Portugal Invitational Tour Scores

Saturday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Second Round
|Stewart Cink
|67-64—131
|Padraig Harrington
|66-65—131
|Rory Sabbatini
|65-66—131
|Zach Johnson
|64-68—132
|Mikael Lundberg
|66-68—134
|Timothy O’Neal
|68-66—134
|Cameron Percy
|68-67—135
|Y.E. Yang
|68-67—135
|Doug Barron
|68-68—136
|Jason Caron
|68-68—136
|Alex Cejka
|66-70—136
|Chad Campbell
|67-70—137
|Retief Goosen
|68-69—137
|Paul Goydos
|69-68—137
|Fredrik Jacobson
|69-68—137
|Miguel Ángel Jiménez
|71-66—137
|Charlie Wi
|66-71—137
|Stephen Ames
|69-69—138
|Scott Hend
|70-68—138
|Dicky Pride
|67-71—138
|Vaughn Taylor
|68-70—138
|Steve Allan
|70-69—139
|Darren Clarke
|71-68—139
|Jamie Donaldson
|69-70—139
|Søren Kjeldsen
|70-69—139
|Bo Van Pelt
|70-69—139
|Stuart Appleby
|70-70—140
|Woody Austin
|71-69—140
|David Duval
|70-70—140
|Johan Edfors
|72-68—140
|Ernie Els
|68-72—140
|Darren Fichardt
|67-73—140
|Ricardo Gonzalez
|69-71—140
|Richard Green
|72-68—140
|Mark Hensby
|70-70—140
|Jerry Kelly
|69-71—140
|James Kingston
|72-68—140
|Bernhard Langer
|69-71—140
|Andrew Marshall
|72-68—140
|Rod Pampling
|72-68—140
|Tag Ridings
|68-72—140
|Michael Wright
|72-68—140
|Chris DiMarco
|72-69—141
|Matt Gogel
|72-69—141
|Justin Leonard
|69-72—141
|Jeff Maggert
|71-70—141
|David Drysdale
|71-71—142
|Bob Estes
|69-73—142
|Tom Lehman
|70-72—142
|Paul Stankowski
|67-75—142
|Billy Andrade
|71-72—143
|Mark Calcavecchia
|71-72—143
|Emanuele Canonica
|73-70—143
|Joe Durant
|71-72—143
|Greg Owen
|69-74—143
|Michael Campbell
|73-71—144
|Ben Crane
|73-71—144
|Simon Griffiths
|70-74—144
|Greg Chalmers
|75-70—145
|Tommy Gainey
|71-74—145
|Keith Horne
|69-76—145
|Boo Weekley
|67-78—145
|Peter Baker
|72-74—146
|Steve Flesch
|72-74—146
|Brian Gay
|72-74—146
|Tim Petrovic
|73-73—146
|John Rollins
|75-71—146
|Gene Sauers
|72-74—146
|Mark Wilson
|72-74—146
|Adilson Da Silva
|71-76—147
|David Frost
|76-71—147
|Colin Montgomerie
|73-74—147
|Thomas Levet
|78-71—149
|Tom Pernice
|75-75—150
|Brett Quigley
|75-75—150
|K.J. Choi
|78-73—151
|Kirk Triplett
|76-76—152
|Fred Funk
|81-73—154
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