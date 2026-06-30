El camino de México hacia la final: posibles cruces en octavos, cuartos y semifinal

México arrancó el Mundial de muy buena forma con tres triunfos, incluso sorprendiendo a su propia hinchada, y quedó primero…

México arrancó el Mundial de muy buena forma con tres triunfos, incluso sorprendiendo a su propia hinchada, y quedó primero en un grupo con rivales de medio nivel en los que pudo mostrar buen fútbol y resultados.

Pero ahora llega el momento de demostrar que las dudas previas al torneo quedan despejadas. Su duelo de dieciseisavos contra Ecuador (que fue tercero en su grupo y solo obtuvo una victoria) puede ser el partido más fácil sobre el papel en un camino que se tornaría mucho más desafiante.

Si le gana a Ecuador, enfrentaría en octavos de final al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Suponiendo que Inglaterra sea el que avance, se trataría de un partido de exigencia para los mexicanos: derrotar a un grande europeo es una prueba de fuego.

De ahí, el sendero no es sencillo: es en cuartos donde enfrentaría a Brasil, si la verdeamarela vence en octavos al ganador de Costa de Marfil-Noruega. Un encuentro con la pentacampeona del mundo en esa instancia podría ser el obstáculo hacia el avance histórico del Tri en Mundiales: nunca ha superado cuartos de final.

Así, cuando se hablaba de que la selección mexicana debe pasar su barrera histórica del quinto partido, en esta copa con dieciseisavos sería técnicamente el sexto.

Si avanza, en semifinal se encontraría con el equipo que avance de la parte del cuadro donde están Argentina y Colombia, y una hipotética final sería contra el que llegue ganador de la zona donde están Francia, Portugal y España.

Haz la simulación del avance de México con los posibles rivales aquí (oprime el país ganador de cada llave y proyecta los cruces en cada fase):

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