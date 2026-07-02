El crecimiento del empleo en EE.UU. fue menor de lo esperado en junio

El crecimiento del empleo en EE.UU. se moderó tras un repunte en primavera, debido a que los empleadores añadieron 57.000…

El crecimiento del empleo en EE.UU. se moderó tras un repunte en primavera, debido a que los empleadores añadieron 57.000 puestos el mes pasado, una cifra menor a la esperada, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves.

El total de junio supone una marcada desaceleración frente a las sólidas ganancias informadas previamente en los tres meses anteriores. Los totales mensuales de abril y mayo se revisaron a la baja en un total combinado de 74.000 empleos, hasta 148.000 y 129.000, respectivamente. El panorama que surge es el de un mercado laboral decididamente más fuerte que su estado exiguo en 2025, pero que se ha ido desacelerando de forma constante desde marzo.

Los datos del jueves también mostraron que la tasa de desempleo bajó a 4,2 % desde 4,3 % a medida que más personas salieron de la fuerza laboral.

“La mayor ganancia de mayo sugirió brevemente que la marea podría estar cambiando; junio deja claro que fue la excepción, no la nueva regla”, escribió Laura Ullrich, directora de economía de Indeed Hiring Lab, en comentarios el jueves. “A primera vista, este es un informe modesto pero aceptable. El problema es lo que ‘aceptable’ ha llegado a significar: la ganancia de junio no es evidencia de una corriente fuerte que atraiga a la gente”.

El mercado laboral ha estado enfrentando una serie de vientos en contra, entre ellos el envejecimiento demográfico, la rápida adopción de la IA y un reciente repunte de los precios del petróleo por la guerra en el Medio Oriente.

El mercado laboral de EE.UU. aún no se ha desprendido del lodazal de “poca contratación, pocos despidos” que ha dejado pocas oportunidades para quienes las quieren.

No solo las ganancias de empleo fueron más débiles en junio, sino que la tasa de desempleo bajó porque había menos personas en el mercado laboral. La participación en la fuerza laboral cayó el mes pasado a un mínimo de cinco años de 61,5 %, desde 61,8 % en mayo.

“Esa caída de la participación se había concentrado entre los trabajadores mayores, quizá porque las grandes ganancias del mercado bursátil estaban impulsando una ola de jubilaciones anticipadas”, escribieron en una nota el jueves los economistas de Pantheon Macro Samuel Tombs y Oliver Allen. “Pero la participación en edad principal también cayó con fuerza el mes pasado”.

Al mismo tiempo, el informe del jueves mostró una disminución de las personas que trabajan a tiempo parcial, tanto por razones económicas como no económicas.

“Podría ser que algunos de ellos estén pasando a puestos de tiempo completo o que las finanzas de su hogar estén en una situación estable, por lo que no necesitan ese trabajo adicional”, dijo a CNN en una entrevista Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet. “También podría significar que están optando por no trabajar”.

Los economistas, por consenso, esperaban un total de 100.000 empleos añadidos en junio y una tasa de desempleo que se mantuviera en 4,3 % por cuarto mes consecutivo. Sin embargo, de cara al jueves, las estimaciones variaban ampliamente —de 35.000 a apenas por debajo de 200.000— mientras los economistas sopesaban los posibles efectos de una incertidumbre elevada persistente, una guerra volátil en Irán y el aumento de la inflación, así como los impulsos de contratación relacionados con la Copa del Mundo.

Algunos economistas proyectaron que la Copa del Mundo podría elevar los empleos en ocio y hospitalidad en alrededor de 40.000 en junio, mientras que otros dijeron que la contratación en gran medida se materializó en mayo.

El informe del jueves mostró que las empresas de ocio y hospitalidad recortaron 61.000 empleos el mes pasado, un reflejo de una contratación estacional más débil de lo habitual, señaló la BLS en el informe. La disminución se produjo tras una ganancia de 40.000 empleos en mayo.

