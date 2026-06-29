El camino de Argentina hacia la final: posibles cruces en octavos, cuartos y semifinal

Argentina se clasificó primero de su grupo en el Mundial 2026 con un pleno de victorias y un Lionel Messi…

Argentina se clasificó primero de su grupo en el Mundial 2026 con un pleno de victorias y un Lionel Messi estelar. Ahora, tiene un camino para avanzar que muchos consideran sencillo.

En dieciseisavos de final se enfrentará a Cabo Verde, una selección debutante que terminó segunda en su grupo, pero sin ningún triunfo: avanzó con tres empates, incluyendo uno contra la poderosa España. Cabo Verde está en la posición 64 del ranking de la FIFA.

La lógica dicta que Argentina tiene todo para pasar a octavos de final, donde enfrentaría al ganador de la llave Australia-Egipto. En el papel, es otro duelo sencillo para el vigente campeón del mundo. Australia fue segunda de su grupo, por debajo de EE.UU., con una victoria, un empate y una derrota. La selección número 28 según el ranking de la FIFA ya estuvo en el camino de Argentina rumbo al título en 2022. En tanto, Egipto, que está en el puesto 26, tuvo una victoria y dos empates en su grupo. Ambos rivales parecen vencibles para la Albiceleste.

Ahí se enfrentaría en cuartos a Suiza o Colombia, si esos equipos avanzan, por lo que podría haber una reedición de la final de la Copa América 2024. Argentina ya ha demostrado que puede pasar por encima de estos equipos a su vez.

La semifinal sería contra alguno de los poderosos de la parte media del cuadro: Brasil o Inglaterra. Un partido de infarto.

Si llega a la final, podría repetirse el duelo contra Francia por el título del Mundial 2022. También podría haber un enfrentamiento con Alemania, Países Bajos, España o la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Haz la simulación del avance de Argentina con los posibles rivales aquí (oprime el país ganador de cada llave y proyecta los cruces en cada fase):

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