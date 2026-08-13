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The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 10:08 PM

Thursday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

First Round

Mariel Galdiano 33-32—65 -7
Hye Jin Choi 34-32—66 -6
Olivia Cowan 35-31—66 -6
Grace Kim 34-32—66 -6
Maria Marin 31-35—66 -6
Bianca Pagdanganan 33-33—66 -6
Lauren Walsh 32-34—66 -6
Arpichaya Yubol 32-34—66 -6
Pajaree Anannarukarn 35-32—67 -5
Robyn Choi 36-31—67 -5
Manon De Roey 33-34—67 -5
Nataliya Guseva 35-32—67 -5
You Min Hwang 34-33—67 -5
Chizzy Iwai 33-34—67 -5
Jiwon Jeon 34-33—67 -5
Soo Bin Joo 33-34—67 -5
Yan Liu 32-35—67 -5
Carolina Lopez-Chacarra Coto 35-32—67 -5
Benedetta Moresco 34-33—67 -5
Hae-Ran Ryu 33-34—67 -5
Lizette Salas 33-34—67 -5
Sophia Schubert 32-35—67 -5
Suvichaya Vinijchaitham 34-33—67 -5
Dewi Weber 33-34—67 -5
Camille Boyd 33-35—68 -4
Lindy Duncan 33-35—68 -4
Ayaka Furue 36-32—68 -4
Carolina Melgrati 35-33—68 -4
Morgane Metraux 33-35—68 -4
Mimi Rhodes 35-33—68 -4
Jeeno Thitikul 33-35—68 -4
Michelle Zhang 34-34—68 -4
Na Rin An 37-32—69 -3
Aditi Ashok 34-35—69 -3
Celine Boutier 35-34—69 -3
Ashleigh Buhai 34-35—69 -3
Erika Hara 35-34—69 -3
Jin Hee Im 33-36—69 -3
Polly Mack 33-36—69 -3
Nastasia Nadaud 34-35—69 -3
Yealimi Noh 38-31—69 -3
Alexa Pano 36-33—69 -3
Kaleiya Romero 34-35—69 -3
Mao Saigo 32-37—69 -3
Hinako Shibuno 36-33—69 -3
Lauren Tenuta 34-35—69 -3
Chanettee Wannasaen 33-36—69 -3
Ruoning Yin 33-36—69 -3
Jenny Bae 35-35—70 -2
Jennifer Chang 35-35—70 -2
Chella Choi 35-35—70 -2
Lauren Coughlin 34-36—70 -2
Jodi Ewart Shadoff 35-35—70 -2
Laney Frye 35-35—70 -2
Minami Katsu 32-38—70 -2
Gurleen Kaur 36-34—70 -2
Andrea Lee 34-36—70 -2
Emma McMyler 35-35—70 -2
Chiara Tamburlini 33-37—70 -2
Rose Zhang 35-35—70 -2
Nicole Broch Estrup 35-36—71 -1
Brianna Do 35-36—71 -1
Isi Gabsa 34-37—71 -1
Megha Ganne 35-36—71 -1
Celine Herbin 35-36—71 -1
Nika Ito 34-37—71 -1
Ariya Jutanugarn 34-37—71 -1
Moriya Jutanugarn 36-35—71 -1
MinJi Kang 36-35—71 -1
Dongeun Lee 33-38—71 -1
Brooke Matthews 37-34—71 -1
Stephanie Meadow 36-35—71 -1
Pornanong Phatlum 37-34—71 -1
Riley Smyth 37-34—71 -1
Yana Wilson 38-33—71 -1
Madison Young 33-38—71 -1
Weiwei Zhang 34-37—71 -1
Ana Belac 38-34—72 E
Perrine Delacour 35-37—72 E
Esther Henseleit 37-35—72 E
Wei-Ling Hsu 37-35—72 E
Juniper Jang 34-38—72 E
Danielle Kang 34-38—72 E
Mina Kreiter 34-38—72 E
Stephanie Kyriacou 35-37—72 E
Maude-Aimee Leblanc 37-35—72 E
Somi Lee 35-37—72 E
Jeongeun Lee6 37-35—72 E
Lucy Li 35-37—72 E
Yu Liu 37-35—72 E
Julia Lopez Ramirez 36-36—72 E
Leona Maguire 34-38—72 E
Pauline Roussin-Bouchard 38-34—72 E
Lottie Woad 34-38—72 E
Yuri Yoshida 35-37—72 E
Adela Cernousek 36-37—73 +1
Briana Chacon 35-38—73 +1
Daniela Darquea 35-38—73 +1
Amanda Doherty 34-39—73 +1
Isabella Fierro 36-37—73 +1
Sofia Garcia 39-34—73 +1
Savannah Grewal 37-36—73 +1
Dani Holmqvist 37-36—73 +1
Aki Iwai 35-38—73 +1
Megan Khang 34-39—73 +1
Christina Kim 36-37—73 +1
Jeong Eun Lee5 38-35—73 +1
Yuna Nishimura 39-34—73 +1
Ryann O’Toole 35-38—73 +1
Jessica Porvasnik 39-34—73 +1
Maja Stark 36-37—73 +1
Lexi Thompson 37-36—73 +1
Emily Tubert 34-39—73 +1
Xiaowen Yin 36-37—73 +1
Yahui Zhang 36-37—73 +1
Laetitia Beck 38-36—74 +2
Anne Chen 37-37—74 +2
Gemma Dryburgh 39-35—74 +2
Muni He 37-37—74 +2
Caroline Inglis 38-36—74 +2
Gina Kim 36-38—74 +2
Frida Kinhult 40-34—74 +2
Hira Naveed 38-36—74 +2
Farah O’Keefe 36-38—74 +2
Emily Pedersen 38-36—74 +2
Paula Reto 37-37—74 +2
Kokona Sakurai 37-37—74 +2
Gigi Stoll 35-39—74 +2
Celine Borge 38-37—75 +3
Natasha Andrea Oon 37-38—75 +3
Kum Kang Park 36-39—75 +3
Gabriela Ruffels 40-35—75 +3
Linnea Strom 37-38—75 +3
Lilia Vu 37-38—75 +3
Saki Baba 35-41—76 +4
Valentine Delon 38-38—76 +4
Ingrid Lindblad 38-38—76 +4
Caley McGinty 37-39—76 +4
Kate Smith-Stroh 37-39—76 +4
Leah John 38-39—77 +5
Mary Liu 40-37—77 +5
Jacinda Lee 39-39—78 +6
Yuka Saso 42-38—80 +8
Hailee Cooper 40-41—81 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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