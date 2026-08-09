Wyndham Championship Scores

Sunday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Final Round
|Michael Brennan (500), $1,530,000
|66-65-63-64—258
|Beau Hossler (300), $926,500
|61-67-66-67—261
|Benjamin James (190), $586,500
|62-67-72-61—262
|Kevin Yu (135), $416,500
|65-68-65-66—264
|Harry Hall (105), $328,313
|69-66-64-66—265
|Tom Kim (105), $328,313
|65-67-63-70—265
|Hideki Matsuyama (80), $249,475
|65-69-66-66—266
|Alex Noren (80), $249,475
|66-65-65-70—266
|Andrew Novak (80), $249,475
|68-68-67-63—266
|Alex Smalley (80), $249,475
|67-64-65-70—266
|Matt Wallace (80), $249,475
|71-66-64-65—266
|Nicolas Echavarria (63), $189,125
|68-69-62-68—267
|Billy Horschel (63), $189,125
|65-66-70-66—267
|Zachary Bauchou (53), $146,625
|64-69-68-67—268
|Sungjae Im (53), $146,625
|67-68-67-66—268
|Jordan L. Smith (53), $146,625
|65-64-70-69—268
|Justin Thomas (53), $146,625
|66-70-66-66—268
|Davis Thompson (53), $146,625
|64-68-65-71—268
|Doug Ghim (45), $112,625
|64-67-72-66—269
|Kevin Roy (45), $112,625
|68-66-67-68—269
|Jordan Spieth (45), $112,625
|68-69-65-67—269
|Chandler Phillips (39), $88,825
|67-67-68-68—270
|David Skinns (39), $88,825
|66-65-69-70—270
|Jackson Suber (39), $88,825
|67-65-70-68—270
|Rafael Campos (33), $68,213
|65-69-69-68—271
|Davis Chatfield (33), $68,213
|69-68-69-65—271
|Rico Hoey (33), $68,213
|66-65-71-69—271
|Maverick McNealy (33), $68,213
|67-67-73-64—271
|Eric Cole (24), $51,047
|63-69-71-69—272
|Tom Hoge (24), $51,047
|65-67-73-67—272
|Mackenzie Hughes (24), $51,047
|68-67-72-65—272
|Ben Kohles (24), $51,047
|66-71-65-70—272
|Jackson Koivun (24), $51,047
|67-68-66-71—272
|Denny McCarthy (24), $51,047
|64-68-70-70—272
|Matthew McCarty (24), $51,047
|66-70-70-66—272
|Aaron Rai (24), $51,047
|69-67-69-67—272
|Hayden Springer (24), $51,047
|64-69-70-69—272
|Christiaan Bezuidenhout (13), $31,906
|68-69-66-70—273
|Trace Crowe (13), $31,906
|70-64-72-67—273
|Joel Dahmen (13), $31,906
|68-66-68-71—273
|Austin Eckroat (13), $31,906
|67-68-68-70—273
|Keith Mitchell (13), $31,906
|65-72-70-66—273
|John Parry (13), $31,906
|66-70-68-69—273
|Taylor Pendrith (13), $31,906
|66-69-74-64—273
|Marco Penge (13), $31,906
|73-63-74-63—273
|Chad Ramey (13), $31,906
|66-66-72-69—273
|Webb Simpson (13), $31,906
|70-67-65-71—273
|Kevin Streelman (13), $31,906
|69-66-69-69—273
|Keegan Bradley (8), $21,403
|70-67-69-68—274
|Ricky Castillo (8), $21,403
|67-68-70-69—274
|Patrick Fishburn (8), $21,403
|68-68-68-70—274
|Rasmus Højgaard (8), $21,403
|68-68-72-66—274
|Sahith Theegala (8), $21,403
|62-69-69-74—274
|Bud Cauley (6), $19,635
|65-70-69-71—275
|Michael Kim (6), $19,635
|67-68-69-71—275
|Patton Kizzire (6), $19,635
|69-68-68-70—275
|Andrew Putnam (6), $19,635
|69-68-68-70—275
|Kris Ventura (6), $19,635
|69-67-69-70—275
|Danny Walker (6), $19,635
|69-65-72-69—275
|Tyler Collet (0), $0
|67-66-69-73—275
|Tony Finau (4), $18,530
|71-66-69-70—276
|Alex Fitzpatrick (4), $18,530
|66-68-73-69—276
|Thorbjørn Olesen (4), $18,530
|69-67-68-72—276
|Adrien Saddier (4), $18,530
|67-67-74-68—276
|Brandt Snedeker (4), $18,530
|65-70-68-73—276
|Cameron Young (4), $18,530
|71-66-72-67—276
|Brooks Koepka (3), $17,595
|67-66-74-70—277
|Pontus Nyholm (3), $17,595
|69-67-72-69—277
|Neal Shipley (3), $17,595
|69-67-69-72—277
|Austin Smotherman (3), $17,595
|66-71-67-73—277
|Erik Van Rooyen (3), $17,595
|69-65-66-77—277
|Kensei Hirata (3), $16,745
|68-69-70-71—278
|Lee Hodges (3), $16,745
|66-70-69-73—278
|Chris Kirk (3), $16,745
|69-67-71-71—278
|Matti Schmid (3), $16,745
|64-67-75-72—278
|Nick Taylor (3), $16,745
|69-68-72-69—278
|Max Greyserman (2), $16,065
|65-66-78-70—279
|Joe Highsmith (2), $16,065
|67-67-70-75—279
|Justin Lower (2), $16,065
|69-67-68-75—279
|Peter Malnati (2), $15,725
|66-71-75-68—280
|Kihei Akina (0), $0
|67-70-71-75—283
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