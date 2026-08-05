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Sports on TV for August 10 – 16

The Associated Press

August 5, 2026, 10:05 AM

ADV08-09

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Aug. 10

LITTLE LEAGUE BASEBALL

9 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

11 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — Philadelphia at St. Louis (7:45 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Toronto at Atlanta

PEACOCK — Toronto at Atlanta

10 p.m.

USA — Chicago at Seattle

_____

Tuesday, Aug. 11

LITTLE LEAGUE BASEBALL

11 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional

MILB BASEBALL

7:30 p.m.

MLBN — Triple-A: Iowa vs. St. Paul, Dyersville, Iowa

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

10:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Tampa Bay at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN — New York at Indiana

_____

Wednesday, Aug. 12

HIGH SCHOOL BASEBALL

2 p.m.

MLBN — 2026 MLB High School All-American Game: Team Thome vs. Team Hunter, Dyersville, Iowa

LITTLE LEAGUE BASEBALL

11 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: TBD, Regional

MLB BASEBALL

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Diego (4:10 p.m.) OR Houston at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.)

7 p.m.

ESPN — Seattle at N.Y. Yankees

10 p.m.

ESPN — Texas at L.A. Angels

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Toronto at Dallas

10 p.m.

CNBC — Chicago at Golden State

USA — Chicago at Golden State

_____

Thursday, Aug. 13

GOLF

9 a.m.

ESPN — PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, First Round, TPC Southwind, Memphis, Tenn.

LITTLE LEAGUE BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cleveland at Detroit (1:10 p.m.) OR Pittsburgh at Miami (1:10 p.m.)

7:30 p.m.

NETFLIX — Philadelphia vs. Minnesota, Dyersville, Iowa

11 p.m.

MLBN — TBA

NFL FOOTBALL

7 p.m.

NFLN — Preseason: Green Bay at Pittsburgh

9 p.m.

NFLN — Preseason: Tennessee at San Francisco

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Washington at Las Vegas

_____

Friday, Aug. 14

AUTO RACING

3 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Markham, Markham, Ontario

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR Craftsman Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at Richmond, Richmond Raceway, Richmond, Va.

GOLF

9 a.m.

ESPN — PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, Second Round, TPC Southwind, Memphis, Tenn.

LITTLE LEAGUE BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Regional

MLB BASEBALL

2:20 p.m.

APPLE TV — St. Louis at Chicago Cubs

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Boston at Pittsburgh (6:40 p.m.) OR Chicago White Sox at Detroit (6:40 p.m.)

7:15 p.m.

APPLE TV — N.Y. Yankees at Toronto

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Angels (9:38 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)

NFL FOOTBALL

7 p.m.

NFLN — Preseason: Tampa Bay at N.Y. Jets

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Dallas at Indiana

10 p.m.

ION — Portland at Seattle

_____

Saturday, Aug. 15

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Markham, Markham, Ontario

2:25 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Streets of Markham, Markham, Ontario

7 p.m.

USA — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Richmond Raceway, Richmond, Va.

LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ESPN — PLL: Maryland at Philadelphia

5 p.m.

ESPN — WLL Playoffs: TBD, Championship, Philadelphia

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Chicago White Sox at Detroit (1:10 p.m.)

4 p.m.

FS1 — Washington at N.Y. Mets (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Arizona at Atlanta (7:15 p.m), Boston at Pittsburgh (7:15 p.m) OR Milwaukee at L.A. Dodgers (7:15 p.m)

NFL FOOTBALL

1 p.m.

NFLN — Preseason: Cleveland at Chicago

4 p.m.

NFLN — Preseason: L.A. Rams at Kansas City

8 p.m.

NFLN — Preseason: Dallas at Seattle

SOCCER (MEN’S)

Noon

ABC — LaLiga: TBA

7 p.m.

ESPN2 — USL Championship: Charleston at Pittsburgh

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

CBS — Minnesota at Las Vegas

_____

Sunday, Aug. 16

AUTO RACING

8:30 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Markham, Markham, Ontario

Noon

FOX — NTT IndyCar Series: Ontario Honda Dealers Indy at Markham, Streets of Markham, Markham, Ontario

LACROSSE (MEN’S)

1 p.m.

ABC — PLL: New York at Philadelphia

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Baltimore at Tampa Bay (12:15 p.m.)

PEACOCK — Baltimore at Tampa Bay (12:15 p.m.)

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Toronto (1:37 p.m.) OR Arizona at Atlanta (1:35 p.m.)

3 p.m.

ABC — St. Louis at Chicago Cubs

7 p.m.

NBCSN — Seattle at Houston (7:20 p.m.)

PEACOCK — Seattle at Houston (7:20 p.m.)

SOCCER (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPN — NWSL: Washington at Angel City

SOFTBALL

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.

WNBA BASKETBALL

5 p.m.

ESPN — Indiana at Atlanta

7 p.m.

ESPN — Portland at Phoenix

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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