Trump dice que designará como director del ICE a un exagente de la Policía Estatal de Oklahoma

El presidente Donald Trump anunció este sábado que designará a Lance Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma e…

El presidente Donald Trump anunció este sábado que designará a Lance Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma e infante de Marina, para ser el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Lance tiene experiencia de primera mano sacando a los extranjeros indocumentados de nuestras calles y, al igual que YO y nuestro secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, AMA a los hombres y mujeres del ICE”, publicó Trump en Truth Social.

Trump, quien calificó a Schroyer como un “líder probado” con más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma, instó al Senado a confirmarlo de inmediato.

ICE, que está bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, ha desempeñado un papel clave en el esfuerzo de Trump por endurecer las medidas contra la inmigración ilegal.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a CNN en un comunicado que Schroyer es una “gran elección”, y añadió que está “seguro de que el fuerte liderazgo y la experiencia de primera mano de Lance empoderarán a los hombres y mujeres del ICE para deportar a extranjeros indocumentados criminales, asegurar la patria y proteger al pueblo estadounidense”.

Mullin, quien representó a Oklahoma en el Senado, dijo que Schroyer “viene directamente del campo operativo”, donde trabajó junto a socios estatales y federales bajo el programa 287(g). El programa permite que el ICE autorice a agentes de las fuerzas del orden estatales y locales a realizar tareas específicas de control migratorio bajo la supervisión de la agencia federal.

El veterano funcionario de inmigración David Venturella se desempeña como director interino del ICE, después de que el anterior director interino, Todd Lyons, renunciara esta primavera. La agencia no ha tenido un líder confirmado por el Senado desde el Gobierno de Obama.

“Han pasado 11 años desde que el Departamento de Seguridad Nacional ha tenido un director del ICE confirmado por el Senado”, dijo Mullin. “El Senado debe confirmar rápidamente a Lance Schroyer”.

El anuncio de la designación de Trump llega tras un año caótico para ICE y el DHS.

Lyons, un veterano de la agencia federal a quien se le encomendó supervisar el plan de deportaciones masivas del Gobierno de Trump, enfrentó un enorme escrutinio mientras la agencia incrementaba los arrestos el año pasado y tras los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en enero.

Mullin, quien asumió el mando en marzo después de que Trump despidiera a Kristi Noem, ha comenzado a realizar algunos cambios de política, pero enfrenta presión de legisladores, incluidos republicanos, para ir más lejos en el intento de enderezar el atribulado departamento.

Mullin ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de la ofensiva de Trump contra la inmigración. Pero durante su audiencia de confirmación, dijo que debería haber algunos cambios en cuanto a cómo se despliega el ICE en todo el país, diciendo a los senadores: “Me encantaría ver que el ICE se convierta más en un servicio de transporte que en estar en la primera línea”.

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