PBR Results

SUNRISE, Fla.
Sunday
Game 11
Texas Rattlers 1-for-5 ‘ 90.2 pts Brady Fielder BO Chili Mango (5.17); Daniel Keeping 90.2 (Game Over); Josh Frost BO Cramer (6.02); Jean Carlos Teodoro BO Red Reservation (4.87); João Ricardo Vieira 78 (Woody), RR taken, BO Velvet Revolver (1.85)
Arizona Ridge Riders 2-for-5 ‘ 173.15 pts Luciano De Castro BO Stryker (6.17); Eduardo Aparecido 85.55 (High Point); Everton Natan da Silva 87.6 (Mayor of Hogeye); Elizmar Jeremias BO Night Fury (7.31); Vitor Losnake BO Bank Roll (4.85)
Game 12
Kansas City Outlaws 3-for-5 ‘ 266.9 pts Sandro Batista 88.6 (MF Cupcake); Hayden Welsh BO Rocket Man (4.26); Eric Henrique Domingos 88.95 (Scrappy); Natanael Serra Aires 89.35 (Baldy); Heitor Santos Ferreira BO XIT Knock Out (2.73)
Game 13
New York Mavericks 1-for-5 ‘ 89.55 pts Mauricio Gulla Moreira 89.55 (Flyin’ Solo); Leonardo Castro BO Diamond Back (3.65); Marco Rizzo BO The Prophet (2.43); João Henrique Lucas BO Fire Fight (1.84); Leandro Zampollo BO Night Agent (2.72)
Nashville Stampede 4-for-5 ‘ 356.3 pts Alan de Souza 88.2 (Organized Chaos); Gustavo Luiz da Silva BO Joker (2.05); Daniel Feitosa 89.95 (Slick Rick); Rogério Venâncio 89.85 (White Out); Riquelmi Silva 88.3 (Big Dawg)
Game 14
Austin Gamblers 4-for-5 ‘ 350.45 pts Jose Vitor Leme BO Black Eyes (2.64), RR taken, 88 (Getcha Some); Dener Barbosa 86.5 (Ground Pounder); Sage Steele Kimzey 88.6 (Texas Slim); Kaique Pacheco 87.35 (Sniper); Jesse Petri subbed in for Dalton Kasel, BO War Wagon (3.67), RR taken, Callum Miller subbed in, BO The Player (3.35)
Game 15
Carolina Cowboys 3-for-5 ‘ 263.85 pts Thiago Salgado 88.35 (Bullistic); Guilherme Valleiras BO Enter Sandman (2.51), RR taken, 87.95 (Washita Red); Clay Guiton BO Down Payment (3.14); Adriano Salgado 87.55 (Louisville Slugger); Derek Kolbaba BO I’m a Hostage (1.55)
Florida Freedom 1-for-5 ‘ 89.5 pts Austin Richardson BO Big Spit (2.59); Vinicius Rodrigues Pereira BO High Road (3.91); Boudreaux Campbell BO Crazy Party (5.44); Alex Cerqueira BO Bruise Whacked (7.64), RR taken, Caynyon Jolly subbed in, BO Huey (1.97); Bruno Carvalho 89.5 (Husky)
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