Cómo Trump eligió a un expolicía estatal de Oklahoma para dirigir ICE y le dio una victoria a Markwayne Mullin

Tras un comienzo a veces complicado en su nuevo cargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ganó un debate…

Tras un comienzo a veces complicado en su nuevo cargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ganó un debate interno cuando el presidente Donald Trump anunció que nominaría a Lance Schroyer, un expolicía estatal de Oklahoma, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, informaron a CNN cinco fuentes familiarizadas con la situación.

La agencia federal, que depende del DHS, tiene la responsabilidad de llevar a cabo la promesa de Trump de deportaciones masivas.

De ser confirmado, Schroyer lideraría esta tarea mientras la administración intenta lograr resultados sin precedentes.

Está previsto que se le encomiende aumentar las detenciones de inmigrantes y ampliar el espacio de reclusión, incluso cuando la administración tuvo que vender o encontrar formas de reutilizar algunos almacenes que recibieron críticas de ambos partidos.

Los tres directores del ICE durante la segunda administración Trump ejercieron sus cargos de forma interina.

Una de las primeras tareas de Mullin tras asumir el cargo de secretario en marzo fue seleccionar a un nuevo director para la agencia, luego de que el entonces director interino, Todd Lyons, anunciara su renuncia.

Mullin propuso inicialmente a otro candidato, el sheriff del condado de Tulsa, Vic Regalado, lo que generó fricciones con algunos funcionarios de la Casa Blanca, quienes no lo consideraban la persona idónea, según las fuentes. (Regalado declaró públicamente que se retiraba de la contienda).

Cuando quedó claro que la primera opción de Mullin no iba a obtener el apoyo de la Casa Blanca, Mullin recurrió a Schroyer, a quien llamó “un buen amigo mío” en un evento de la Asociación Nacional de Alguaciles este año.

Schroyer actualmente se desempeña como asesor principal de Mullin y formó parte de su equipo de seguridad en el Senado.

Sin embargo, según las fuentes, existían desacuerdos internos sobre si era la persona idónea para el puesto, especialmente cuando la administración está bajo presión para mostrar resultados de la política inmigratoria restrictiva del presidente.

“[Schroyer] es la persona de confianza de Markwayne, pero en última instancia fue nombrado por el presidente”, declaró una fuente, señalando que Trump había entrevistado a Schroyer y que le había caído bien.

Según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, se espera que David Venturella, funcionario de inmigración con una larga trayectoria en el cargo, permanezca como director interino de ICE hasta que se confirme a Schroyer.

ICE no ha tenido un director confirmado por el Senado desde la administración Obama, y ​​los legisladores podrían cuestionar la relativa falta de experiencia de Schroyer si su nominación llega a considerarse.

Las tácticas agresivas de la agencia, que han recibido críticas de demócratas y algunos republicanos, también serían objeto de debate en la audiencia de confirmación.

Mullin consultó con Stephen Miller, considerado el principal artífice de la política inmigratoria de Trump, durante todo el proceso de selección de candidatos, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN, añadiendo que Miller apoyaba la decisión del presidente de nombrar a Schroyer.

Tom Homan, asesor fronterizo de la Casa Blanca, estrecho aliado de Trump y veterano funcionario de ICE, siempre ha abogado por que personas con experiencia en la aplicación de la ley de inmigración ocupen el cargo de director de ICE. Sin embargo, según fuentes, la relación entre Homan y Mullin es sólida.

En un comunicado emitido el sábado, Mullin elogió la dilatada trayectoria de Schroyer en las fuerzas del orden y su colaboración con ICE, afirmando: “El presidente Trump hizo una excelente elección, y confío en que el sólido liderazgo y la experiencia de primera mano de Lance capacitarán a los hombres y mujeres de ICE para deportar a los inmigrantes ilegales delincuentes, garantizar la seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró: “Todo el equipo de seguridad pública del presidente está trabajando en estrecha colaboración para llevar a cabo la agenda presidencial de deportar a los inmigrantes indocumentados y mantener segura nuestra frontera. En última instancia, es el presidente quien toma estas decisiones y su equipo se encarga de implementarlas”.

La elección de Schroyer es el ejemplo más reciente de la huella que Mullin está dejando en el departamento, pero los desacuerdos entre bastidores también revelan lo que algunas fuentes describieron como “problemas propios del crecimiento”.

“Es muy difícil ser un funcionario electo y luego convertirse en parte del personal. Han sido dueños de su propio destino y ahora ya no lo son”, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN, y agregó que, al fin y al cabo, todos en la administración trabajan para Trump, no para sí mismos.

“Creen que van a ser ellos quienes negocien todos los acuerdos, y aunque se necesitan varios meses para encontrar su ritmo, la verdad es que es un proceso complicado. Markwayne ha tenido algunos de esos problemas, pero no han sido tan difíciles como los de otros”, añadió el alto funcionario de la Casa Blanca.

Según fuentes, Mullin ha expresado su frustración por tener que trabajar bajo la estrecha vigilancia de la Casa Blanca.

“[Mullin] ha tenido que aprender los entresijos del funcionamiento, incluyendo la revisión de todo a través de la Casa Blanca, desde las políticas hasta el personal, y ha sido un proceso de aprendizaje”, comentó otro funcionario.

En ocasiones, según una de las fuentes, Mullin se ha visto obligado a mantener a Miller al tanto de todo lo que hace el departamento. (Un funcionario de la Casa Blanca desmintió esta afirmación).

Las fuentes indicaron que, si bien Miller y Mullin mantienen una relación laboral positiva, Mullin ha discrepado abiertamente en ocasiones tanto sobre el mensaje como sobre las políticas de inmigración.

“Todas las políticas deben pasar por Stephen como una extensión de la Casa Blanca”, indicó una fuente, señalando nuevamente que esta dinámica no es familiar para quienes llegan a la Casa Blanca desde puestos externos.

Como subsecretario de La Casa Blanca para políticas, Miller está al tanto de las decisiones políticas en toda la administración, incluida la inmigración, apuntó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Según una fuente consultada por CNN, Mullin también ha tenido algunos desacuerdos con Homan en la implementación de políticas, debido a que tiene menos experiencia en la aplicación de la ley en materia de inmigración.

No es inusual que los secretarios elijan a líderes de agencias que les resulten familiares. La exsecretaria del DHS, Kristi Noem, contrató a Madison Sheahan, quien anteriormente trabajó como su directora política, para que se desempeñara como subdirectora de ICE.

Mullin ha dejado claro en repetidas ocasiones que prefiere un enfoque más discreto, en comparación con la ostentación de la exsecretaria Noem. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: aumentar el número de detenciones de inmigrantes indocumentados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.