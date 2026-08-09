Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

August 9, 2026, 8:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (37½) Detroit
at PITTSBURGH (37½) Green Bay
at NEW ENGLAND (38½) Indianapolis
at HOUSTON (37½) LA Chargers
at LAS VEGAS (40½) Arizona
Tennessee (37½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (36½) at WASHINGTON
Denver (37½) at ATLANTA
at NY JETS (35½) Tampa Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CHICAGO (38½) Cleveland
Carolina (38½) at BUFFALO
Minnesota (38½) at NY GIANTS
Jacksonville (38½) at NEW ORLEANS
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (37½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -163 at TORONTO +132
Baltimore -113 at MINNESOTA -109
Texas -125 at LA ANGELS +102
Tampa Bay -161 at ATHLETICS +131

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -157 N.Y Mets +128
Philadelphia -114 at ST. LOUIS -108
Milwaukee -112 at SAN DIEGO -104
at ARIZONA OFF Colorado OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Houston -157 at SAN FRANCISCO +132
at LA DODGERS -315 Kansas City +246

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up