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Portugal Invitational Par Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 12:20 PM

Saturday

At The Els Club Vilamoura

Quarteira, Portugal

Purse: $3 million

Yardage: 7,335; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 67-64—131 -13
Padraig Harrington 66-65—131 -13
Rory Sabbatini 65-66—131 -13
Zach Johnson 64-68—132 -12
Mikael Lundberg 66-68—134 -10
Timothy O’Neal 68-66—134 -10
Cameron Percy 68-67—135 -9
Y.E. Yang 68-67—135 -9
Doug Barron 68-68—136 -8
Jason Caron 68-68—136 -8
Alex Cejka 66-70—136 -8
Chad Campbell 67-70—137 -7
Retief Goosen 68-69—137 -7
Paul Goydos 69-68—137 -7
Fredrik Jacobson 69-68—137 -7
Miguel Ángel Jiménez 71-66—137 -7
Charlie Wi 66-71—137 -7
Stephen Ames 69-69—138 -6
Scott Hend 70-68—138 -6
Dicky Pride 67-71—138 -6
Vaughn Taylor 68-70—138 -6
Steve Allan 70-69—139 -5
Darren Clarke 71-68—139 -5
Jamie Donaldson 69-70—139 -5
Søren Kjeldsen 70-69—139 -5
Bo Van Pelt 70-69—139 -5
Stuart Appleby 70-70—140 -4
Woody Austin 71-69—140 -4
David Duval 70-70—140 -4
Johan Edfors 72-68—140 -4
Ernie Els 68-72—140 -4
Darren Fichardt 67-73—140 -4
Ricardo Gonzalez 69-71—140 -4
Richard Green 72-68—140 -4
Mark Hensby 70-70—140 -4
Jerry Kelly 69-71—140 -4
James Kingston 72-68—140 -4
Bernhard Langer 69-71—140 -4
Andrew Marshall 72-68—140 -4
Rod Pampling 72-68—140 -4
Tag Ridings 68-72—140 -4
Michael Wright 72-68—140 -4
Chris DiMarco 72-69—141 -3
Matt Gogel 72-69—141 -3
Justin Leonard 69-72—141 -3
Jeff Maggert 71-70—141 -3
David Drysdale 71-71—142 -2
Bob Estes 69-73—142 -2
Tom Lehman 70-72—142 -2
Paul Stankowski 67-75—142 -2
Billy Andrade 71-72—143 -1
Mark Calcavecchia 71-72—143 -1
Emanuele Canonica 73-70—143 -1
Joe Durant 71-72—143 -1
Greg Owen 69-74—143 -1
Michael Campbell 73-71—144 E
Ben Crane 73-71—144 E
Simon Griffiths 70-74—144 E
Greg Chalmers 75-70—145 +1
Tommy Gainey 71-74—145 +1
Keith Horne 69-76—145 +1
Boo Weekley 67-78—145 +1
Peter Baker 72-74—146 +2
Steve Flesch 72-74—146 +2
Brian Gay 72-74—146 +2
Tim Petrovic 73-73—146 +2
John Rollins 75-71—146 +2
Gene Sauers 72-74—146 +2
Mark Wilson 72-74—146 +2
Adilson Da Silva 71-76—147 +3
David Frost 76-71—147 +3
Colin Montgomerie 73-74—147 +3
Thomas Levet 78-71—149 +5
Tom Pernice 75-75—150 +6
Brett Quigley 75-75—150 +6
K.J. Choi 78-73—151 +7
Kirk Triplett 76-76—152 +8
Fred Funk 81-73—154 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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