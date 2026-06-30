El papa León XIV se enfrenta a la primera gran crisis de su pontificado, provocada por un grupo católico rebelde

El papa León XIV hizo un llamamiento a un grupo rebelde de católicos tradicionalistas que planean ordenar obispos sin su…

El papa León XIV hizo un llamamiento a un grupo rebelde de católicos tradicionalistas que planean ordenar obispos sin su aprobación, advirtiendo que cometerán un “pecado de extrema gravedad” si siguen adelante.

A poco más de un año de haber asumido el cargo, León XIV se enfrenta al primer gran desafío de su pontificado por parte de la Fraternidad de San Pío X (SSPX), un grupo que rechaza las reformas realizadas por la iglesia Católica en las últimas décadas —incluida la celebración de la misa en idiomas distintos al latín— y que tiene previsto ordenar a cuatro obispos este miércoles en su seminario de Écône, Suiza.

Las ordenaciones, según les indicó el papa, constituirían un acto “cismático”. Si proceden con ellas, los nuevos obispos serán excomulgados, es decir, excluidos oficialmente de los sacramentos de la iglesia.

“Les suplico y les pido de todo corazón: ¡por favor, den marcha atrás!”, escribió el papa en una carta de última hora dirigida a la fraternidad. “Rezo por ustedes, porque desgarrar la túnica inconsútil de Cristo es un pecado de extrema gravedad. Que el Señor ilumine sus conciencias y despierte sus corazones”.

En la doctrina católica, el vínculo o comunión entre los obispos y el papa es un pilar fundamental de la unidad de la Iglesia. Desde su elección, León XIV ha hecho de la promoción de la unidad eclesial una prioridad; sin embargo, la decisión de la Fraternidad de proceder con la consagración de obispos sin el consentimiento del pontífice será considerada una grave violación del derecho canónico.

La SSPX tiene una presencia activa en Estados Unidos, con una sede central en Missouri y un seminario para la formación de sacerdotes en Dillwyn, Virginia. Uno de los obispos que será ordenado este miércoles es el padre Michael Goldade, rector de dicho seminario.

El grupo fue fundado en 1970 en Suiza por el arzobispo Marcel Lefebvre, un prelado francés, pero cinco años más tarde fue suprimido oficialmente por el obispo de Friburgo. En 1988, el grupo ordenó a cuatro obispos sin aprobación papal, lo que derivó en su excomunión.

El origen de la ruptura con la iglesia oficial residía en la oposición de Lefebvre y sus seguidores a las reformas eclesiásticas introducidas en la década de 1960 por el Concilio Vaticano II. Los “lefebvrianos” no aceptan lo que el Concilio enseñó sobre la libertad religiosa, el ecumenismo (la doctrina relativa a otras confesiones cristianas y religiones) y las reformas del culto católico. Una de las reformas más importantes del Concilio fue la condena de todas las formas de antisemitismo.

Los lefebvrianos sostienen que necesitan ordenar obispos sin autorización porque la Iglesia católica se encuentra en un “estado de emergencia” debido a lo que consideran la introducción de ideas liberales y “modernistas”. El grupo cree que debe priorizar “la salvación de las almas” y, recientemente, publicó una “profesión de fe católica” de 28 páginas para “iluminar a las almas frente a los errores modernos”.

Aunque la FSSPX cuenta con unos 700 sacerdotes y 600.000 seguidores en todo el mundo —una cifra relativamente pequeña si se considera que la Iglesia católica romana tiene 1.400 millones de miembros y cerca de 400.000 sacerdotes—, el papa se toma muy en serio la amenaza que esto supone para la unidad.

El cardenal Blase Cupich, de Chicago y estrecho aliado de León XIV, declaró a CNN que “el peligro” radica en “la creación de una estructura paralela dentro del cuerpo eclesial de la Iglesia”.

Señaló que el papa había cursado numerosas invitaciones a la fraternidad para que reconsiderara sus planes.

“Son un grupo pequeño; sin embargo, hacen un uso indebido de los ritos de la Iglesia a la hora de ordenar obispos”, afirmó el cardenal. “Él se toma el asunto muy en serio, y por eso ha intervenido en múltiples ocasiones”.

En las últimas décadas, varios papas han intentado reconciliarse con el grupo y, en 2009, Benedicto XVI levantó la excomunión de los cuatro obispos ordenados en 1988. No obstante, más tarde se supo que uno de ellos, Richard Williamson, había afirmado falsamente que los nazis no utilizaron cámaras de gas durante el Holocausto. Posteriormente fue procesado y condenado por un tribunal alemán, y expulsado del grupo.

Aunque el papa ha instado al movimiento a no seguir adelante con las ordenaciones episcopales, el grupo tiene los preparativos muy avanzados. Se ha creado un sitio web con los detalles de los cuatro días de actos en torno a las ordenaciones, incluida la oferta de un estuche conmemorativo con cuatro botellas de vino por 75 francos suizos.

En sus declaraciones a los periodistas el 16 de junio, el papa manifestó su disposición al diálogo, pero también reconoció los límites existentes respecto a las inminentes ordenaciones. “Si toman esa decisión, lo siento, pero debemos seguir adelante”, declaró.

The-CNN-Wire

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