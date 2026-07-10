Aumentan las tensiones en torno a un remoto territorio ártico. Y no se trata de Groenlandia

Durante más de dos décadas, un par de imponentes leones de granito flanquearon la entrada de un edificio de color…

Durante más de dos décadas, un par de imponentes leones de granito flanquearon la entrada de un edificio de color rojo óxido en pleno Ártico.

Ya no. El mes pasado desaparecieron, y su ausencia refleja la creciente tensión geopolítica en el Ártico.

Los leones desaparecidos custodiaban una estación de investigación operada por China en el asentamiento de Ny-Ålesund, en Svalbard, un archipiélago situado entre la Noruega continental y el Polo Norte.

En mayo, la empresa estatal noruega que gestiona el asentamiento los retiró. En junio, quitó un letrero del edificio que decía “Estación del Río Amarillo”.

Algunos expertos interpretan la medida adoptada por Noruega como parte de los intentos por reforzar su soberanía sobre esta porción del Ártico ante los profundos cambios geopolíticos y climáticos.

Groenlandia puede dominar las preocupaciones del Ártico, ya que el presidente Donald Trump intenta repetidamente reclamarla para Estados Unidos alegando la necesidad de contrarrestar la creciente influencia de Beijing y Moscú, pero otra disputa potencialmente explosiva se está desarrollando en Svalbard, donde China y Rusia ya tienen presencia.

Y algunos temen que el mundo no le esté prestando suficiente atención.

Svalbard es un singular archipiélago. Cuenta con apenas unos 3.000 habitantes, pero carece de población autóctona y las mujeres no pueden dar a luz allí.

Alberga Longyearbyen, la ciudad habitada permanentemente más septentrional del mundo, y es el lugar que se calienta más rápidamente en el planeta, alcanzando temperaturas entre seis y siete veces superiores a la media mundial.

Un tratado centenario otorga a Noruega plena soberanía, pero también permite que personas de casi 50 países signatarios, incluidos China y Rusia, vivan y trabajen en Svalbard sin necesidad de visado.

En las últimas décadas se ha convertido en el principal centro de investigación científica del Ártico a nivel mundial y en un singular ejemplo de cooperación internacional.

“Personas de todo el mundo, con enormes diferencias culturales, se reúnen para colaborar”, afirmó Hedda Andersen, glacióloga que trabaja en la estación de investigación de Ny-Ålesund.

Pero esta armonía se está erosionando a medida que la singular configuración de Svalbard choca con unas relaciones internacionales cada vez más fracturadas y con la búsqueda de influencia de los países en un Ártico que se calienta rápidamente.

“Se está observando cómo el contexto geopolítico más amplio se extiende al territorio de una manera que no había ocurrido en décadas anteriores”, declaró Otto Svendsen, investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La geografía de Svalbard es uno de sus mayores atractivos. Su océano cuenta con ricos caladeros y valiosos minerales en el lecho marino.

Además, goza de una ubicación privilegiada para controlar y descargar datos de los satélites de órbita polar utilizados para la ciencia, la predicción meteorológica y la defensa.

Además, se encuentra cerca de la península rusa de Kola, una de las regiones militares de mayor importancia estratégica del país, donde se ubica gran parte de su arsenal nuclear marítimo.

El archipiélago es de fácil acceso. Los vuelos regulares desde Noruega continental permiten llegar al Ártico en cuestión de horas.

Decenas de países tienen presencia en Svalbard, entre ellos Rusia, China, el Reino Unido, Italia, Japón y Polonia.

Sus estaciones de investigación constituyen una puerta de entrada a la influencia ártica, “casi como una moneda geopolítica”, afirmó Serafima Andreeva, investigadora asociada del Instituto Ártico, un centro de estudios.

Durante décadas, el lema en la región fue “Alto Norte, baja tensión”, declaró Eivind Vad Petersson, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, pero “esa ya no es una descripción precisa de la realidad”.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 asestó un duro golpe a la idea de que el Ártico era inmune a las turbulencias geopolíticas y puso de manifiesto la contradicción de que Rusia tuviera un asentamiento en territorio de la OTAN.

Barentsburg, un puesto avanzado de minería e investigación en Svalbard, está habitado casi en su totalidad por rusos y está presidido por un enorme busto de Vladimir Lenin.

Las acciones rusas en Svalbard han exacerbado aún más las tensiones.

En 2023, Rusia organizó un desfile de estilo militar en Barentsburg, con un convoy de camiones y motos de nieve que portaban banderas rusas y un helicóptero que volaba a baja altura, por lo que la autoridad de aviación noruega multó a Rusia.

El año pasado, el legislador ruso Sergey Mironov sugirió que Svalbard debería rebautizarse como Islas Pomor, en referencia a un grupo de cazadores y tramperos rusos que habitaron el archipiélago hace siglos.

Rusia también ha recurrido al mismo lenguaje que utiliza para justificar sus acciones en Ucrania, argumentando que necesita proteger a los rusohablantes en Svalbard, según Svendsen, del CSIS.

Además, ha acusado repetidamente a Noruega de intentar militarizar las islas.

Nikolay Korchunov, embajador de Rusia en Noruega, afirmó que Noruega “desdibuja los límites” de la estipulación del Tratado de Svalbard que prohíbe el uso de las islas con “fines bélicos”.

