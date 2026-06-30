Se busca a hombre tras atentado con bomba en Mónaco que deja a magnate ucraniano herido en “intento de asesinato”

Un intento de asesinato contra un magnate de origen ucraniano ha desencadenado una intensa búsqueda en Mónaco y Francia. Las…

Un intento de asesinato contra un magnate de origen ucraniano ha desencadenado una intensa búsqueda en Mónaco y Francia. Las autoridades informaron que tres personas resultaron heridas el lunes cuando un paquete bomba explotó en un edificio residencial de la acaudalada ciudad-estado.

La filial francesa de CNN, BFMTV, informó que el objetivo de la explosión era el empresario Vadym Yermolaiev, quien abandonó su país natal y renunció a su ciudadanía ucraniana en 2019.

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, calificó el atentado de “intento de asesinato” en una rueda de prensa el martes, descartando el terrorismo como móvil.

Thibault declaró que un sospechoso no identificado colocó un paquete bomba en un edificio residencial poco antes de las 9 de la noche, hora local, del lunes. La bomba explotó poco después, cuando tres personas que viven en un apartamento en la planta baja del edificio llegaron a casa, añadió. Los tres —dos adultos y un niño— resultaron heridos en la explosión y fueron trasladados a un hospital en Niza, Francia, según las autoridades.

Según Thibault, otras dos personas resultaron heridas por los cristales que les cayeron en la calle, frente al edificio.

Thibault se negó a identificar a las víctimas en la rueda de prensa, limitándose a decir que una de ellas, un hombre, residía en Mónaco desde 2021.

Yermolaiev amasó su fortuna en Dnipro, ciudad del sureste de Ucrania, durante los turbulentos años posteriores a la era soviética. Se dedicó principalmente al sector inmobiliario y, en un momento dado, figuró entre los ucranianos más ricos.

Según documentos públicos, el oligarca de 58 años ahora es ciudadano de Chipre. Según la versión ucraniana de la revista Forbes, renunció a su ciudadanía ucraniana porque buscaba “protección internacional”.

“El sistema judicial ucraniano, por decirlo suavemente, no es perfecto, y el sistema tributario no es objetivo”, declaró, según recoge Forbes.

Thibault declaró el martes que las autoridades aún no han podido hablar con las víctimas. Añadió que, si bien una de las víctimas adultas ya no se encuentra en estado crítico, la otra permanece en estado crítico.

El motivo del intento de asesinato sigue sin estar claro. Yermolaiev no tiene vínculos evidentes con la guerra en Ucrania. Fue sancionado por Kiev en diciembre de 2023 por hacer negocios en la Crimea ocupada por Rusia, una acusación que negó en una entrevista con medios ucranianos.

Yermolaiev fue sancionado por Kyiv en diciembre de 2023 por hacer negocios en la Crimea ocupada por Rusia, una acusación que él negó en una entrevista con medios ucranianos.

El sospechoso del incidente del lunes fue captado por las cámaras huyendo hacia Beausoleil, una ciudad francesa que limita con Mónaco, según declaró el alcalde de la ciudad, Gérard Spinelli, en una rueda de prensa, de acuerdo con la agencia Associated Press.

El hijo de Yermolaiev, Artur Yermolayev, fue declarado culpable de fraude en Estonia en abril. Según los documentos judiciales, Yermolayev se declaró culpable de crear y dirigir una estafa telefónica que, bajo la apariencia de falsas oportunidades de inversión, robó unos 100 millones de euros entre 2019 y 2022.

Fue condenado a cinco años de prisión, pero llegó a un acuerdo por el cual sería deportado de Estonia tras cumplir solo cuatro meses de la condena.

BFMTV compartió una fotografía del presunto sospechoso, en la que se ve a un hombre con un jersey negro, pantalones de color claro y un sombrero de pescador negro huyendo del lugar.

Se puso en marcha una operación de búsqueda en la que participaban decenas de agentes de las fuerzas del orden de Mónaco y Francia.

Según el gobierno, unos 84 policías y 50 bomberos franceses y monegascos han sido desplegados en el lugar. La filial francesa de CNN, BFMTV, informó que unos 40 soldados franceses estaban colaborando en la persecución.

Los delitos violentos son prácticamente inexistentes en Mónaco, una ciudad-estado situada en el mar Mediterráneo, hogar de aproximadamente 40.000 personas y conocida como un paraíso para los ricos gracias a su generoso régimen fiscal.

“Confiamos en que esclarezcan las circunstancias de esta tragedia lo más rápidamente posible, identifiquen a los responsables y proporcionen toda la respuesta necesaria, a todos los niveles.”

El príncipe Alberto II de Mónaco declaró en un comunicado que “todos los servicios estatales pertinentes están actualmente movilizados, en estrecha colaboración con las autoridades francesas”.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

Mustafa Qadri, de CNN, contribuyó con este reportaje.

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