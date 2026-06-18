Sports on TV for Friday, June 19

(All times Eastern)
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Friday, June 19
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: Hawthorn at Gold Coast
AUTO RACING
Noon
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Naval Base Coronado, San Diego
1 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Naval Base Coronado, San Diego
3 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
4 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
5 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Naval Base Coronado, San Diego
7 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Navy 250, Naval Base Coronado, San Diego
BEACH VOLLEYBALL
8 p.m.
CW — AVP: League Week 4, Las Vegas
10 p.m.
CBSSN — AVP: League Week 4, Las Vegas
GOLF
6:30 a.m.
NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
1:30 p.m.
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Second Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (7:15 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (7:10 p.m.)
8:15 p.m.
APPLE TV — St. Louis at Kansas City
9:45 p.m.
APPLE TV — Minnesota at Arizona
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Boston at Seattle (10:10 p.m.) OR L.A. Angels at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
12:55 a.m. (Saturday)
FS2 — NRL: Dolphins at Wests
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.
8:30 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia
11 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
SWIMMING
6 p.m.
NBCSN — TYR: Pro Swim Series, Indianapolis
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals
5:30 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals
6 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Washington at New York
10 p.m.
ION — Minnesota at Golden State
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