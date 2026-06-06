“Queremos que nos devuelva la esperanza”: la llegada del papa León XIV sacude Madrid

Desde primera hora de la mañana, se sentía que Madrid amanecía diferente. Este no era un sábado al uso, era…

Desde primera hora de la mañana, se sentía que Madrid amanecía diferente. Este no era un sábado al uso, era el día en el que la ciudad recibía al papa León XIV —el primero en viajar a España en 15 años tras la visita de Benedicto XVI, en 2011—.

“Ahí pone León catorce, esos son números romanos”, se escucha a un padre contar a su hija pequeña según pasan por delante de uno de los múltiples exornos florales dedicados al pontífice y situados frente al Palacio Real.

Detalles que forman parte de un proyecto mayor y que se dejan ver por toda la ciudad: desde banderas del Vaticano en edificios y farolas, hasta imágenes del papa colgando de balcones por doquier.

Una jornada que no pasaba desapercibida para nadie, pues muchos conocían de sobras el itinerario del santo padre para el primer día y por eso se arremolinaban frente a esta residencia de la familia real, donde el rey Felipe VI y la reina Doña Letizia ofrecían una ceremonia de bienvenida.

“Vine a ver a Juan Pablo II cuando tenía 20 años y ahora, cuarenta años después, regreso para ver a León XIV”, le cuenta a CNN Mori Fernández, de 62 años, que llegó el viernes desde Oviedo a la capital española para no perderse los dos primeros días de viaje apostólico.

Junto a ella viajan otras 54 personas, que llegaron como ella en autobús. La intención del grupo, además de intentar ver al papa de cerca, es participar de la Santa Misa que ofrecerá este domingo por la mañana en la Plaza de Cibeles.

“El ambiente te ilusiona, es una suerte poder estar aquí”, dice Fernández.

A escasos metros se encuentra Carmen Navarro, colombiana de 49 años que acompaña a este grupo junto a sus hijos. Al escuchar a Mori no duda en sumarse a la charla. Nos cuenta que cambió su Bogotá natal por la capital asturiana hace tres años.

“Queremos que nos devuelva la esperanza de que se puede mejorar el mundo”, dice Navarro. “Para mí su visita es importante, sobre todo, porque nos va a hablar en español”, agrega.

Como ellas, tantas otras personas han viajado desde otras partes de España para no perderse esta importante cita.

De hecho, tal es la afluencia de fieles y curiosos que se espera para estos días que las autoridades estiman que, al menos la misa en Cibeles, puede llegar a atraer a un millón y medio de personas, como mínimo.

Ante estas perspectivas, desde la organización no han querido dejar nada al azar y por esto han llenado varias calles de la ciudad con andamios y estructuras metálicas. Plataformas que sujetan hasta 42 pantallas gigantes en el entorno de la plaza de Cibeles.

La intención es que aquellos que acudan a los diferentes actos sientan que han formado parte de ellos.

Pero esto solo acaba de empezar y los que siguenn al pontífice saben bien dónde ir para no perderse ninguna oportunidad.

España es la primera gran visita europea de León XIV desde su elección y la primera visita papal al país desde 2011. Madrid es la primera parada en su viaje a España, previsto del 6 al 12 de junio; allí, además de reunirse con el rey Felipe VI y la reina Letizia, tiene programado dirigirse al Parlamento en un momento de intensa polarización política en el país. Asimismo, se espera que durante su visita aborde la difícil situación de los migrantes.

Tras su estancia en Madrid, el papa visitará la comunidad autónoma de Cataluña. Durante su visita a Barcelona, ​​acudirá a la Sagrada Familia de Antoni Gaudí para inaugurar la nueva torre de Jesucristo del templo. Allí oficiará una misa con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto Gaudí.

El papa León XIV también viajará a las islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que se ha convertido en un importante punto de entrada para quienes llegan a Europa. Durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife, se reunirá con inmigrantes y con grupos que trabajan para integrarlos en la sociedad, y rendirá homenaje a las personas que han perdido la vida en el mar al intentar la peligrosa travesía hacia Europa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.