EE.UU. ataca objetivos iraníes en respuesta a un ataque contra un buque de carga

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo ataques este viernes contra objetivos militares iraníes en torno al estrecho de…

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo ataques este viernes contra objetivos militares iraníes en torno al estrecho de Ormuz, en respuesta al ataque de Teherán del jueves contra una embarcación comercial cerca de esa vía marítima clave, según el Comando Central de Estados Unidos.

“Aeronaves estadounidenses atacaron instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como sitios de radar costeros”, dijo CENTCOM. “La agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego”.

Los ataques se produjeron después de que el presidente Donald Trump calificara este viernes el ataque con drones contra el barco en el estrecho de Ormuz como una “violación insensata” del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, aunque no dio indicios de si el episodio provocará un retorno a hostilidades más amplias.

Cuestionado este viernes por la tarde sobre si Irán enfrentaría consecuencias, Trump solo dijo a los periodistas en la Oficina Oval: “Ya lo verán”.

El presidente respondió por primera vez al ataque este viernes por la mañana, horas después de que ocurriera.

“La República Islámica de Irán disparó al menos cuatro drones de ataque contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno la cubierta superior de un gran y muy costoso buque de carga”, escribió en Truth Social.

“Hubo daños, pero el barco pudo continuar su trayecto”, escribió. “Derribamos otros tres drones. Obviamente, esto es una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego”.

Unas horas después, Trump dijo que el incidente demostraba que Irán había conservado parte de su capacidad militar, pese a la guerra de meses encabezada por EE.UU.

“Todavía seguimos en conflicto. Tienen cierta capacidad, no mucha. No están ganando ni nada por el estilo, pero todavía pueden disparar”, dijo ante una multitud de cristianos conservadores en Washington.

“Nadie lo vio venir”, dijo sobre el ataque iraní, “y golpeó un barco y causó daños. No pueden hacer eso”.

Más tarde, durante el evento en la Oficina Oval, Trump no quiso decir cómo o si Estados Unidos podría responder al incidente, ocurrido un día antes y que subrayó las persistentes dificultades para restablecer el tráfico a los niveles previos a la guerra en esta vía marítima crucial.

“No me gusta el hecho de que ayer dispararan”, dijo Trump cuando se le preguntó si consideraba que el alto el fuego seguía vigente. “No era un barco aliado, pero era un barco. Un barco muy caro. Estaba bien, pero recibió algunos golpes. No deberían estar haciendo eso”.

Presionado nuevamente sobre si EE.UU. respondería, dijo: “Ya lo verán”. Luego, el presidente puso fin abruptamente al intercambio con los periodistas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región, remitió a la declaración de Trump cuando inicialmente se le preguntó sobre el ataque. Una cuenta del Departamento de Defensa en X publicó tres emojis de la bandera estadounidense sobre una captura de pantalla de la publicación de Trump en Truth Social.

Fue el primer incidente de este tipo desde que EE.UU. e Irán firmaron un memorando de entendimiento para abrir el estrecho e iniciar negociaciones más profundas sobre el programa nuclear iraní. Trump ha dado pocas señales de estar preparado para reanudar la guerra, la cual reconoció la semana pasada que podría haber derivado en una “catástrofe económica” si hubiera continuado.

Irán considera el control de esta vía marítima como un punto clave de presión en las negociaciones. El jueves, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) advirtió que el paso seguro solo se concedería a los barcos por rutas autorizadas por Irán.

El acuerdo entre EE.UU. e Irán estipulaba que el tráfico en el estrecho volvería al mismo volumen que tenía antes del inicio de la guerra, pero no detallaba las condiciones para cumplir esos términos.

Ambas partes han ofrecido interpretaciones distintas sobre si Irán podrá cobrar tarifas a los buques que pasen por la zona. Trump ha insistido en que el estrecho seguirá libre de peajes, pero Teherán sostiene que tendrá derecho a cobrar a las embarcaciones que lo crucen.

El ataque del jueves se produjo horas después de que la poderosa IRGC advirtiera que a las embarcaciones solo se les permitiría el paso seguro por rutas iraníes en el estrecho, desafiando la afirmación del Gobierno de Trump de que la vía marítima vuelve a estar libre y abierta. Estados Unidos levantó su bloqueo de los puertos iraníes una vez que se firmó el acuerdo.

El buque de carga fue alcanzado en su costado de estribor por un proyectil de origen desconocido, lo que dañó el puente, de acuerdo con United Kingdom Maritime Trade Operations, que monitorea el tráfico marítimo en la región. No se reportaron víctimas ni impacto ambiental.

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