Arrestan a ciudadano estadounidense en Israel bajo sospecha de espiar para Irán

Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Israel a principios de este mes bajo sospecha de espionaje para Irán, según informaron…

Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Israel a principios de este mes bajo sospecha de espionaje para Irán, según informaron este martes la policía y la agencia de seguridad interna israelíes, que acusaron al sospechoso de delitos que incluyen poner en peligro la seguridad de Israel.

En un comunicado, la policía indicó que el sospechoso, de 20 años, había estado en contacto con agentes de inteligencia iraníes durante los últimos meses. Según la policía, el sospechoso fotografió y documentó sitios sensibles en Israel y recibió pagos de decenas a cientos de dólares por cada encargo.

La policía no reveló la identidad del sospechoso, quien fue arrestado el 9 de junio. Un portavoz de la policía israelí se negó a comentar si el sospechoso era residente de Israel o turista.

“Continuaremos detectando y denunciando delitos de este tipo, arrestando a los responsables y llevando ante la justicia a cualquiera que ponga en peligro la seguridad del Estado y sus ciudadanos”, declaró el inspector jefe Amichai Fanta en un comunicado.

La investigación se llevó a cabo bajo una orden de silencio, según informó la policía, y la detención del sospechoso se ha extendido “de acuerdo con las necesidades de la investigación”. El sospechoso será acusado formalmente en los próximos días, añadió la policía.

CNN informó previamente que Israel ha enfrentado una ola sin precedentes de espionaje interno desde 2023. Al menos 60 israelíes han sido acusados ​​de espiar para Irán, pero esta parece ser la primera vez que un estadounidense es detenido en Israel bajo sospechas similares. Varios de los sitios que, según los fiscales, fueron filmados por estos presuntos reclutas han sido blanco de ataques con misiles iraníes contra Israel durante el último año

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