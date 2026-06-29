Con el conteo de actas al 100 %, Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú de acuerdo con la autoridad electoral

El conteo oficial de los votos de la elección presidencial en Perú alcanzó el 100 %, con la candidata conservadora…

El conteo oficial de los votos de la elección presidencial en Perú alcanzó el 100 %, con la candidata conservadora Keiko Fujimori a la cabeza por una diferencia mínima sobre su rival, Roberto Sánchez, según los resultados difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,86 %. En total, Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez sumó 9.173.755 sufragios, lo que representa una diferencia de 49.641 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular, de acuerdo con el cómputo final de la ONPE.

CNN está intentando comunicarse con el candidato Roberto Sánchez para obtener comentarios sobre los resultados publicados por la ONPE y la victoria de Fujimori.

El cierre del escrutinio pone fin a la etapa de conteo de votos y da paso a los procedimientos electorales establecidos por la legislación peruana para la proclamación oficial de los resultados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.