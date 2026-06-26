Descifran un rollo de papiro calcinado durante la erupción del Vesubio con ayuda de la inteligencia artificial

Un rollo de papiro quemado y carbonizado cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2.000 años fue desenrollado…

Un rollo de papiro quemado y carbonizado cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2.000 años fue desenrollado virtualmente y descifrado parcialmente con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El rollo —llamado PHerc. 1667— es uno de cientos procedentes de la antigua ciudad romana de Herculano, sepultada bajo escombros volcánicos cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d. C., de acuerdo con el Vesuvius Challenge, una iniciativa centrada en descodificar los textos de los rollos de Herculano sin necesidad de desenrollarlos físicamente.

Conservados bajo el barro y la ceniza en una villa que, según se cree, perteneció al suegro de Julio César, los rollos fueron descubiertos por un agricultor italiano en el siglo XVIII. Esta colección constituye la única biblioteca de gran envergadura de la antigüedad clásica que ha logrado sobrevivir.

Al sufrir una combustión tan intensa que los dejó carbonizados, los rollos son extremadamente frágiles. A lo largo de los años, los investigadores han intentado desenrollarlos mediante diversos métodos —como el uso de pesos, productos químicos, gases y pulverización—, aunque a menudo estas técnicas provocaban daños o la destrucción de los documentos.

El Vesuvius Challenge fue lanzado por Brent Seales, profesor de informática en la Universidad de Kentucky, y los emprendedores Nat Friedman y Daniel Gross en 2023 con el objetivo de animar a investigadores de todo el mundo a intentar descifrar los rollos desenrollándolos y descodificándolos virtualmente.

El proceso de desenrollado virtual comienza con una tomografía computarizada (TC) de cada papiro enrollado y deformado.

Tras seguir las capas curvas en el escaneo, los investigadores luego aplanan virtualmente los rollos y los analizan mediante una IA avanzada que ha sido entrenada para identificar la tinta en la página.

Si bien se han producido numerosos avances en los últimos años, este último logro —anunciado el jueves durante una conferencia en Nápoles, Italia— representa un “avance histórico”, de acuerdo con los responsables del proyecto.

Por primera vez, los científicos lograron desenrollar completamente un rollo y revelaron un fragmento de texto de casi 1,5 metros de largo distribuido en 20 columnas.

“Durante casi dos milenios, muchos de estos textos se han preservado físicamente, pero han sido intelectualmente inaccesibles”, afirmó Seales en un comunicado publicado el jueves. “Hoy —después de años de trabajo interdisciplinario que combina imágenes avanzadas, inteligencia artificial (IA), investigación académica y un concurso de innovación— por fin podemos leerlos”.

Federica Nicolardi, profesora asistente de Papirología en la Universidad de Nápoles Federico II, ha dirigido un equipo de especialistas en papirología para crear modelos de aprendizaje automático e interpretar el texto de los rollos.

“Este rollo fue considerado completamente ilegible cuando se abrió una parte en la década de 1980”, señaló Nicolardi en el comunicado de prensa.

“Aunque se podían distinguir algunas letras aisladas, las capas superpuestas ocultaban la escritura y el rollo recibió una puntuación de legibilidad de cero. No obstante, gracias al desenrollado virtual, ahora podemos seguir argumentos coherentes a lo largo de varias columnas. Es un cambio revolucionario”.

Añadió: “La caligrafía del rollo y las referencias internas sugieren que el artefacto data del siglo II a. C. o posiblemente de finales del siglo III a. C., lo que lo convierte en uno de los rollos más antiguos de la colección”.

De acuerdo con Nicolardi, el PHerc. 1667 es la única parte que se conserva de un rollo que originalmente estaba completo. Mide unos 8 centímetros (3,2 pulgadas) de altura —menos de la mitad del tamaño de un rollo típico— y tiene un diámetro de unos 2 centímetros (0,8 pulgadas). Los registros indican que estaba prácticamente intacto cuando se descubrió, pero los intentos de desenrollarlo a lo largo de los años lo dañaron y redujeron su tamaño.

El texto parece ser una discusión filosófica acerca de la ética, las artes y el comportamiento humano, lo que probablemente refleja el pensamiento estoico, según los investigadores.

Incluye un análisis del concepto estoico de “horme” (impulso); el autor —cuya identidad se desconoce— parece advertir que la falta de regulación de la conducta puede conducir a una pasión perjudicial o a desviarse de los propios objetivos.

La sabiduría práctica, conocida como “phronesis”, es otro concepto clave, considerado la virtud suprema en la filosofía estoica.

El texto recién traducido incluye la frase: “Investigaremos algo, pero no lo comprenderemos, si de algún modo nos apartamos de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza”.

El equipo también anunció un descubrimiento en el interior de las capas carbonizadas de otro rollo, el PHerc. 139.

Los investigadores pudieron leer las palabras: “Filodemo, Sobre los dioses, Libro 8”.

Esto establece por primera vez que “Sobre los dioses” era una serie de al menos ocho libros del filósofo griego. Antes, solo se conocía el primer libro.

Estos descubrimientos son los más recientes de una serie de revelaciones derivadas del Vesuvius Challenge.

En mayo del año pasado, se descifraron el título y el autor del rollo PHerc. 172 como “Sobre los vicios”, de Filodemo.

En octubre de 2023, se descodificó la primera palabra completa de uno de los papiros antiguos sin abrir con la ayuda de tecnología informática y una IA avanzada.

El proyecto se encuentra ahora en un punto de inflexión, de acuerdo con Seales.

“Ya no se trata solo de imágenes o aprendizaje automático”, dijo. “Ahora necesitamos expertos que sepan leer, editar y comprender lo que dicen”.

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