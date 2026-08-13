NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CINCINNATI 3½ 7 (37½) Detroit Green Bay 1½ 2½ (40½) at PITTSBURGH…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|3½
|7
|(37½)
|Detroit
|Green Bay
|1½
|2½
|(40½)
|at PITTSBURGH
|Indianapolis
|1½
|2½
|(37½)
|at NEW ENGLAND
|at LAS VEGAS
|1½
|3½
|(41½)
|Arizona
|LA Chargers
|1½
|1½
|(37½)
|at HOUSTON
|Tennessee
|2½
|5½
|(40½)
|at SAN FRANCISCO
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|1½
|3½
|(36½)
|at WASHINGTON
|at NY JETS
|1½
|6
|(35½)
|Tampa Bay
|Denver
|3½
|4½
|(40½)
|at ATLANTA
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(41½)
|at NY GIANTS
|at BUFFALO
|1½
|2½
|(39½)
|Carolina
|Cleveland
|1½
|3½
|(40½)
|at CHICAGO
|at NEW ORLEANS
|1½
|1½
|(35½)
|Jacksonville
|at KANSAS CITY
|1½
|2½
|(36½)
|LA Rams
|Philadelphia
|2½
|3½
|(37½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(39½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(48½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|OFF
|Chicago White Sox
|OFF
|at TAMPA BAY
|OFF
|Baltimore
|OFF
|N.Y Yankees
|-159
|at TORONTO
|+129
|at HOUSTON
|-133
|Seattle
|+108
|Kansas City
|OFF
|at LA ANGELS
|OFF
|at ATHLETICS
|OFF
|Texas
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-184
|St. Louis
|+147
|Miami
|-117
|at CINCINNATI
|-105
|at N.Y METS
|-129
|Washington
|+105
|at ATLANTA
|OFF
|Arizona
|OFF
|at LA DODGERS
|-185
|Milwaukee
|+149
|Colorado
|-125
|at SAN FRANCISCO
|+105
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-140
|at PITTSBURGH
|+115
|at CLEVELAND
|-132
|San Diego
|+108
Consensus odds provided by Sportradar
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