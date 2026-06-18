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Sports on TV for Friday, June 19

The Associated Press

June 18, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, June 19

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: Hawthorn at Gold Coast

AUTO RACING

Noon

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Naval Base Coronado, San Diego

1 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Naval Base Coronado, San Diego

3 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.

4 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.

5 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Naval Base Coronado, San Diego

7 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Navy 250, Naval Base Coronado, San Diego

BEACH VOLLEYBALL

8 p.m.

CW — AVP: League Week 4, Las Vegas

10 p.m.

CBSSN — AVP: League Week 4, Las Vegas

GOLF

6:30 a.m.

NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

1:30 p.m.

NBC — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Second Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (7:15 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (7:10 p.m.)

8:15 p.m.

APPLE TV — St. Louis at Kansas City

9:45 p.m.

APPLE TV — Minnesota at Arizona

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Boston at Seattle (10:10 p.m.) OR L.A. Angels at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

12:55 a.m. (Saturday)

FS2 — NRL: Dolphins at Wests

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.

8:30 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia

11 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

SWIMMING

6 p.m.

NBCSN — TYR: Pro Swim Series, Indianapolis

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Quarterfinals

5:30 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals

6 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Semifinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Washington at New York

10 p.m.

ION — Minnesota at Golden State

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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