La Corte Suprema revisará la prohibición de los rifles tipo AR-15 en un importante caso sobre la Segunda Enmienda

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este martes que decidirá si las ciudades y los estados pueden prohibir que…

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este martes que decidirá si las ciudades y los estados pueden prohibir que las personas posean rifles AR-15 y otras armas semiautomáticas similares, al aceptar revisar una importante disputa sobre la Segunda Enmienda que anteriormente había rechazado abordar.

Una de las apelaciones sobre determinados rifles semiautomáticos fue presentada por dos residentes de Illinois que desean comprar rifles tipo AR-15, pero no pueden hacerlo debido a una ordenanza del condado de Cook que prohíbe la venta o posesión de cualquier “arma de asalto o cargador de alta capacidad”. La normativa enumera específicamente decenas de modelos cuya venta y posesión están prohibidas.

Según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety, otros 10 estados cuentan con prohibiciones similares.

Otro caso fue presentado por varios residentes de Connecticut que desean adquirir armas incluidas en la prohibición vigente en ese estado.

La Corte Suprema ha rechazado en repetidas ocasiones revisar este tema, aunque en los últimos años han surgido señales de que el tribunal estaba dispuesto a reconsiderar esa postura.

El año pasado, cuando los jueces rechazaron escuchar los argumentos en un caso relacionado con la prohibición de armas similares en Maryland, el juez conservador Brett Kavanaugh escribió una breve opinión en la que afirmó que “este tribunal debería, y presumiblemente lo hará, abordar pronto la cuestión de los AR-15”. En ese escrito señaló que la mayoría de los estados no prohíben estas armas y describió a los que sí lo hacen como “una especie de excepción”.

Los grupos defensores del derecho a portar armas citan una decisión unánime emitida el año pasado en un caso distinto y redactada por la jueza progresista Elena Kagan, quien describió el AR-15 como “el rifle más popular del país” y señaló que “es ampliamente legal y adquirido por muchos consumidores comunes”. Los precedentes de la Corte establecen que las armas de “uso común” para fines legales están protegidas por la Segunda Enmienda, a diferencia de aquellas consideradas “peligrosas” e “inusuales”.

Las apelaciones relacionadas con los rifles AR-15 forman parte de varios casos sobre la Segunda Enmienda que han llegado a la Corte tras su histórica decisión de 2022 en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que anuló un estricto requisito del estado de Nueva York que obligaba a los residentes a demostrar una causa justificada para obtener un permiso de porte de armas. Como parte de esa decisión, la mayoría conservadora de 6 votos contra 3 sostuvo que, para superar las impugnaciones basadas en la Segunda Enmienda, las regulaciones modernas sobre armas debían tener algún sustento en la “tradición histórica de regulación de armas de fuego de la nación”.

Los grupos defensores del derecho a portar armas que impugnan la ordenanza del condado de Cook sostienen que el AR-15 es tanto un arma de uso común como una heredera histórica.

“Desde la fundación de este país, el rifle ha sido un arma emblemática de Estados Unidos, al facilitar la lucha por la independencia del Reino Unido y servir como ‘compañero’ y ‘protector tutelar’ de los pioneros que avanzaron hacia el oeste”, señalaron los grupos en su apelación ante la Corte Suprema. “El rifle de plataforma AR-15 es el descendiente moderno de los rifles que portaban los milicianos de la Revolución y los pioneros que se dirigieron hacia el oeste en busca de una vida mejor”.

En contraste, el condado de Cook inició su escrito en contra de la apelación con una lista de tiroteos masivos en los que se utilizaron lo que describió como “armas de asalto”, junto con el número de personas fallecidas en cada uno de esos hechos. “Desfile de Highland Park de 2022: siete muertos. Supermercado de Buffalo de 2022: 10 muertos”, señala el documento. La lista continúa durante más de tres páginas.

“Su letalidad inherente las convierte en una opción atractiva para cometer asesinatos masivos, en comparación con armas menos letales como cuchillos o pistolas”, escribieron los funcionarios del condado de Cook. “En un contexto de guerra, la capacidad de disparar de forma continua sin recargar se traduce en una mayor eficacia en combate”.

Cutberto Viramontes y Christopher Khaya, ambos residentes del condado de Cook, presentaron la demanda en 2021 al argumentar que la ordenanza viola la Segunda Enmienda. Según los registros judiciales, Viramontes desea comprar un arma tipo AR-15 para defensa personal. Khaya declaró que probablemente la utilizaría “en un campo de tiro”. La Firearms Policy Coalition y la Second Amendment Foundation también forman parte de la demanda.

Un tribunal federal de distrito falló a favor del condado y la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Chicago, confirmó esa decisión.

The-CNN-Wire

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