personas buenas. Somos personas de bien que, además, aportamos mucho al país, y que lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho entusiasmo. Ojalá que podamos tener eso del TPS para todos los venezolanos porque de verdad que esto es una tragedia que no esperábamos”, pidió el venezolano Daniel Troconis. La comunidad del TPS ha demostrado ser parte importante de la economía estadounidense, al punto de aportar miles de millones de dólares.

Sylvia Garcia, representante por Texas, dijo el martes que instó “al presidente a que restableciera de inmediato el Estatus de Protección Temporal para Venezuela”, en una nueva carta dirigida a Trump y Markwayne Mullin, secretario del DHS.

“La devastación en Venezuela es abrumadora. El TPS fue creado para momentos como este (…) Los venezolanos no pueden regresar de manera segura a casa, y no pueden permitirse esperar”, escribió Garcia, quien también es parte del liderazgo del Caucus Hispano del Congreso.

Ferro coincidió con Garcia, y reiteró que los venezolanos no pueden regresar a casa de forma segura tanto por los sismos como por las crisis política, económica y social que vive Venezuela.

“Tenemos año y medio diciendo en todos los campos, en las cortes, en el Congreso, en las calles, en reuniones comunitarias, en los medios de comunicación que los venezolanos no tenemos un país seguro a donde regresar y que por eso no debían quitarnos la protección temporal del TPS. No han cambiado las condiciones en Venezuela, solo han empeorado, lamentablemente (…) la naturaleza nos dio una razón aún más de peso” para asegurar esto, finalizó Ferro.

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