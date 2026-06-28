Cronograma de los 16avos de final del Mundial 2026: fechas, horarios y enfrentamientos

Este domingo comienza una seguidilla imperdible de seis días a puro fútbol, con los enfrentamientos de 16avos de final del…

Este domingo comienza una seguidilla imperdible de seis días a puro fútbol, con los enfrentamientos de 16avos de final del Mundial 2026. Después de un domingo con un solo partido, llegarán cinco jornadas de triple menú.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

1 p.m. de Miami.

10 a.m. de Los Ángeles.

11 a.m. de Ciudad de México.

12 p.m. de Bogotá.

2 p.m. de Buenos Aires.

7 p.m. de Madrid.

4:30 p.m. de Miami.

1:30 p.m. de Los Ángeles.

2:30 p.m. de Ciudad de México.

3:30 p.m. de Bogotá.

5:30 p.m. de Buenos Aires.

10:30 p.m. de Madrid.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. (ya martes) de Madrid.

1 p.m. de Miami.

10 a.m. de Los Ángeles.

11 a.m. de Ciudad de México.

12 p.m. de Bogotá.

2 p.m. de Buenos Aires.

7 p.m. de Madrid.

5 p.m. de Miami.

2 p.m. de Los Ángeles.

3 p.m. de Ciudad de México.

4 p.m. de Bogotá.

6 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

12 p.m. de Miami.

9 a.m. de Los Ángeles.

10 a.m. de Ciudad de México.

11 a.m. de Bogotá.

1 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Madrid.

4 p.m. de Miami.

1 p.m. de Los Ángeles.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

10 p.m. de Madrid.

8 p.m. de Miami.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya jueves) de Madrid.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

7 p.m. de Miami.

4 p.m. de Los Ángeles.

5 p.m. de Ciudad de México.

6 p.m. de Bogotá.

8 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. (ya viernes) de Madrid.

11 p.m. de Miami.

8 p.m. de Los Ángeles.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. (ya viernes) de Buenos Aires.

5 a.m. (ya viernes) de Madrid.

2 p.m. de Miami.

11 a.m. de Los Ángeles.

12 p.m. de Ciudad de México.

1 p.m. de Bogotá.

3 p.m. de Buenos Aires.

8 p.m. de Madrid.

6 p.m. de Miami.

3 p.m. de Los Ángeles.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. (ya sábado) de Madrid.

9:30 p.m. de Miami.

6:30 p.m. de Los Ángeles.

7:30 p.m. de Ciudad de México.

8:30 p.m. de Bogotá.

10:30 p.m. de Buenos Aires.

3:30 a.m. (ya sábado) de Madrid.

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