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Portugal Invitational Tour Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 12:20 PM

Saturday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 67-64—131
Padraig Harrington 66-65—131
Rory Sabbatini 65-66—131
Zach Johnson 64-68—132
Mikael Lundberg 66-68—134
Timothy O’Neal 68-66—134
Cameron Percy 68-67—135
Y.E. Yang 68-67—135
Doug Barron 68-68—136
Jason Caron 68-68—136
Alex Cejka 66-70—136
Chad Campbell 67-70—137
Retief Goosen 68-69—137
Paul Goydos 69-68—137
Fredrik Jacobson 69-68—137
Miguel Ángel Jiménez 71-66—137
Charlie Wi 66-71—137
Stephen Ames 69-69—138
Scott Hend 70-68—138
Dicky Pride 67-71—138
Vaughn Taylor 68-70—138
Steve Allan 70-69—139
Darren Clarke 71-68—139
Jamie Donaldson 69-70—139
Søren Kjeldsen 70-69—139
Bo Van Pelt 70-69—139
Stuart Appleby 70-70—140
Woody Austin 71-69—140
David Duval 70-70—140
Johan Edfors 72-68—140
Ernie Els 68-72—140
Darren Fichardt 67-73—140
Ricardo Gonzalez 69-71—140
Richard Green 72-68—140
Mark Hensby 70-70—140
Jerry Kelly 69-71—140
James Kingston 72-68—140
Bernhard Langer 69-71—140
Andrew Marshall 72-68—140
Rod Pampling 72-68—140
Tag Ridings 68-72—140
Michael Wright 72-68—140
Chris DiMarco 72-69—141
Matt Gogel 72-69—141
Justin Leonard 69-72—141
Jeff Maggert 71-70—141
David Drysdale 71-71—142
Bob Estes 69-73—142
Tom Lehman 70-72—142
Paul Stankowski 67-75—142
Billy Andrade 71-72—143
Mark Calcavecchia 71-72—143
Emanuele Canonica 73-70—143
Joe Durant 71-72—143
Greg Owen 69-74—143
Michael Campbell 73-71—144
Ben Crane 73-71—144
Simon Griffiths 70-74—144
Greg Chalmers 75-70—145
Tommy Gainey 71-74—145
Keith Horne 69-76—145
Boo Weekley 67-78—145
Peter Baker 72-74—146
Steve Flesch 72-74—146
Brian Gay 72-74—146
Tim Petrovic 73-73—146
John Rollins 75-71—146
Gene Sauers 72-74—146
Mark Wilson 72-74—146
Adilson Da Silva 71-76—147
David Frost 76-71—147
Colin Montgomerie 73-74—147
Thomas Levet 78-71—149
Tom Pernice 75-75—150
Brett Quigley 75-75—150
K.J. Choi 78-73—151
Kirk Triplett 76-76—152
Fred Funk 81-73—154

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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