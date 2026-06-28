Otra vez, Trump dijo que nadie se fue de su discurso. Otra vez, no era cierto

El presidente Donald Trump publicó el jueves en redes sociales un mensaje sobre el discurso que pronunció el día anterior…

El presidente Donald Trump publicó el jueves en redes sociales un mensaje sobre el discurso que pronunció el día anterior para inaugurar la Gran Feria Estatal Estadounidense en Washington: “Todo el mundo se quedó hasta el final de mi discurso porque les encantó escuchar sobre una Estados Unidos verdaderamente exitosa”.

Falso. Las afirmaciones categóricas que Trump ha hecho anteriormente de que “nadie se va” de sus eventos antes de que termine de hablar no eran ciertas. Su afirmación específica de que nadie abandonó este evento antes de que concluyera también es demostrablemente falsa.

Un video publicado por The Bulwark, un medio crítico de Trump, mostró a decenas de personas saliendo del evento unos 17 minutos después del inicio del discurso del presidente, que duró 28 minutos. El corresponsal principal de CNN Donie O’Sullivan, quien estuvo en el lugar entrevistando a los asistentes, dijo que vio a cientos de personas dirigirse hacia las salidas mientras Trump seguía hablando.

Hay muchas razones comunes por las que la gente puede marcharse antes de que termine un evento. O’Sullivan explicó que algunas personas le dijeron que habían asistido para ver los sobrevuelos de aviones militares previos al discurso. Además, el público de un acto oficialmente no partidista para conmemorar el 250.º aniversario del país, celebrado en el National Mall de la capital, donde predominan los votantes demócratas y que es una zona muy transitada por peatones, probablemente incluía una mayor proporción de curiosos que un mitin habitual de Trump en alguno de sus bastiones rurales. La gente tiene trabajo, familia y otras obligaciones. También es cierto que la mayor parte del público permaneció hasta que Trump terminó su intervención.

Pero Trump afirmó que “todo el mundo” se quedó hasta el final. Eso no ocurrió.

¿Por qué dijo eso el presidente? Para ser justos, no está claro si se dio cuenta de que algunas personas se marchaban o si vio el video de The Bulwark. Sin embargo, desde hace años Trump ha mentido de forma reiterada sobre asuntos triviales y ha exagerado sistemáticamente tanto el tamaño de las multitudes que atrae como su popularidad en general. En su esfuerzo por cultivar una imagen de magnetismo incomparable, ha demostrado durante años ser especialmente sensible a los hechos que la contradicen, como las observaciones precisas de que algunas personas están dispuestas a darle la espalda antes de que termine de hablar.

La publicación de Trump este jueves retomó una afirmación que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña presidencial de 2024.

Después de que su rival en 2024, la entonces vicepresidenta Kamala Harris, dijera durante el debate televisado que “la gente empieza a irse temprano de sus mítines por agotamiento y aburrimiento”, Trump respondió: “La gente no se va de mis mítines. Tenemos los mítines más grandes, los más increíbles de la historia de la política”. Posteriormente volvió al tema sin que nadie se lo preguntara durante actos de campaña en Arizona y Carolina del Norte, donde aseguró que “nadie se va antes”, y en Michigan afirmó que “honestamente, nadie lo hace”.

Tampoco era cierto entonces.

El Detroit Free Press señaló que en un acto celebrado en Michigan durante el otoño de 2024 “el público se redujo de forma evidente” a medida que avanzaba el discurso de 85 minutos. The New York Times informó que, en un evento en Carolina del Norte celebrado pocos días antes de las elecciones de 2024, “a los cinco minutos de comenzar su discurso, un flujo constante de asistentes comenzó a dirigirse hacia la salida, un éxodo que nunca se detuvo por completo”. The Washington Post publicó un reportaje sobre el hecho de que “decenas de personas” abandonaron antes de tiempo muchos eventos de Trump en 2024 y señaló, por ejemplo, que “cientos, si no miles” se marcharon de uno celebrado en Atlanta. (El diario entrevistó a personas que se fueron antes del final en distintos lugares del país. Algunas dijeron que querían evitar el tráfico; otras, que tenían un perro esperándolas en casa, que debían trabajar al día siguiente, que el sonido era deficiente o, en algunos casos, que estaban descontentas con los discursos). The Guardian informó que “alrededor de tres de cada diez personas” abandonaron antes del final un acto de Trump celebrado en Georgia en el otoño de 2024, al que el entonces candidato había llegado con retraso.

Por supuesto, ninguna de esas salidas anticipadas le impidió ganar las elecciones.

Trump, que suele repetir con facilidad sus afirmaciones falsas incluso después de que hayan sido desmentidas, tuvo dificultades al menos una vez para sostener esta en particular. En un mitin celebrado en Michigan en septiembre de 2024 dijo: “La gente que ustedes ven irse…”, pero enseguida se corrigió y añadió: “Porque nadie se va nunca…”. Después agregó: “Y cuando lo hacen, termino rápido, créanme”. Finalmente sugirió que todas las personas que se levantaban de sus asientos simplemente iban a hacer fila para tomarse una fotografía con él detrás del escenario al terminar el acto.

Lo cual, como dejó claro ese mismo monólogo de Trump, tampoco era cierto.

The-CNN-Wire

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