Nationals come into matchup against the Cardinals on losing streak

St. Louis Cardinals (5-4) vs. Washington Nationals (3-6)
Washington; Monday, 6:45 p.m. EDT
PITCHING PROBABLES: Cardinals: Andre Pallante (1-0, 0.00 ERA, 1.20 WHIP, three strikeouts); Nationals: Zack Littell (0-1, 5.40 ERA, 1.60 WHIP, one strikeout)
BETMGM SPORTSBOOK LINE: Cardinals -113, Nationals -106; over/under is 8 runs
BOTTOM LINE: The Washington Nationals look to stop a five-game losing streak when they take on the St. Louis Cardinals.
Washington went 66-96 overall and 32-49 in home games last season. The Nationals slugged .389 with a .304 on-base percentage as a team in the 2025 season.
St. Louis went 78-84 overall and 34-47 in road games last season. The Cardinals slugged .379 as a team last season with 2.6 extra base hits per game.
INJURIES: Nationals: Trevor Williams: 60-Day IL (elbow), Josiah Gray: 60-Day IL (elbow), Paxton Schultz: 15-Day IL (elbow), DJ Herz: 60-Day IL (elbow)
Cardinals: Matt Pushard: 15-Day IL (knee), Hunter Dobbins: 15-Day IL (knee), Lars Nootbaar: 60-Day IL (heels)
___
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.