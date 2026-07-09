¿Crisis de la nieve en Chile? El 90 % de las pistas de esquí están inhabilitadas por falta de precipitaciones

Las postales de Santiago de Chile en invierno con una imponente Cordillera de los Andes totalmente blanca y cubierta por…

Las postales de Santiago de Chile en invierno con una imponente Cordillera de los Andes totalmente blanca y cubierta por la nieve hoy parecen paisajes del pasado.

En medio de una sequía que afecta al país austral desde hace varios años, la falta de precipitaciones en plena temporada alta de invierno complica a turistas y a los principales centros de esquí de la región metropolitana, donde incluso han tenido que suspender el uso del 90 % de las pistas de esquí, según datos de la Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI).

“Hasta el momento no hemos tenido las precipitaciones que típicamente empiezan a ocurrir en esta época, pero hemos invertido a lo largo de los últimos 15 años en sistemas y tecnologías para fabricar nieve. Esto es nieve igual que la natural, pero en vez de caer desde las nubes, sale a través de unas turbinas especiales para ello que fabrican nieve”, dijo a CNN el presidente de la ACESKI, Michael Leatherbee.

Para los expertos la situación es compleja. “No es normal. Estamos muy al debe. En la última nevada del 21 de junio cayeron solo 24 centímetros, por eso se habla de prácticamente un 60 % de déficit de nieve para un año normal en la cordillera, sobre todo en la zona central”, aseguró a CNN el meteorólogo y vocero de la Dirección Metereológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga. “Lamentablemente, las tendencias que marcan el cambio climático están señalando que sí vamos a una disminución de las precipitaciones. Y si llueve menos, también cae menos nieve”, advierte.

Hasta ahora, los centros recreativos de la zona —donde también hay hoteles y restaurantes— se muestran optimistas y afirman que están trabajando para seguir recibiendo turistas. “Puedes tomar clases de esquí, subirte a la silla panorámica, llegar a un restaurante en la mitad de la montaña. Todas las cosas que normalmente se ofrecen en invierno, hoy día tú las puedes hacer, lo que pasa es que en menor cantidad”, agregó el presidente de ACESKI.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos, señaló este jueves en una rueda de prensa en El Colorado que “el desafío es avanzar hacia un turismo de cuatro estaciones, donde la montaña tenga actividad durante todo el año. Solo la temporada de esquí genera cerca de 18 mil empleos, y queremos que ese aporte al desarrollo de los territorios siga creciendo”.

Desde la DMC recalcan que no todo está perdido: un frente proveniente desde el sur podría traer alivio a la zona central de Chile.

“Este frente comienza el día domingo y viene más frío. Yo creo que ahí podríamos tener una gran esperanza en que, si bien empieza a llover inicialmente, después tengamos nieve en los sectores altos, sobre los 2.500 metros”, concluye Zúñiga.

Según información de la ACESKI, en 2025 los centros de esquí de la región recibieron más de 1.240.000 esquiadores, con un impacto económico directo de US$ 283 millones, de los cuales US$ 228 millones corresponden a divisas generadas por turistas extranjeros.

The-CNN-Wire

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