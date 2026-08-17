Jan. 8-11 _ The Sentry, Kapalua, Hawaii (canceled)
Jan. 15-18 _ Sony Open in Hawaii (Chris Gotterup)
Jan. 22-25 _ The American Express (Scottie Scheffler)
Jan. 29-Feb. 1 _ Farmers Insurance Open (Justin Rose)
Feb. 5-8 _ WM Phoenix Open (Chris Gotterup)
Feb. 12-15 _ AT&T Pebble Beach Pro-Am (Collin Morikawa)
Feb. 19-22 _ The Genesis Invitational (Jacob Bridgeman)
Feb. 26-March 1 _ Cognizant Classic in The Palm Beaches (Nicolas Echavarria)
March 5-8 _ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (Akshay Bhatia)
March 5-8 _ Puerto Rico Open (Ricky Castillo)
March 12-15 _ THE PLAYERS Championship (Cameron Young)
March 19-22 _ Valspar Championship (Matt Fitzpatrick)
March 26-29 _ Texas Children’s Houston Open (Gary Woodland)
April 2-5 _ Valero Texas Open (J.J. Spaun)
April 9-12 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)
April 16-19 _ RBC Heritage (Matt Fitzpatrick)
April 23-26 _ Zurich Classic of New Orleans (A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick)
April 30-May 3 _ Cadillac Championship (Cameron Young)
May 7-10 _ Truist Championship (Kristoffer Reitan)
May 7-10 _ ONEflight Myrtle Beach Classic (Brandt Snedeker)
May 14-17 _ PGA Championship (Aaron Rai)
May 21-24 _ THE CJ CUP Byron Nelson (Wyndham Clark)
May 28-31 _ Charles Schwab Challenge (Russell Henley)
June 4-7 _ the Memorial Tournament presented by Workday (J.T. Poston)
June 11-14 _ RBC Canadian Open (Bud Cauley)
June 18-21 _ U.S. Open (Wyndham Clark)
June 25-29 _ Travelers Championship (Viktor Hovland)
July 2-5 _ John Deere Classic (Chris Gotterup)
July 9-12 _ Genesis Scottish Open (Tom Kim)
July 9-12 _ ISCO Championship (Steven Fisk)
July 16-19 _ The Open Championship (Ryan Fox)
July 16-19 _ Corales Puntacana Championship (Stefano Mazzoli)
July 23-26 _ 3M Open (Jackson Koivun)
July 30-Aug. 2 _ Rocket Classic (Michael Thorbjornsen)
Aug. 6-9 _ Wyndham Championship (Michael Brennan)
Aug. 13-16 _ FedEx St. Jude Championship (Scottie Scheffler)
Aug. 20-23 _ BMW Championship, Saint Louis, Mo.
Aug. 27-30 _ TOUR Championship, Atlanta
Sept. 17-20 _ Biltmore Championship Asheville, Arden, N.C.
Sept. 24-27 _ Presidents Cup, Medinah, Ill.
Oct. 1-4 _ Bank of Utah Championship, Ivins, Utah
Oct. 8-11 _ Baycurrent Classic, Kanagawa, Japan
Oct. 22-25 _ Butterfield Bermuda Championship, Southampton, Bermuda
Oct. 29-Nov. 1 _ VidantaWorld Mexico Open, Vallarta, Mexico
Nov. 5-8 _ World Wide Technology Championship, Cabo San Lucas, Mexico
Nov. 12-15 _ Good Good Championship, Austin, Texas
Nov. 19-22 _ The RSM Classic, Sea Island, Ga.
Dec. 3-6 _ Hero World Challenge, Nassau, Bahamas
Dec. 11-13 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.
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