Ese sector se sigue de cerca como un indicador de la salud del consumidor, ya que puede estar vinculado al gasto discrecional, pero esos desembolsos no han registrado una caída drástica, dijo Renter.

“Al ver la fuerte ganancia del mes pasado y luego la caída de este mes, sí me pregunto si aquí está ocurriendo un pequeño problema de ajuste estacional”, comentó Renter, aludiendo a la práctica estadística destinada a suavizar los patrones por época del año para resaltar mejor las tendencias subyacentes.

Las ganancias de empleo de junio fueron impulsadas (una vez más) por el sector salud, un sector apuntalado por una población de EE.UU. cada vez más envejecida. La atención de la salud y la asistencia social añadieron 46.600 empleos el mes pasado.

Los empleos en servicios profesionales y empresariales aumentaron en 36.000 el mes pasado, mientras que industrias como la construcción (+11.000 empleos) y la manufactura (+3.000 empleos) registraron incrementos. Además de ocio y hospitalidad, se perdieron empleos en industrias como información (9.000 empleos menos) y comercio minorista (7.500 empleos menos).

Aun así, más industrias sumaron empleos de los que los perdieron, y el crecimiento del empleo avanza a un ritmo significativamente más rápido que el del año pasado.

“La aceleración de las ganancias de empleo en la primera mitad de este año, con un promedio de 92.000 al mes frente al exiguo promedio de apenas 10.000 al mes del año pasado, refleja y respalda una fuerte actividad económica en EE.UU., en particular al proporcionar sustento para que el gasto del consumidor continúe siendo sólido”, escribió Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, en una nota el jueves.

Sin embargo, el consumidor sigue lidiando con un clima económico altamente impredecible y una inflación más alta de lo normal que ha incrementado las presiones del costo de vida.

Los aumentos anuales de salario de los trabajadores, que se ubicaron en 3,5 % en junio, están siendo completamente absorbidos —y algo más— por la inflación, que subió a un ritmo de 4,2 % en mayo.

“No es como que vayas a trabajar y tu jefe diga: ‘Oye, vi que subieron los precios de los alimentos; aquí tienes un aumento’”, dijo Renter, de NerdWallet. “La asequibilidad va a ser la principal preocupación en la segunda mitad del año”.

Se espera que la caída de los precios de la gasolina reduzca parte del impacto de la inflación en los próximos meses; sin embargo, el efecto generalizado de los altos precios del petróleo, combinado con aumentos subyacentes de precios que se mantienen obstinadamente elevados, podría mantener los costos altos.

Para la Reserva Federal, el informe de empleo más moderado podría aliviar las preocupaciones sobre posibles alzas de tasas, señaló Gus Faucher, economista jefe de The PNC Financial Services Group.

Sin embargo, con un nuevo liderazgo del banco central al mando —Kevin Warsh, elegido personalmente por el presidente Donald Trump y alineado con sus deseos de tasas de interés más bajas—, podría inclinarse en la otra dirección, dijo Phillip Braun, profesor clínico de finanzas en la Kellogg School of Management de la Northwestern University.

“Es muy posible que lo use como una excusa para bajar las tasas, pese a la alta inflación”, dijo Braun a CNN. “Eso es tanto bueno como malo”.

En cuanto al mercado laboral, las ganancias de empleo en junio, por debajo de lo esperado, no son necesariamente un motivo para dar la alarma, según Renter, al señalar que se mantiene bastante estable, en particular frente a la continua incertidumbre económica y las presiones estructurales (envejecimiento de la población, menor inmigración) sobre la oferta de mano de obra.

Aun así, esa estabilidad podría sacudirse con facilidad, añadió.

El conflicto en el Medio Oriente “parece estar encaminándose hacia una resolución, lo que significaría mayor confianza para que los empleadores hagan predicciones sobre hacia dónde se dirige su negocio y para contratar”, afirmó. “Así que creo que lo que realmente podría descarrilar las cosas sería el shock económico imprevisto, y no es que nos hayan faltado esos en los últimos seis años”.

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