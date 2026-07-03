Delcy Rodríguez defendió la respuesta del Gobierno de Venezuela tras críticas a la reacción ante los sismos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este jueves que la respuesta del Gobierno haya sido lenta luego de…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este jueves que la respuesta del Gobierno haya sido lenta luego de los sismos del 24 de junio en el país.

“Nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el estado mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios”, dijo en una rueda de prensa.

Organizaciones de ayuda internacional y personas que trabajan entre los escombros han criticado lo que consideran una reacción lenta y poco eficiente por parte de las autoridades venezolanas.

“Fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar de que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país”, sostuvo Rodríguez ante decenas de periodistas internacionales. “No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato”.

La presidenta encargada dijo que se desplegaron 4.000 funcionarios de inmediato, cifra que aumentó a 14.000 al día siguiente y luego a la actual de 19.000. También detalló que emitió un decreto de emergencia para activar los protocolos de emergencia.

“El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron, pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorios”, aseguró la mandataria al ser consultada sobre las demoras de las que se quejaban algunas víctimas.

Rodríguez también rechazó las insinuaciones de que la cifra real de fallecidos es muy superior a la reconocida por el Gobierno. Dijo que el número de muertos registrados hasta el jueves era 2.595 y pidió rigor a la hora de divulgar la cifra de muertos por los terremotos en el país. En ese sentido, señaló que cinco personas que estaban registradas como fallecidas aparecieron luego de los terremotos cargando gasolina.

“Todavía podemos encontrar personas con vida y por eso no quiero cerrar la primera fase de búsqueda y rescate”, aseguró Rodríguez, aunque no especificó el número de personas desaparecidas. “Hicimos todo lo que estaba en nuestros manos y seguiremos haciendo todo”.

Además, negó las acusaciones de que la deficiente construcción de viviendas sociales agravó el desastre.

Por otra parte, Rodríguez informó que casi todos los directores de gobierno del estado La Guaira murieron en los terremotos gemelos. En la conferencia de prensa el jueves, dijo que habló con 72 jefes de Estado y de gobierno después de los sismos.

“Hemos declarado un período de luto nacional, pero no hemos concluido la fase de búsqueda y rescate”, insistió agregó.

Michael Rios colaboró con este reporte. Con información de las agencias Reuters y AP.

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