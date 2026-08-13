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Sports Betting Line

The Associated Press

August 13, 2026, 5:41 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI 7 (37½) Detroit
Green Bay (40½) at PITTSBURGH
Indianapolis (37½) at NEW ENGLAND
at LAS VEGAS (41½) Arizona
LA Chargers (37½) at HOUSTON
Tennessee (40½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (36½) at WASHINGTON
at NY JETS 6 (35½) Tampa Bay
Denver (40½) at ATLANTA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (41½) at NY GIANTS
at BUFFALO (39½) Carolina
Cleveland (40½) at CHICAGO
at NEW ORLEANS (35½) Jacksonville
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (37½) at BALTIMORE
at SEATTLE (39½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE 7 (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (48½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT OFF Chicago White Sox OFF
at TAMPA BAY OFF Baltimore OFF
N.Y Yankees -159 at TORONTO +129
at HOUSTON -133 Seattle +108
Kansas City OFF at LA ANGELS OFF
at ATHLETICS OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -184 St. Louis +147
Miami -117 at CINCINNATI -105
at N.Y METS -129 Washington +105
at ATLANTA OFF Arizona OFF
at LA DODGERS -185 Milwaukee +149
Colorado -125 at SAN FRANCISCO +105

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -140 at PITTSBURGH +115
at CLEVELAND -132 San Diego +108

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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