Rusia nunca ha puesto en duda la soberanía de Noruega, añadió Korchunov, sino que está “intentando aclarar” cómo ejerce dicha soberanía.

El secretario de Estado noruego, Petersson, rechazó las acusaciones de militarización y declaró a CNN que el Tratado de Svalbard impide el establecimiento de una base de la OTAN en las islas o su uso con fines bélicos, pero que eso es “mucho más limitado y algo muy diferente a ser una zona desmilitarizada”.

“Svalbard forma parte de Noruega. Svalbard forma parte de la OTAN. Svalbard forma parte de los planes de defensa noruegos”, afirmó.

Pocos creen que Rusia esté trazando un camino hacia una acción militar directa. Ya tiene casi todo lo que quiere en Svalbard y está sobrecargada en Ucrania, afirmó Andreas Østhagen, investigador principal del Instituto Fridtjof Nansen en Oslo.

En cambio, Rusia parece querer utilizar Svalbard como un lugar “para demostrar que no se dejarán hacer retroceder por Noruega ni por la OTAN en general”, afirmó.

Pero no son solo las acciones de Rusia en Svalbard las que han suscitado preocupación. También está China.

A diferencia de Rusia, China no es una potencia ártica, pero tiene ambiciones.

En su documento estratégico para el Ártico de 2018, se autodenominó un “estado cercano al Ártico” y mencionó repetidamente a Svalbard.

También tiene planes para una “ruta de la seda polar”, un corredor de infraestructura y transporte marítimo que atravesaría el extremo norte del planeta.

En 2024, mientras China celebraba el 20 aniversario de su estación de investigación Ny-Ålesund, una agencia de viajes china llevó a más de 100 turistas a Svalbard.

Algunos ondeaban banderas. Uno vestía un traje de camuflaje con lo que parecía ser un emblema militar chino.

El suceso causó alarma en Noruega, donde ha ido en aumento la preocupación por las intenciones de China en Svalbard. Según Østhagen, el servicio de seguridad policial y el servicio de inteligencia militar han emitido advertencias sobre las intenciones chinas.

Un portavoz de la Embajada de China en Noruega afirmó que su país participa en los asuntos del Ártico “de conformidad con el derecho internacional” y que sus intenciones en la región son “salvaguardar los intereses comunes de todos los países”.

Hay otro factor importante en estas tensiones crecientes: el cambio climático provocado por el ser humano.

En el verano de 2024, Svalbard batió récords de deshielo, perdiendo más de 60 gigatoneladas de hielo, aproximadamente el 1 % de su total, debido a que las temperaturas subieron 3,8 grados Centígrados por encima del promedio.

Cuatro de los últimos cinco años han establecido nuevos récords de pérdida de hielo.

El cambio climático es, en muchos sentidos, lo que impulsa gran parte del interés general hacia el Ártico, afirmó Østhagen. Existe la idea de que el deshielo abrirá oportunidades económicas y estratégicas.

La realidad es más compleja. Durante décadas se ha anticipado un flujo constante de barcos a través del océano Ártico y una avalancha de petróleo, gas y minerales provenientes de sus gélidas aguas, pero aún no ha sucedido. La región sigue siendo inhóspita y hostil.

Que el deshielo abra o no la región “no importa”, afirmó Torbjørn Pedersen, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nord.

Añadió que el “miedo a quedarse fuera” impulsa a los países a estar presentes en el Ártico y ejercer influencia política.

Y mientras lo hacen, Noruega parece estar afianzando su control sobre Svalbard.

En 2022, el Gobierno modificó las normas electorales para impedir que los no noruegos votaran en las elecciones de Longyearbyen, a menos que hubieran residido en la Noruega continental durante tres años. “Esto formaba parte de una aclaración necesaria. Svalbard no es una zona internacional”, declaró el secretario de Estado Petersson.

Noruega también ha dejado clara su ambición de explotar una vasta extensión del lecho marino ártico alrededor de Svalbard y más allá en busca de minerales críticos.

Rusia se ha opuesto al plan: “Queremos recordar una vez más a la parte noruega que no ejerce soberanía incondicional” sobre Svalbard, dijeron funcionarios rusos en una sesión informativa en 2023.

Luego vino la retirada de los leones chinos, junto con símbolos nacionales, de los edificios de otros países en Ny-Ålesund.

“No hay ninguna estación de investigación china en Svalbard”, declaró Petersson. “Hay una estación de investigación noruega con inquilinos chinos”, añadió. “Esa es una distinción importante”.

Por ahora, Noruega confía en poder “mantener cierto nivel de estabilidad en esta región”, indicó Petersson.

Pero el mundo está cambiando rápidamente.

El futuro parece cada vez menos seguro, mientras Trump reitera sus afirmaciones de que Estados Unidos debería ser dueño de Groenlandia, la alianza de la OTAN se ve sometida a una presión creciente y más naciones buscan cada vez más posicionarse como potencias árticas fuertes en una región en rápida transformación.

Los países podrían empezar a pensar que “lo que importa ahora es el poder y la capacidad de ejercerlo”, señaló Østhagen, “y no necesariamente las normas y leyes que hemos establecido durante el último siglo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.