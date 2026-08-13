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The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 10:08 PM

Thursday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

First Round

Mariel Galdiano 33-32—65
Hye Jin Choi 34-32—66
Olivia Cowan 35-31—66
Grace Kim 34-32—66
Maria Marin 31-35—66
Bianca Pagdanganan 33-33—66
Lauren Walsh 32-34—66
Arpichaya Yubol 32-34—66
Pajaree Anannarukarn 35-32—67
Robyn Choi 36-31—67
Manon De Roey 33-34—67
Nataliya Guseva 35-32—67
You Min Hwang 34-33—67
Chizzy Iwai 33-34—67
Jiwon Jeon 34-33—67
Soo Bin Joo 33-34—67
Yan Liu 32-35—67
Carolina Lopez-Chacarra Coto 35-32—67
Benedetta Moresco 34-33—67
Hae-Ran Ryu 33-34—67
Lizette Salas 33-34—67
Sophia Schubert 32-35—67
Suvichaya Vinijchaitham 34-33—67
Dewi Weber 33-34—67
Camille Boyd 33-35—68
Lindy Duncan 33-35—68
Ayaka Furue 36-32—68
Carolina Melgrati 35-33—68
Morgane Metraux 33-35—68
Mimi Rhodes 35-33—68
Jeeno Thitikul 33-35—68
Michelle Zhang 34-34—68
Na Rin An 37-32—69
Aditi Ashok 34-35—69
Celine Boutier 35-34—69
Ashleigh Buhai 34-35—69
Erika Hara 35-34—69
Jin Hee Im 33-36—69
Polly Mack 33-36—69
Nastasia Nadaud 34-35—69
Yealimi Noh 38-31—69
Alexa Pano 36-33—69
Kaleiya Romero 34-35—69
Mao Saigo 32-37—69
Hinako Shibuno 36-33—69
Lauren Tenuta 34-35—69
Chanettee Wannasaen 33-36—69
Ruoning Yin 33-36—69
Jenny Bae 35-35—70
Jennifer Chang 35-35—70
Chella Choi 35-35—70
Lauren Coughlin 34-36—70
Jodi Ewart Shadoff 35-35—70
Laney Frye 35-35—70
Minami Katsu 32-38—70
Gurleen Kaur 36-34—70
Andrea Lee 34-36—70
Emma McMyler 35-35—70
Chiara Tamburlini 33-37—70
Rose Zhang 35-35—70
Nicole Broch Estrup 35-36—71
Brianna Do 35-36—71
Isi Gabsa 34-37—71
Megha Ganne 35-36—71
Celine Herbin 35-36—71
Nika Ito 34-37—71
Ariya Jutanugarn 34-37—71
Moriya Jutanugarn 36-35—71
MinJi Kang 36-35—71
Dongeun Lee 33-38—71
Brooke Matthews 37-34—71
Stephanie Meadow 36-35—71
Pornanong Phatlum 37-34—71
Riley Smyth 37-34—71
Yana Wilson 38-33—71
Madison Young 33-38—71
Weiwei Zhang 34-37—71
Ana Belac 38-34—72
Perrine Delacour 35-37—72
Esther Henseleit 37-35—72
Wei-Ling Hsu 37-35—72
Juniper Jang 34-38—72
Danielle Kang 34-38—72
Mina Kreiter 34-38—72
Stephanie Kyriacou 35-37—72
Maude-Aimee Leblanc 37-35—72
Somi Lee 35-37—72
Jeongeun Lee6 37-35—72
Lucy Li 35-37—72
Yu Liu 37-35—72
Julia Lopez Ramirez 36-36—72
Leona Maguire 34-38—72
Pauline Roussin-Bouchard 38-34—72
Lottie Woad 34-38—72
Yuri Yoshida 35-37—72
Adela Cernousek 36-37—73
Briana Chacon 35-38—73
Daniela Darquea 35-38—73
Amanda Doherty 34-39—73
Isabella Fierro 36-37—73
Sofia Garcia 39-34—73
Savannah Grewal 37-36—73
Dani Holmqvist 37-36—73
Aki Iwai 35-38—73
Megan Khang 34-39—73
Christina Kim 36-37—73
Jeong Eun Lee5 38-35—73
Yuna Nishimura 39-34—73
Ryann O’Toole 35-38—73
Jessica Porvasnik 39-34—73
Maja Stark 36-37—73
Lexi Thompson 37-36—73
Emily Tubert 34-39—73
Xiaowen Yin 36-37—73
Yahui Zhang 36-37—73
Laetitia Beck 38-36—74
Anne Chen 37-37—74
Gemma Dryburgh 39-35—74
Muni He 37-37—74
Caroline Inglis 38-36—74
Gina Kim 36-38—74
Frida Kinhult 40-34—74
Hira Naveed 38-36—74
Farah O’Keefe 36-38—74
Emily Pedersen 38-36—74
Paula Reto 37-37—74
Kokona Sakurai 37-37—74
Gigi Stoll 35-39—74
Celine Borge 38-37—75
Natasha Andrea Oon 37-38—75
Kum Kang Park 36-39—75
Gabriela Ruffels 40-35—75
Linnea Strom 37-38—75
Lilia Vu 37-38—75
Saki Baba 35-41—76
Valentine Delon 38-38—76
Ingrid Lindblad 38-38—76
Caley McGinty 37-39—76
Kate Smith-Stroh 37-39—76
Leah John 38-39—77
Mary Liu 40-37—77
Jacinda Lee 39-39—78
Yuka Saso 42-38—80
Hailee Cooper 40-41—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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