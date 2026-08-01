Portugal Invitational Par Scores

Saturday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Second Round
|Stewart Cink
|67-64—131
|-13
|Padraig Harrington
|66-65—131
|-13
|Rory Sabbatini
|65-66—131
|-13
|Zach Johnson
|64-68—132
|-12
|Mikael Lundberg
|66-68—134
|-10
|Timothy O’Neal
|68-66—134
|-10
|Cameron Percy
|68-67—135
|-9
|Y.E. Yang
|68-67—135
|-9
|Doug Barron
|68-68—136
|-8
|Jason Caron
|68-68—136
|-8
|Alex Cejka
|66-70—136
|-8
|Chad Campbell
|67-70—137
|-7
|Retief Goosen
|68-69—137
|-7
|Paul Goydos
|69-68—137
|-7
|Fredrik Jacobson
|69-68—137
|-7
|Miguel Ángel Jiménez
|71-66—137
|-7
|Charlie Wi
|66-71—137
|-7
|Stephen Ames
|69-69—138
|-6
|Scott Hend
|70-68—138
|-6
|Dicky Pride
|67-71—138
|-6
|Vaughn Taylor
|68-70—138
|-6
|Steve Allan
|70-69—139
|-5
|Darren Clarke
|71-68—139
|-5
|Jamie Donaldson
|69-70—139
|-5
|Søren Kjeldsen
|70-69—139
|-5
|Bo Van Pelt
|70-69—139
|-5
|Stuart Appleby
|70-70—140
|-4
|Woody Austin
|71-69—140
|-4
|David Duval
|70-70—140
|-4
|Johan Edfors
|72-68—140
|-4
|Ernie Els
|68-72—140
|-4
|Darren Fichardt
|67-73—140
|-4
|Ricardo Gonzalez
|69-71—140
|-4
|Richard Green
|72-68—140
|-4
|Mark Hensby
|70-70—140
|-4
|Jerry Kelly
|69-71—140
|-4
|James Kingston
|72-68—140
|-4
|Bernhard Langer
|69-71—140
|-4
|Andrew Marshall
|72-68—140
|-4
|Rod Pampling
|72-68—140
|-4
|Tag Ridings
|68-72—140
|-4
|Michael Wright
|72-68—140
|-4
|Chris DiMarco
|72-69—141
|-3
|Matt Gogel
|72-69—141
|-3
|Justin Leonard
|69-72—141
|-3
|Jeff Maggert
|71-70—141
|-3
|David Drysdale
|71-71—142
|-2
|Bob Estes
|69-73—142
|-2
|Tom Lehman
|70-72—142
|-2
|Paul Stankowski
|67-75—142
|-2
|Billy Andrade
|71-72—143
|-1
|Mark Calcavecchia
|71-72—143
|-1
|Emanuele Canonica
|73-70—143
|-1
|Joe Durant
|71-72—143
|-1
|Greg Owen
|69-74—143
|-1
|Michael Campbell
|73-71—144
|E
|Ben Crane
|73-71—144
|E
|Simon Griffiths
|70-74—144
|E
|Greg Chalmers
|75-70—145
|+1
|Tommy Gainey
|71-74—145
|+1
|Keith Horne
|69-76—145
|+1
|Boo Weekley
|67-78—145
|+1
|Peter Baker
|72-74—146
|+2
|Steve Flesch
|72-74—146
|+2
|Brian Gay
|72-74—146
|+2
|Tim Petrovic
|73-73—146
|+2
|John Rollins
|75-71—146
|+2
|Gene Sauers
|72-74—146
|+2
|Mark Wilson
|72-74—146
|+2
|Adilson Da Silva
|71-76—147
|+3
|David Frost
|76-71—147
|+3
|Colin Montgomerie
|73-74—147
|+3
|Thomas Levet
|78-71—149
|+5
|Tom Pernice
|75-75—150
|+6
|Brett Quigley
|75-75—150
|+6
|K.J. Choi
|78-73—151
|+7
|Kirk Triplett
|76-76—152
|+8
|Fred Funk
|81-73—154
|+10
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