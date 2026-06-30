Dentro del frenesí bursátil de SpaceX

Se esperaba que SpaceX fuera una de las acciones más cotizadas de Wall Street este año, y ha cumplido rápidamente…

Se esperaba que SpaceX fuera una de las acciones más cotizadas de Wall Street este año, y ha cumplido rápidamente esa promesa batiendo récords de volumen de negociación, mientras las empresas se apresuran a lanzar nuevos productos vinculados a la acción.

Tanto la magnitud de la salida a bolsa como la expectación que le rodea, así como la figura de su CEO, Elon Musk, han despertado un interés desmesurado entre los inversores.

“No recuerdo haber visto que una sola acción dominara la actividad de nuestros clientes de esta manera”, declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, en una nota.

Acciones de SpaceX en cifras:

Salida a bolsa: precio de US$ 135 por acción.

12 de junio: la acción debuta a US$ 150 y cierra en torno a los US$ 161.

16 de junio: las acciones se disparan hasta un máximo intradiario de casi US$ 226 antes de cerrar en US$ 202.

23 de junio: las acciones alcanzan un mínimo intradiario de US$ 147 antes de cerrar en US$ 156.

26 de junio: las acciones cierran la semana a US$ 153, con una caída del 17 % en la semana.

29 de junio: las acciones cierran a US$ 164 dólares, con una subida del 7,15 % en el día.

Charles Schwab, que lleva más de 50 años ofreciendo servicios de negociación, declaró a CNN que el día de la salida a bolsa de SpaceX se situó entre los cinco días de mayor actividad bursátil en la historia de Schwab.

En Citadel Securities, un creador de mercado, la salida a bolsa de SpaceX registró el mayor volumen de compras netas por parte de inversores minoristas en un solo día en la historia de la firma, superando el récord anterior en un 50 %, declaró un portavoz de la compañía.

SpaceX está en la cima tras su debut público. También está atravesando su mayor crisis de identidad hasta la fecha.

El repunte inicial de las acciones tras su salida a bolsa elevó brevemente el valor de mercado de SpaceX por encima de Amazon y Microsoft.

A US$ 150 por acción —su precio de debut—, SpaceX aún conserva un valor de mercado superior al de Meta y Tesla.

Los inversores que compraron y mantuvieron sus acciones están experimentando volatilidad.

Las acciones de SpaceX se dispararon un 15 % en su primera semana de cotización antes de caer un 17 % en la segunda. Pero esto no ha disuadido a la gente de invertir.

“Los inversores que se dejaron llevar por la subida de la primera semana salieron perjudicados”, afirmó Luke Lango, analista tecnológico y editor de Innovation Investor, en un correo electrónico. “Esa es la historia más antigua que se ha contado sobre las OPV”.

“Pero el negocio subyacente —el monopolio dominante en el lanzamiento, la rentable Starlink, la xAI integrada en la base— es una historia que abarca una década, no dos semanas”, añadió.

En la plataforma de negociación Interactive Brokers, SpaceX se ha mantenido consistentemente entre las dos acciones más negociadas diariamente desde su salida a bolsa.

La única acción que ha superado a SpaceX en Interactive Brokers es Micron Technology ( MU). Micron se ha disparado como parte del auge de los fabricantes de chips.

“SpaceX ha captado la atención de muchos operadores que normalmente son muy activos en Tesla, y han centrado su atención en SpaceX”, declaró Sosnick, de Interactive Brokers, a CNN en una entrevista telefónica.

Jay Ritters, profesor emérito de la Universidad de Florida, declaró a CNN que las OPV con mayor volatilidad suelen pertenecer a empresas de alto crecimiento y con una valoración elevada.

“Estas empresas casi siempre crecen rápidamente, pero con mucha incertidumbre sobre su tamaño y rentabilidad”, indicó Ritter. “SpaceX sin duda encaja en esta categoría”.

SpaceX tiene enormes ambiciones comerciales, que incluyen centros de datos en el espacio y el perfeccionamiento de sus capacidades de lanzamiento de cohetes.

Sin embargo, SpaceX está gastando grandes sumas de dinero en sus negocios de IA, y los inversores apuestan a que la compañía podrá alcanzar la rentabilidad en el futuro.

“Preveo que la cotización seguirá siendo volátil durante muchos años”, agregó Ritter.

SpaceX no formará parte del S&P 500 durante al menos un año, pero se integrará en otros índices populares. SpaceX ya se ha unido oficialmente al Russell 1.000 y se incorporará al Nasdaq 100 en julio.

Eso significa que millones de estadounidenses podrían poseer las acciones indirectamente a través de fondos indexados en carteras personales o en sus cuentas de jubilación.

Y no se trata solo de operadores que se están volcando en el mercado: Wall Street está creando todo un ecosistema en torno a la acción.

Las firmas de inversión están lanzando nuevos fondos cotizados a un ritmo vertiginoso para ofrecer a los inversores aún más formas de interactuar con la acción.

Los ETF apalancados que buscan amplificar el rendimiento de SpaceX proporcionando el doble de ganancias (o pérdidas) ya están llegando al mercado.

La negociación de opciones para SpaceX comenzó la semana pasada, lo que permitió a los inversores realizar apuestas más sofisticadas sobre la futura evolución de las acciones, y rápidamente se observó un aumento del interés.

SpaceX vende cohetes, satélites, servicio de internet e inteligencia artificial. Pero muchos inversores también están comprando algo más: a Elon Musk.

Este emprendedor cuenta con uno de los grupos de seguidores más fieles del mundo empresarial estadounidense, con inversores dispuestos a pagar más porque creen en la persona que dirige la empresa tanto, o incluso más, que en el negocio en sí.

“En lo que respecta a captar la imaginación del público… es imposible hablar de SpaceX o Tesla sin tener en cuenta el factor Elon Musk, y eso es realmente difícil de cuantificar”, comentó Sosnick.

Musk es el hombre más rico del mundo —su patrimonio neto superó el billón de dólares tras la salida a bolsa de SpaceX— y la gente quiere formar parte de ese historial de éxito.

“La mayoría de las empresas que dirige Elon no se valoran especialmente por sus fundamentos, sino más bien por la percepción que se tiene de ellas”, declaró a CNN en una entrevista telefónica Howard Chan, fundador y director ejecutivo de Kurv Investment Management. “La gente espera grandes cosas del crecimiento que Elon puede aportar”.

“Todo lo relacionado con Elon Musk, la Iglesia de Elon Musk, siempre genera un fervor incontenible por conseguir más acciones”, indicó Chan a CNN el día de la salida a bolsa de SpaceX.

The-CNN-Wire

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