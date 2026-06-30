Revelan la causa de la muerte de la actriz Daveigh Chase

La Oficina del médico forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa de la muerte de la actriz Daveigh…

La Oficina del médico forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa de la muerte de la actriz Daveigh Chase, fallecida el pasado 16 de junio a los 35 años.

La actriz, conocida por su participación en las películas “The Ring” y “Lilo & Stitch”, ambas de 2002, falleció por complicaciones derivadas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/sida, con un “uso crónico de polisubstancias” como causa secundaria, según el reporte del forense. Chase murió en un hospital y la causa de su muerte se clasifica como natural.

Chase, cuyo apellido real es Schwallier, vivía a la intemperie en las calles de Los Ángeles, según contó el padre de la actriz, John David Schwallier, a The New York Times. Schwallier dijo también en esas declaraciones que su hija luchaba contra las adicciones desde que era adolescente y que no se hablaban desde hace 15 años.

Al momento de la muerte de la actriz el pasado 15 de junio, muchos reportes refirieron las declaraciones hechas al medio TMZ por parte del novio de Chase, Roy Hernández, quien dijo que la actriz había contraído meningitis, así como sepsis, una reacción grave a una infección. El reporte del forense precisa ahora la causa de muerte.

Según Variety, tras dejar la actuación en 2016, Chase enfrentó problemas legales, entre los que se incluyeron ser acusada de viajar en un automóvil robado y posesión de una sustancia controlada.

Chase fue una “niña prodigio” en Hollywood, pues inició su carrera como actriz infantil a los 7 años, cuando apareció en comerciales y en el teatro. A los 8 años, empezó a aparecer de manera regular en series de televisión como “Sabrina, The Teenage Witch”, “Charmed”, “The Practice” y “ER”. En 2001, dio el salto a la pantalla grande, cuando consiguió el papel de Samantha Darko en la película de culto “Donnie Darko”, en 2001.

Otro papel destacado fue el de dar voz en la versión en inglés al personaje de Chihiro en la película animada ganadora del premio Oscar “Spirited Away” (2001), dirigida por Hayao Miyazaki para el estudio japonés Studio Ghibli.

Pero su popularidad se acrecentó con la ya mencionadas “The Ring” y “Lilo & Stich”, así como por su participación en la serie “Big Love” (2006-2011).

Y, aunque solo aportó la voz al personaje animado de Lilo, Disney la mantuvo contrada para esta franquicia en las pelícuas “Stitch! The Movie” (2003), “Leroy & Stitch” (2006) y “Lilo & Stitch: The Series”, en Disney Channel.

The-CNN-Wire

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