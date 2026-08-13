The Standard Portland Classic Scores

Thursday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
First Round
|Mariel Galdiano
|33-32—65
|Hye Jin Choi
|34-32—66
|Olivia Cowan
|35-31—66
|Grace Kim
|34-32—66
|Maria Marin
|31-35—66
|Bianca Pagdanganan
|33-33—66
|Lauren Walsh
|32-34—66
|Arpichaya Yubol
|32-34—66
|Pajaree Anannarukarn
|35-32—67
|Robyn Choi
|36-31—67
|Manon De Roey
|33-34—67
|Nataliya Guseva
|35-32—67
|You Min Hwang
|34-33—67
|Chizzy Iwai
|33-34—67
|Jiwon Jeon
|34-33—67
|Soo Bin Joo
|33-34—67
|Yan Liu
|32-35—67
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|35-32—67
|Benedetta Moresco
|34-33—67
|Hae-Ran Ryu
|33-34—67
|Lizette Salas
|33-34—67
|Sophia Schubert
|32-35—67
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-33—67
|Dewi Weber
|33-34—67
|Camille Boyd
|33-35—68
|Lindy Duncan
|33-35—68
|Ayaka Furue
|36-32—68
|Carolina Melgrati
|35-33—68
|Morgane Metraux
|33-35—68
|Mimi Rhodes
|35-33—68
|Jeeno Thitikul
|33-35—68
|Michelle Zhang
|34-34—68
|Na Rin An
|37-32—69
|Aditi Ashok
|34-35—69
|Celine Boutier
|35-34—69
|Ashleigh Buhai
|34-35—69
|Erika Hara
|35-34—69
|Jin Hee Im
|33-36—69
|Polly Mack
|33-36—69
|Nastasia Nadaud
|34-35—69
|Yealimi Noh
|38-31—69
|Alexa Pano
|36-33—69
|Kaleiya Romero
|34-35—69
|Mao Saigo
|32-37—69
|Hinako Shibuno
|36-33—69
|Lauren Tenuta
|34-35—69
|Chanettee Wannasaen
|33-36—69
|Ruoning Yin
|33-36—69
|Jenny Bae
|35-35—70
|Jennifer Chang
|35-35—70
|Chella Choi
|35-35—70
|Lauren Coughlin
|34-36—70
|Jodi Ewart Shadoff
|35-35—70
|Laney Frye
|35-35—70
|Minami Katsu
|32-38—70
|Gurleen Kaur
|36-34—70
|Andrea Lee
|34-36—70
|Emma McMyler
|35-35—70
|Chiara Tamburlini
|33-37—70
|Rose Zhang
|35-35—70
|Nicole Broch Estrup
|35-36—71
|Brianna Do
|35-36—71
|Isi Gabsa
|34-37—71
|Megha Ganne
|35-36—71
|Celine Herbin
|35-36—71
|Nika Ito
|34-37—71
|Ariya Jutanugarn
|34-37—71
|Moriya Jutanugarn
|36-35—71
|MinJi Kang
|36-35—71
|Dongeun Lee
|33-38—71
|Brooke Matthews
|37-34—71
|Stephanie Meadow
|36-35—71
|Pornanong Phatlum
|37-34—71
|Riley Smyth
|37-34—71
|Yana Wilson
|38-33—71
|Madison Young
|33-38—71
|Weiwei Zhang
|34-37—71
|Ana Belac
|38-34—72
|Perrine Delacour
|35-37—72
|Esther Henseleit
|37-35—72
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|Juniper Jang
|34-38—72
|Danielle Kang
|34-38—72
|Mina Kreiter
|34-38—72
|Stephanie Kyriacou
|35-37—72
|Maude-Aimee Leblanc
|37-35—72
|Somi Lee
|35-37—72
|Jeongeun Lee6
|37-35—72
|Lucy Li
|35-37—72
|Yu Liu
|37-35—72
|Julia Lopez Ramirez
|36-36—72
|Leona Maguire
|34-38—72
|Pauline Roussin-Bouchard
|38-34—72
|Lottie Woad
|34-38—72
|Yuri Yoshida
|35-37—72
|Adela Cernousek
|36-37—73
|Briana Chacon
|35-38—73
|Daniela Darquea
|35-38—73
|Amanda Doherty
|34-39—73
|Isabella Fierro
|36-37—73
|Sofia Garcia
|39-34—73
|Savannah Grewal
|37-36—73
|Dani Holmqvist
|37-36—73
|Aki Iwai
|35-38—73
|Megan Khang
|34-39—73
|Christina Kim
|36-37—73
|Jeong Eun Lee5
|38-35—73
|Yuna Nishimura
|39-34—73
|Ryann O’Toole
|35-38—73
|Jessica Porvasnik
|39-34—73
|Maja Stark
|36-37—73
|Lexi Thompson
|37-36—73
|Emily Tubert
|34-39—73
|Xiaowen Yin
|36-37—73
|Yahui Zhang
|36-37—73
|Laetitia Beck
|38-36—74
|Anne Chen
|37-37—74
|Gemma Dryburgh
|39-35—74
|Muni He
|37-37—74
|Caroline Inglis
|38-36—74
|Gina Kim
|36-38—74
|Frida Kinhult
|40-34—74
|Hira Naveed
|38-36—74
|Farah O’Keefe
|36-38—74
|Emily Pedersen
|38-36—74
|Paula Reto
|37-37—74
|Kokona Sakurai
|37-37—74
|Gigi Stoll
|35-39—74
|Celine Borge
|38-37—75
|Natasha Andrea Oon
|37-38—75
|Kum Kang Park
|36-39—75
|Gabriela Ruffels
|40-35—75
|Linnea Strom
|37-38—75
|Lilia Vu
|37-38—75
|Saki Baba
|35-41—76
|Valentine Delon
|38-38—76
|Ingrid Lindblad
|38-38—76
|Caley McGinty
|37-39—76
|Kate Smith-Stroh
|37-39—76
|Leah John
|38-39—77
|Mary Liu
|40-37—77
|Jacinda Lee
|39-39—78
|Yuka Saso
|42-38—80
|Hailee Cooper
|40-41—81
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