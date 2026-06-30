El olor a muerte perdura en las calles devastadas de Venezuela mientras los hospitales, desbordados, luchan por salvar vidas

Venezuela ya estaba devastada mucho antes de que dos terremotos consecutivos sacudieran el país el miércoles pasado. Los efectos de…

Venezuela ya estaba devastada mucho antes de que dos terremotos consecutivos sacudieran el país el miércoles pasado.

Los efectos de más de una década de mala gestión gubernamental y sanciones económicas son evidentes en el Hospital Infantil Dr. José Manuel de Los Ríos en Caracas, donde la Dra. Huníades Urbina-Medina solo puede atender a cuatro niños a la vez en la unidad de cuidados intensivos.

“Antes podíamos recibir hasta 10 pacientes en la UCI”, declaró Urbina-Medina. “Pero desde hace al menos 10 años, no tenemos suficiente personal, no tenemos suficientes medicamentos, no tenemos suficientes respiradores mecánicos”.

Una de las cuatro pacientes que reciben tratamiento es una niña de 12 años que quedó sepultada bajo varios pisos de un edificio derrumbado. Sufre un dolor insoportable y presenta numerosas lesiones que ponen en peligro su vida.

Aproximadamente 100 niños han recibido atención médica en otras áreas del hospital desde la semana pasada, una fracción de los heridos en los terremotos.

El Gobierno venezolano ha actualizado la cifra de víctimas de los sismos de forma gradual. Actualmente, asciende a más de 1.700 muertos y más de 5.000 heridos.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha indicado que existe una alta probabilidad de que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado la muerte de decenas de miles de personas.

Quizás nunca sepamos la cifra real. Cuando una tragedia similar azotó el estado de La Guaira en 1999, el Gobierno nunca publicó un balance oficial de fallecidos.

El Gobierno ha extendido el cierre de escuelas, y la información preliminar indica que solo en Caracas 432 colegios han sufrido daños.

Algunos centros que no resultaron dañados se encuentran entre los edificios que se utilizan como refugios temporales para los miles de desplazados.

Urbina-Medina declaró a CNN que ningún hospital en Venezuela estaba preparado para una emergencia de la magnitud de los dos terremotos de la semana pasada.

“Ningún hospital en Venezuela está preparado para afrontar el día a día”, afirmó Urbana-Medina. “Pero con esta catástrofe, la situación es aún peor porque no tenemos suficientes medicamentos, personal ni equipo aquí en Venezuela”.

Antes de los terremotos, el Gobierno defendía en general su sistema nacional de salud como sólido, atribuyendo las deficiencias a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Otros médicos que hablaron con CNN expresaron quejas similares.

Muchos hospitales están dañados, afirmó el Dr. Andrés Cortiz, voluntario de Healing Venezuela, una organización benéfica británica que brinda atención médica gratuita en el país.

Cortiz indicó que ocho hospitales en Caracas se han visto obligados a cerrar, y los que permanecen abiertos están saturados de pacientes y carecen de suministros básicos de limpieza como lejía y desinfectante.

Otros problemas son anteriores al terremoto. A medida que Venezuela se ha hundido en una crisis cada vez mayor durante la última década debido a la mala gestión del Gobierno socialista y las severas sanciones económicas estadounidenses, Urbana-Medina ha visto a muchos profesionales médicos cualificados abandonar el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero.

Esta misma fuga de cerebros ha afectado a las escuelas venezolanas, que ya sufrían una grave escasez de docentes antes del terremoto.

Otros profesionales sanitarios se han visto obligados a marcharse más recientemente. Poco después de que el entonces presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en enero, Venezuela puso fin a la misión médica cubana, que llevaba mucho tiempo en el país, interrumpiendo así un recurso fundamental para las comunidades más desfavorecidas.

Transcurrieron 24 horas desde los dos terremotos hasta que el hedor a muerte comenzó a emanar de entre las ruinas en Caracas. El olor a descomposición ahora impregna los edificios derrumbados por toda la ciudad.

Es abrumador, pero no disuade a las familias de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros. Muchos han acampado al borde de los montones de hormigón y varillas de acero trituradas, esperando noticias de sus familiares.

Mirella Herrera es una de ellas. Ha esperado cada día frente al edificio de apartamentos destruido donde vivía su hijo, buscando cualquier señal de él, de su esposa y de sus hijos.

“Es exasperante”, comentó entre lágrimas. “De la misma manera que me siento desesperada y angustiada, camino, me mantengo hidratada y me pregunto cómo se sentirán ellos. Si aún están vivos, deben estar desesperados por salir de allí”.

Cerca del lugar del siniestro hay una pizarra blanca con un plano del edificio de ocho plantas. En cada piso están escritos los nombres de las familias. También se contabilizan los fallecidos, los rescatados y los desaparecidos.

Hasta el momento, doce personas han muerto en el edificio, tres han sido rescatadas y veinte permanecen entre las ruinas. En los últimos dos días, no se ha encontrado a ninguna.

Por lo general, tras un desastre como este, los tres días posteriores constituyen el período crucial para encontrar supervivientes.

Los seres humanos suelen sobrevivir solo tres días sin agua. Cinco días después de los terremotos, Herrera afirmó que aún conserva la esperanza.

“Siento que mi hijo es fuerte”, afirmó. “Siento que me está esperando, que sabe que estoy aquí cuidándolo. Por eso, no quiero rendirme”.

La madrugada del lunes, Venezuela amaneció con otro terremoto. Fue leve, una réplica de magnitud 4,9, pero lo suficientemente fuerte como para que la gente saliera de sus casas y refugios temporales a las calles en pijama.

El Gobierno se apresuró a declarar que la réplica no causó daños, pero eso no sirvió de mucho consuelo.

Incluso aquellos cuyas casas no fueron destruidas la semana pasada no pueden regresar. Grietas serpentean por las paredes de muchos edificios que quedaron en pie.

En las fachadas de muchos inmuebles también se pueden ver carteles de los expresidentes Maduro y Hugo Chávez, un recordatorio de quién construyó algunas de las viviendas de mala calidad que se derrumbaron.

Soledad Campos Aparicio, de 78 años, abrazaba con fuerza a su perro mientras esperaba afuera de su edificio de apartamentos en Caracas el lunes.

El inmueble contiguo, un complejo residencial llamado La Petunia, se había derrumbado durante los terremotos, y ahora las autoridades no permitían que ni ella ni sus vecinos regresaran a sus hogares. Maquinaria pesada rodeaba el lugar, y los rescatistas retiraban los escombros.

Algunos municipios utilizan un sistema de semáforo para indicar el grado de daño de un edificio. El verde significa que es habitable, el amarillo que está moderadamente dañado y el rojo que el edificio es inseguro.

“Entramos y salimos, pero no nos dejan quedarnos”, comentó Campos Aparicio a CNN. Tiene muchas ganas de volver a su apartamento. “Me caí, me desmayé y me lastimé las rodillas. He estado mal, pero estoy sola”.

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