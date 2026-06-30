La Cámara vota para forzar la divulgación de registros sobre acuerdos por acoso sexual que involucran a legisladores

La Cámara aprobó de manera abrumadora una resolución para obligar a la divulgación de registros sobre acuerdos confidenciales por casos…

La Cámara aprobó de manera abrumadora una resolución para obligar a la divulgación de registros sobre acuerdos confidenciales por casos de acoso sexual relacionados con miembros del Congreso.

El representante republicano Thomas Massie impulsó la votación al considerar que los documentos y la información ya entregados a los legisladores eran insuficientes. La medida fue aprobada con 420 votos a favor y un legislador republicano que votó “presente”.

La iniciativa respaldada por los republicanos es el más reciente esfuerzo de los legisladores para responder a los llamados a una mayor rendición de cuentas y transparencia en el Capitolio respecto de la conducta sexual inapropiada, un impulso que ha contado con apoyo bipartidista.

La Oficina de Derechos en el Lugar de Trabajo del Congreso ya había sido obligada a entregar documentos sobre acuerdos al Congreso tras una citación emitida por la representante republicana Nancy Mace a principios de este año. Mace fue la única legisladora en votar presente sobre la medida, y le dijo a CNN que no era diferente de su labor previa.

“Yo ya hice esto”, dijo Mace. “Cité los archivos durante una investigación de la Comisión de Supervisión en marzo y los publiqué en mayo. Ya se hizo”.

Aunque los documentos revelaron que los contribuyentes pagaron más de US$ 500.000 en acuerdos confidenciales por acoso sexual en el Congreso que se remontan a décadas atrás, Massie cree que la oficina todavía puede hacer pública más información.

“Siento que falta algo”, dijo Massie antes de la votación, y añadió que quiere que la oficina aclare si hay más registros que pueden entregarse. La resolución del legislador republicano solicita que tanto esa oficina como la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes entreguen información.

“Si alguien piensa que lo que estoy haciendo es redundante, entonces es un voto fácil de sí”, dijo Massie a CNN.

Del 1 de enero de 1996 al 12 de diciembre de 2018, la Oficina de Derechos en el Lugar de Trabajo del Congreso aprobó 349 indemnizaciones o acuerdos “para resolver quejas contra oficinas de la rama legislativa”, dijo su asesor jurídico general en una carta enviada al presidente de Supervisión de la Cámara, James Comer, obtenida previamente por CNN. Ochenta de esos casos fueron resueltos por una oficina de la Cámara o del Senado por una serie de razones. De ese subconjunto, siete casos dieron lugar a pagos para abordar acusaciones de acoso sexual.

Los pagos mencionados en la carta utilizaron dinero de los contribuyentes de una cuenta del Tesoro que ya no existe como opción para los legisladores.

Tras los cambios de política realizados en 2018 a raíz del movimiento #MeToo, los miembros del Congreso ya no pudieron recurrir a fondos de los contribuyentes para financiar acuerdos.

La Comisión de Ética de la Cámara anunció en un comunicado reciente que, desde la promulgación de la nueva ley, “la Comisión no ha sido notificada de ninguna indemnización o acuerdo relacionado con acusaciones de acoso sexual por parte de un miembro”.

The-CNN-Wire

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