Simulador del Mundial 2026: haz tus predicciones desde dieciseisavos y elige al campeón

El Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más emocionante. Tras el cierre de la fase de grupos,…

El Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más emocionante. Tras el cierre de la fase de grupos, los 32 equipos clasificados disputan una inédita ronda de dieciseisavos de final, el inicio de un camino de eliminación directa rumbo al título. Algunos países ya aseguraron su lugar en los octavos de final, mientras otros siguen en la lucha por avanzar.

Con esta herramienta interactiva puedes tomar el control del resto del torneo: elige a los ganadores de cada llave desde dieciseisavos, completa el cuadro hasta la final y descubre quién sería tu campeón del Mundial 2026.

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