Cronograma de los 16avos de final del Mundial 2026: fechas, horarios y enfrentamientos

Este domingo comienza una seguidilla imperdible de seis días a puro fútbol, con los enfrentamientos de 16avos de final del Mundial 2026. Después de un domingo con un solo partido, llegarán cinco jornadas de triple menú.
- 3 p.m. de Miami.
- 12 p.m. de Los Ángeles.
- 1 p.m. de Ciudad de México.
- 2 p.m. de Bogotá.
- 4 p.m. de Buenos Aires.
- 9 p.m. de Madrid.
- 1 p.m. de Miami.
- 10 a.m. de Los Ángeles.
- 11 a.m. de Ciudad de México.
- 12 p.m. de Bogotá.
- 2 p.m. de Buenos Aires.
- 7 p.m. de Madrid.
- 4:30 p.m. de Miami.
- 1:30 p.m. de Los Ángeles.
- 2:30 p.m. de Ciudad de México.
- 3:30 p.m. de Bogotá.
- 5:30 p.m. de Buenos Aires.
- 10:30 p.m. de Madrid.
- 9 p.m. de Miami.
- 6 p.m. de Los Ángeles.
- 7 p.m. de Ciudad de México.
- 8 p.m. de Bogotá.
- 10 p.m. de Buenos Aires.
- 3 a.m. (ya martes) de Madrid.
- 1 p.m. de Miami.
- 10 a.m. de Los Ángeles.
- 11 a.m. de Ciudad de México.
- 12 p.m. de Bogotá.
- 2 p.m. de Buenos Aires.
- 7 p.m. de Madrid.
- 5 p.m. de Miami.
- 2 p.m. de Los Ángeles.
- 3 p.m. de Ciudad de México.
- 4 p.m. de Bogotá.
- 6 p.m. de Buenos Aires.
- 11 p.m. de Madrid.
- 9 p.m. de Miami.
- 6 p.m. de Los Ángeles.
- 7 p.m. de Ciudad de México.
- 8 p.m. de Bogotá.
- 10 p.m. de Buenos Aires.
- 3 a.m. (ya miércoles) de Madrid.
- 12 p.m. de Miami.
- 9 a.m. de Los Ángeles.
- 10 a.m. de Ciudad de México.
- 11 a.m. de Bogotá.
- 1 p.m. de Buenos Aires.
- 6 p.m. de Madrid.
- 4 p.m. de Miami.
- 1 p.m. de Los Ángeles.
- 2 p.m. de Ciudad de México.
- 3 p.m. de Bogotá.
- 5 p.m. de Buenos Aires.
- 10 p.m. de Madrid.
- 8 p.m. de Miami.
- 5 p.m. de Los Ángeles.
- 6 p.m. de Ciudad de México.
- 7 p.m. de Bogotá.
- 9 p.m. de Buenos Aires.
- 2 a.m. (ya jueves) de Madrid.
- 3 p.m. de Miami.
- 12 p.m. de Los Ángeles.
- 1 p.m. de Ciudad de México.
- 2 p.m. de Bogotá.
- 4 p.m. de Buenos Aires.
- 9 p.m. de Madrid.
- 7 p.m. de Miami.
- 4 p.m. de Los Ángeles.
- 5 p.m. de Ciudad de México.
- 6 p.m. de Bogotá.
- 8 p.m. de Buenos Aires.
- 1 a.m. (ya viernes) de Madrid.
- 11 p.m. de Miami.
- 8 p.m. de Los Ángeles.
- 9 p.m. de Ciudad de México.
- 10 p.m. de Bogotá.
- 12 a.m. (ya viernes) de Buenos Aires.
- 5 a.m. (ya viernes) de Madrid.
- 2 p.m. de Miami.
- 11 a.m. de Los Ángeles.
- 12 p.m. de Ciudad de México.
- 1 p.m. de Bogotá.
- 3 p.m. de Buenos Aires.
- 8 p.m. de Madrid.
- 6 p.m. de Miami.
- 3 p.m. de Los Ángeles.
- 4 p.m. de Ciudad de México.
- 5 p.m. de Bogotá.
- 7 p.m. de Buenos Aires.
- 12 a.m. (ya sábado) de Madrid.
- 9:30 p.m. de Miami.
- 6:30 p.m. de Los Ángeles.
- 7:30 p.m. de Ciudad de México.
- 8:30 p.m. de Bogotá.
- 10:30 p.m. de Buenos Aires.
- 3:30 a.m. (ya sábado) de Madrid.
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