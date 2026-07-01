Autoridades de Filadelfia modifican los eventos del 4 de julio y del Mundial debido al pronóstico de calor extremo

Las autoridades de la “Cuna de Estados Unidos” están modificando algunas de las celebraciones del 250 aniversario de la nación…

Las autoridades de la “Cuna de Estados Unidos” están modificando algunas de las celebraciones del 250 aniversario de la nación y los eventos del Mundial debido al pronóstico vigente de calor extremo.

Las autoridades de Filadelfia anunciaron cambios en los planes para el 4 de julio, incluyendo la reducción a la mitad del recorrido del desfile y el traslado de algunos eventos a espacios interiores. También redujeron el horario del Festival de Aficionados del Mundial debido a las altas temperaturas que se espera superen los 38 grados Celsius.

El martes, el Departamento de Salud de la ciudad declaró una emergencia sanitaria por calor que se extiende hasta las 8 p.m. del 4 de julio.

“Mientras Filadelfia da la bienvenida al mundo y celebra el 250 aniversario de nuestra nación, quiero que todos los residentes y visitantes sepan que hay lugares en nuestra ciudad donde refrescarse y encontrar alivio del calor”, dijo la alcaldesa Cherelle L. Parker en un comunicado de prensa.

La filial de CNN, WPVI, informó el martes que el multitudinario desfile del 55º aniversario de la independencia de la ciudad, programado para la tarde del viernes, vería su recorrido acortado debido al calor previsto.

“La realidad es que la naturaleza es la naturaleza”, declaró Todd Marcocci, productor del desfile, a WPVI, pero añadió: “La magia seguirá presente en el recorrido del desfile”.

Una ceremonia muy esperada en honor al papa León XIV, que incluirá una transmisión en vivo de sus palabras, también programada para el viernes, se trasladará al interior debido al calor, según el Centro Nacional de la Constitución.

“El discurso virtual en vivo del papa desde el Vaticano se llevará a cabo según lo programado”, informó el centro en un comunicado de prensa.

Además, el sábado, la ciudad albergará un partido del Mundial entre Paraguay y Francia a las 17:00, hora local. El festival para aficionados, que estaba previsto, ha visto reducido su horario debido al calor pronosticado.

Se espera que las autoridades ofrezcan una rueda de prensa este miércoles para actualizar los planes para un gran concierto al aire libre y un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio, en el que participarán Christina Aguilera, Jill Scott, The Roots y Will Smith, entre otros.

The-CNN-Wire

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