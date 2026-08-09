NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CINCINNATI 3½ 6½ (37½) Detroit at PITTSBURGH 1½ 1½ (37½) Green Bay…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|3½
|6½
|(37½)
|Detroit
|at PITTSBURGH
|1½
|1½
|(37½)
|Green Bay
|at NEW ENGLAND
|1½
|1½
|(38½)
|Indianapolis
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(37½)
|LA Chargers
|at LAS VEGAS
|1½
|2½
|(40½)
|Arizona
|Tennessee
|2½
|2½
|(37½)
|at SAN FRANCISCO
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|1½
|2½
|(36½)
|at WASHINGTON
|Denver
|3½
|5½
|(37½)
|at ATLANTA
|at NY JETS
|1½
|1½
|(35½)
|Tampa Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CHICAGO
|1½
|1½
|(38½)
|Cleveland
|Carolina
|1½
|1½
|(38½)
|at BUFFALO
|Minnesota
|1½
|2½
|(38½)
|at NY GIANTS
|Jacksonville
|1½
|1½
|(38½)
|at NEW ORLEANS
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(36½)
|LA Rams
|Philadelphia
|2½
|2½
|(36½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(37½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-163
|at TORONTO
|+132
|Baltimore
|-113
|at MINNESOTA
|-109
|Texas
|-125
|at LA ANGELS
|+102
|Tampa Bay
|-161
|at ATHLETICS
|+131
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ATLANTA
|-157
|N.Y Mets
|+128
|Philadelphia
|-114
|at ST. LOUIS
|-108
|Milwaukee
|-112
|at SAN DIEGO
|-104
|at ARIZONA
|OFF
|Colorado
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Houston
|-157
|at SAN FRANCISCO
|+132
|at LA DODGERS
|-315
|Kansas City
|+246
Consensus odds provided by Sportradar
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