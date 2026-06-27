Inundaciones en Kentucky dejan 4 muertos y obligan al gobernador a declarar estado de emergencia

Las inundaciones generalizadas en Kentucky han dejado al menos cuatro muertos este sábado, anunció la oficina del gobernador, y han…

Las inundaciones generalizadas en Kentucky han dejado al menos cuatro muertos este sábado, anunció la oficina del gobernador, y han obligado a realizar decenas de rescates después de que las fuertes lluvias destruyeran puentes e inundaran carreteras.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, mientras el gobernador Andy Beshear confirmó que tres personas murieron en el condado de Madison y una en el condado de Jackson. Más temprano, el gobernador dijo que un automovilista murió tras ser arrastrado por las inundaciones repentinas.

Se espera otra ronda de lluvias intensas durante la noche, después de que el gobernador declarara el estado de emergencia para desplegar más recursos.

En algunas zonas del estado han caído entre 150 y 180 milímetros de lluvia, y se espera una segunda ronda de precipitaciones entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m., hora local, informó el gobernador Andy Beshear, quien instó a la población a actuar con precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

“Cuando oscurezca, va a empeorar aún más. Así que, por favor, no conduzcan después de que anochezca si pueden evitarlo”, dijo Beshear.

Este episodio de tiempo severo es el más reciente en una serie de inundaciones catastróficas en Kentucky, incluidas las inundaciones repentinas mortales de principios de 2025, cuando más de un mes de lluvia anegó gran parte del estado en menos de 24 horas. Decenas de personas murieron en Kentucky en 2022, cuando inundaciones sin precedentes anegaron viviendas y arrastraron algunas desde sus cimientos.

Se están llevando a cabo evacuaciones preventivas en una parte del condado de Bullitt, una de las zonas más afectadas por las inundaciones de este sábado, mientras las autoridades vigilan de cerca una presa.

Una parte del terraplén sufrió un deslizamiento de tierra, pero la presa se mantiene y no hay indicios de una “falla inminente”, dijeron funcionarios de gestión de emergencias del condado.

La iglesia Millon, en Richmond, parecía haberse derrumbado, según mostró un video. Más temprano en el día, la iglesia anunció que su servicio de este sábado quedaba cancelado debido a la tormenta, y añadió: “Oramos para que todos se mantengan a salvo”.

Fotos proporcionadas por la policía de Richmond muestran a agentes bloqueando calles inundadas y auxiliando a ocupantes de vehículos varados casi completamente sumergidos por el aumento de las aguas.

El Departamento de Policía de Richmond, Kentucky, publicó en Facebook que, a las 10:35 a.m. hora local, debido a las inundaciones en carreteras de toda la ciudad, agentes, bomberos y equipos de emergencia estaban realizando rescates acuáticos en varias zonas de Richmond y bloqueando vías inundadas.

Además, en el condado de Madison, “carreteras importantes” están bajo el agua, con cinco equipos de búsqueda y rescate desplegados en la zona, dijo el gobernador.

Cinco condados, entre ellos Bullitt, Madison, Meade, Mercer y Spencer, también declararon estado de emergencia a nivel local, informó la oficina del gobernador.

CNN se ha puesto en contacto con esos cinco condados bajo estado de emergencia local para obtener más información sobre los efectos de las inundaciones.

Al menos 12 carreteras en todo el estado están inundadas y no se puede acceder a ellas, mientras que numerosos puentes en condados como Jessamine han sido “completamente arrasados”, dijo el gobernador.

Se han realizado decenas de rescates, dijo Beshear. La gestión de emergencias del estado, la policía estatal y los equipos de rescate en aguas rápidas están respondiendo a solicitudes de emergencia en comunidades locales, añadió.

“Sabemos que ya hemos perdido al menos a un puñado de habitantes de Kentucky. No quiero perder a nadie más”, dijo, y añadió que las tormentas se han vuelto “mucho más severas de lo que la mayoría habría pensado”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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