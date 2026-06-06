El expresidente cubano Raúl Castro hace su primera aparición pública desde la acusación de EE.UU.

La televisión estatal de Cuba emitió imágenes de Raúl Castro la noche de este viernes, en lo que representa la…

La televisión estatal de Cuba emitió imágenes de Raúl Castro la noche de este viernes, en lo que representa la primera aparición pública del expresidente cubano desde que fue acusado de varios cargos por Estados Unidos el mes pasado.

La transmisión mostró a Castro asistiendo a un evento que celebraba su 95 cumpleaños —conmemorado el 3 de junio— y que también honraba al Ministerio del Interior de la isla.

CNN observó una fuerte presencia policial en la zona donde se llevó a cabo el evento temprano el viernes, con calles cerradas alrededor del Teatro Karl Marx en La Habana.

Castro fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos aviones pertenecientes a la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, un hecho que dejó cuatro muertos.

Desde que los cargos penales contra Castro se dieron a conocer, el Gobierno de Cuba rechazó los señalamientos contra el exmandatario, quien era ministro de Defensa cuando ocurrió el derribo.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha apuntado a funcionarios cubanos y a la economía de la isla con sanciones, en un intento de hacer que el liderazgo comunista acepte importantes concesiones.

Sin embargo, los funcionarios cubanos se han mantenido desafiantes ante la creciente campaña de presión y dicen que no entregarán a Castro para que enfrente un posible juicio en Estados Unidos.

Raúl Castro es hermano del fallecido expresidente cubano Fidel Castro y gobernó Cuba de 2008 a 2018. Después de que terminó su mandato, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia.

The-CNN-Wire

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